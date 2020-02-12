Bó hoa bằng dâu tây là một ý tưởng tặng hoa theo phong cách mới lạ được nhiều người yêu thích. Dưới đây là cách làm bó hoa bằng dâu tây đẹp và độc đáo nhất.

Ngày nay, các bạn trẻ ngày càng yêu thích các phương thức tặng hoa theo phong cách mới lạ. Bó hoa bằng dâu tây là một ý tưởng nằm trong đó. Người nhận được tặng bó hoa được tạo nên bởi những trái dâu tây căng mọng, đỏ tươi và hấp dẫn chắc chắn sẽ cảm thấy vui vẻ và thích thú với món quà đặc biệt này. Dưới đây là cách làm bó hoa bằng dâu tây đẹp và độc đáo nhất để bạn có thể tham khảo. Cách làm bó hoa bằng dâu tây đẹp mắt - Ảnh minh họa: Internet. Ý nghĩa của bó hoa dâu tây Từ trước đến nay, việc tặng hoa đã không phải là hình thức xa lạ để thể hiện tình cảm. Bó hoa thể hiện cho sự tươi mới và những tình cảm đẹp và rực rỡ. Tuy nhiên, xét về tính thiết thực, hoa chỉ để ngắm sau đó bỏ đi nên nhiều người cho rằng tặng hoa thông thường như vậy rất lãng phí.

Vì vậy, nhiều người đã nghĩ ra cách sử dụng những trái dâu tây tươi để bó thành hoa vừa đẹp mắt lại vừa thiết thực. Hoa dâu tây ra đời không chỉ mang ý nghĩa hữu ích mà còn thể hiện cho những tình cảm căng tràn và tươi tắn như những trái dâu tây. Bó hoa dâu tây mang ý nghĩa thiết thực - Ảnh minh họa: Internet. Bản thân quả dâu tây có màu đỏ mọng, hình thức rất đẹp nên nếu ai nhận được bó hoa bằng dâu tây sẽ cảm thấy vô cùng ấn tượng, thích thú và cảm động. Màu đỏ tươi của quả dâu tây tượng trưng cho may mắn và sự thuận lợi trong mọi việc.

Cách làm bó hoa bằng dâu tây đẹp và độc đáo Hoa dâu tây được nhiều người yêu thích không chỉ bởi ý nghĩa thiết thực mà còn vì cách gói bó hoa dâu tây khá đơn giản và dễ áp dụng. Chuẩn bị nguyên liệu Trước tiên, bạn cần chuẩn bị các nguyên liệu sau: Dâu tây tươi: Bạn chọn những quả chín mọng màu đỏ và đều nhau.

Que xiên nhọn.

Giấy gói hoa màu theo ý thích, bạn nên chọn những màu nhẹ nhàng để bó hoa không bị rối mắt, chỉ nên chọn tối đa 2 màu.

Dây nơ, ruy băng để buộc và trang trí cho bó hoa đẹp mắt hơn.

Phụ kiện trang trí như vài cành hoa baby, lá ngâu, băng keo,... Chọn những quả dâu tây chín mọng để cắm hoa - Ảnh minh họa: Internet. Hướng dẫn làm bó hoa dâu tây đơn giản Để có được bó hoa dâu tây đẹp mắt, bạn có thể tham khảo cách làm bó hoa bằng quả dâu tây dưới đây: Bước 1: Dùng các que xiên nhọn đã chuẩn bị để xiên vào quả dâu tây theo hướng từ cuống lên đến ½ của quả. Bạn cần bỏ cuống dâu tây trước khi làm và lưu ý không xiên hết quả dâu tây. Cắm que xiên nhọn vào quả dâu tây - Ảnh minh họa: Internet. Bước 2: Bó các que đã xiên dâu tây vào thành bó hoa, điều chỉnh sao cho quả dâu tây tạo thành hình tròn sau đó dùng băng keo cố định lại. Tạo hình bó hoa bằng dâu tây - Ảnh minh họa: Internet. Bước 3: Xếp lá ngâu và hoa baby xung quanh bó dâu tây mà bạn vừa bó sao cho đẹp mắt và che chắn đi phần que bên dưới. Sau đó bạn cũng dùng băng keo để cố định lại.

Bước 4: Dùng giấy gói hoa gấp đôi lại rồi xếp xung quanh bó hoa dâu tây. Bạn lưu ý không nên bóp chặt giấy vì sẽ không tạo được độ phồng của bó hoa. Bạn chỉ nên xếp tối đa khoảng 2-3 lớp giấy, không nên xếp quá nhiều. Sau khi xếp và tạo hình giấy bọc như ý, bạn dùng băng keo để cố định lại để giấy không bị rời ra khỏi bó hoa. Nếu thấy phần que cắm dâu tây bị lộ ra ngoài thì bạn có thể cắt bớt hoặc dùng thêm giấy để che. Xếp giấy để bọc xung quanh bó hoa dâu tây - Ảnh minh họa: Internet. Bước 5: Dùng dây ruy băng quấn quanh và thắt nơ để làm bó hoa thêm nổi bật và đẹp mắt. Đây là cách làm bó hoa bằng dâu tây đơn giản, dễ làm. Bạn có thể áp dụng ngay tại nhà để tạo nên những bó hoa đẹp mắt. Với nhiều bạn khéo tay hoặc có nhiều thời gian thì có thể sử dụng thêm một số nguyên liệu khác ví dụ cắm xen kẽ giữa dâu tây và loại quả khác hoặc sử dụng kẹo mút để bó hoa thêm phần bắt mắt. Hoặc bạn có thể cắm tạo hình bó hoa dâu tây hình trái tim, hình ngôi sao,... tùy theo sở thích và mục đích tặng hoa. Dâu tây khá dễ cắm nên bạn có thể tạo hình bó hoa theo ý muốn của bản thân. Tạo hình hoa dâu tây theo ý tưởng yêu thích - Ảnh minh họa: Internet. Một số lưu ý khi áp dụng cách làm bó hoa dâu tây Để bó hoa dâu tây trở nên đẹp mắt, bạn cần lưu ý một số điểm sau: Chọn quả dâu tây chín có màu đỏ và đều nhau để khi cắm bó hoa đẹp hơn, tránh những quả héo vì khi cắm sẽ dễ bị nát. Vì bó hoa dâu tây điểm nổi bật chính là những quả dâu tây nên nếu bạn có ý định cắm xen kẽ thì sử dụng thêm các loại quả, hoa hoặc lá khác có màu sắc lạnh hoặc màu nhẹ nhàng để tránh nhìn bó hoa bị rối mắt.

Giấy gói hoa nên là loại giấy không thấm nước để tránh phần giấy bị ướt hoặc rách khi cắm hoa.

Lưu ý hoa cắm bằng quả dâu tây sẽ nặng hơn thông thường nên bạn hãy nhớ cố định thật chắc phần que xiên bằng nhiều lớp băng keo hoặc dây buộc để tránh trường hợp bó hoa không được chặt, mất thẩm mỹ. Trên đây là cách làm bó hoa bằng dâu tây đơn giản và độc đáo bạn có thể áp dụng tại nhà. Chỉ với những nguyên liệu đơn giản và bằng vài bước cơ bản, bạn đã có thể tạo nên một bó hoa dâu tây vừa đẹp mắt, vừa có ý nghĩa thiết thực đối với người được nhận.

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