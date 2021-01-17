Cách làm mứt sơ ri thơm ngon khó cưỡng

Cách làm mứt sơ ri tương đối đơn giản từ công thức cho tới các nguyên liệu vô cùng dễ tìm, chắc chắn sẽ giúp bạn tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Thay vì mua những món hàng ngoài chợ không đảm bảo vệ sinh, bạn có thể tự tay làm ra những mẻ mứt sơ ri ngon lành, bổ dưỡng ngay tại nhà với công thức dưới đây.

+ Vớt sơ ri ra rồi rửa sạch lại với nước, để ráo.

+ Sơ ri đem bỏ cuống, rửa sạch rồi ngâm trong nước muối pha loãng khoảng 5 phút. Bạn có thể ngâm sơ ri trong nước muối khoảng 3-4 tiếng để quả sơ ri được chắc thịt, khi sên không bị nát.

Để mứt có vị ngọt dịu, bạn có thể dùng đường vàng thay vì đường trắng.

Không chọn những quả mứt quá chín bởi mứt sơ ri được làm ra sẽ không dẻo và hương vị kém đậm đà.

Nên chọn những quả sơ ri to tròn, có lớp vỏ căng bóng, không bị sâu.

Nên chọn những quả sơ ri còn hơi xanh hoặc vừa chín tới, vị chua nhè nhẹ để giữ được vị chua tự nhiên của trái sơ ri khi làm mứt, đồng thời mứt không bị nát trong lúc đun nấu.

Dụng cụ: Nồi, muỗng, dĩa, rổ inox, hủ đựng mứt (làm bằng thủy tinh hoặc nhựa, có nắp đậy).

+ Ướp toàn bộ 2kg sơ ri với 750g đường, trộn lên cho đều. Nếu có thời gian, tốt nhất bạn nên ướp hỗn hợp qua đêm để sơ ri thấm đường tốt nhất.

Bước 3: Sên mứt sơ ri.

+ Bắc nồi lên bếp, bật lửa lớn rồi đổ hỗn hợp sơ si ướp đường vào.

+ Cắt đôi trái tắc, bỏ hạt để tránh vị đắng rồi vắt tắc vào nồi. Lưu ý cho cả phần xác tắc vào sên chung, dùng đũa đảo đều.

Sên mứt sơ ri cho tới khi sơ ri chuyển sang màu đỏ bóng - Ảnh minh họa: Internet

+ Tiếp tục sên mứt cho tới khi nước đường chuyển sang màu nâu cánh gián, nước đường bắt đầu cạn bớt, ngấm hết vào sơ ri, sơ ri chuyển qua màu đỏ bóng thì tắt bếp.

+ Vớt sơ ri ra rổ để chắt bỏ phần nước đường, giữ lại quả sơ si.

+ Để sơ ri nhanh khô hơn, bạn có thể phơi sơ ri ngoài nắng khoảng 3 tiếng. Điều này sẽ giúp bảo quản được mứt sơ ri lâu hơn.

Lưu ý:

+ Thời gian sên mứt sẽ phụ thuộc vào lượng mứt nhiều hay ít, có thể lên đến 40-50 phút.

+ Việc vắt tắc vào nồi mứt sẽ giúp mứt có vị thơm và chua hơn, tạo độ bóng đẹp hơn cho lớp vỏ bên ngoài.

+ Trong quá trình sên, bạn cần canh lửa ở mức nhỏ liu riu, nên thường xuyên vớt bỏ bọt trắng để giúp mứt thành phẩm có độ trong dẻo và đẹp.

+ Cứ 5-10 phút, bạn hãy đảo mứt sơ ri một lần. Không nên đảo liên tục, tránh làm mứt sơ si bị nát.

Cách làm mứt sơ ri mềm dẻo với nước vôi trong

Công thức làm mứt sơ ri mềm dẻo cũng tương tự như trên. Tuy nhiên, bạn cần chuẩn bị thêm một chút nước vôi trong để ngâm sơ ri. Lưu ý là chỉ dùng một lượng nhỏ để miếng mứt không bị ám mùi hôi của vôi.

Cách làm mứt sơ ri mềm dẻo với nước vôi trong - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu

Sơ ri chín: 600 gram.

Đường: 300 gram.

Muối: 3 thìa cà phê.

Vôi trắng: 5 gram.

Vani: 2 ống.

Chanh: 1/6 quả.

2 thìa hương dâu.

Một ít bột nở.

Món mứt sơ ri làm như thế nào?

Chọn quả sơ ri loại vừa chín tới, còn cứng rồi ngâm trong nước muối loãng tầm 30 phút. Sau đó, vớt sơ ri ra rồi rửa lại nhiều lần với nước cho bớt mặn.

Pha loãng 5 gram bột vôi trong 1 lít nước. Chờ cho vôi lắng xuống đáy, lọc lấy phần nước vôi trong để ngâm sơ ri 6 tiếng. Tiếp theo, vớt sơ ri ra và rửa lại với nước sạch cho bớt mùi hôi.

Pha loãng 5 gram bột vôi trong 1 lít nước để làm nước vôi trong - Ảnh minh họa: Internet

Bạn có thể mũi kéo nhọn hoặc tăm để lấy cuống sơ ri ra. Sau đó, cho sơ ri vào tô, trộn với 200 gram đường cùng 1 thìa cà phê muối, ướp trong vòng 6 tiếng đồng hồ.

Bắc 1 chiếc chảo sạch lên bếp, đổ vào đó 100ml nước, 100 gram đường rồi đun tầm 10 phút. Khi thấy đường chuyển sang màu vàng thì vắt thêm vào đó vài giọt nước cốt chanh.

Sau đó, cho thêm 3 thìa cà phê hương dâu để tạo màu cho quả sơ ri.

Đổ sơ ri vào hỗn hợp nước đường trong chảo, đậy kín nắp, hạ lửa vừa trong quá trình sên, thi thoảng mở nắp ra và khuấy đều.

Tiếp tục cho 1 nửa thìa cà phê bột nở vào và sên thêm 20 phút. Khi đường cô lại, hãy rắc chút bột vani vào, sên khoảng 10 phút nữa rồi tắt bếp. Chờ mứt sơ ri nguội thì cho vào lọ và bảo quản.

Hy vọng với cách làm mứt sơ ri đơn giản trên đây, bạn có thể chế biến được đĩa mứt sơ ri thơm ngon hấp dẫn cho cả nhà hoặc mời bạn bè nhâm nhi vào những dịp cuối tuần hoặc lễ Tết.