Bỏ thứ này vào chậu cây cảnh giúp giàu sang nhanh chóng, tiền của đầy nhà

Đời sống 08/02/2017 11:59

Nhiều người tin rằng việc trồng cây cảnh không chỉ có tác dụng trang trí, mà đôi khi nó còn ảnh hưởng đến phong thủy, giúp gia chủ gia tăng vận may về tài lộc.

Khi bắt đầu một năm mới, ai cũng mong gặp thật nhiều may mắn về con đường tài lộc nên thường trồng cây cảnh trong nhà. Dưới đây là một số lời khuyên được lưu truyền rất lâu trong dân gian giúp mọi người trồng cây cảnh hợp phong thủy giúp gia chủ ngày càng thêm phát đạt.

Bỏ đồng xu vào trong chậu cây cảnh

Khi vừa mua cây cảnh về đặt trong nhà, gia chủ nên bỏ một hoặc hai đồng xu vào trong chậu cây. Như vậy vận may tài lộc của gia chủ sẽ được cải thiện, vì trong phong thủy đồng xu được xem là một vật mang rất nhiều nguồn năng lượng tốt. Nếu bỏ đồng xu vào chậu cây, đặt trước bàn làmt? việc sẽ giúp công việc suôn sẻ, khi đặt chúng ở trước cửa nhà sẽ giúp tiền vô như nước. Nếu muốn gia đình yên ấm thì bỏ đồng xu vào chậu cây rồi đặt chúng ở giữa phòng khách.

Bỏ thứ này vào chậu cây cảnh giúp giàu sang nhanh chóng, tiền của đầy nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh việc bỏ đồng xu vào trong chậu cây thì việc lựa chọn loại cây cảnh để trồng trong nhà cũng rất quan trọng. Dưới đây là một số loại cây cảnh có thể dùng để trồng trong nhà để gia tăng nguồn năng lượng tốt trong nhà.

Cây phỉ thúy

Cây phỉ thúy hay còn được gọi là cây bích ngọc là một trong những loại cây phong thủy được nhiều người ưa chuộng. Vì loài hoa của cây này có màu hồng tựa như màu của hoa đào mùa xuân tượng trưng cho sự no ấm, tiền bạc luôn đủ đầy. Khi cây ra càng nhiều hoa tượng trưng cho sự giàu sang, hạnh phúc.

Bỏ thứ này vào chậu cây cảnh giúp giàu sang nhanh chóng, tiền của đầy nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt là những người làm nghề buôn bán luôn tin rằng khi đặt cây phỉ thúy ở bên cạnh quầy thu ngân hay máy tính tiền sẽ có tác dụng chiêu tài, giúp công việc buôn bán ngày càng thuận lợi, tiền vào như nước.

Ngoài việc đặt ở cạnh máy tính tiền, nhiều chủ cửa hàng còn đặt cây phỉ thúy ngay tại lối đi của cửa tiệm với mong muốn nó sẽ thu hút thêm nhiều khách hàng, mang lại nhiều tiền của cho gia chủ.

Cây phất dụ

Cây phất dụ được xem là một trong những loại cây rất tốt trong phong thủy, vì bản thân nó đã tượng trưng cho sự hòa hợp của ngũ hành trong phong thủy. Vì bản thân cây chính là đại diện cho hành Mộc, môi trường sống của nó tượng trưng cho hành thủy, chậu gốm sẽ đại diện cho hành hỏa còn chậu bằng thủy tinh là hành Kim. Ngoài ra khi chọn cây phất dụ để trồng trong nhà, người ta còn để ý đến số cành của chúng tùy thuộc vào mục đích của gia chủ.

Bỏ thứ này vào chậu cây cảnh giúp giàu sang nhanh chóng, tiền của đầy nhà - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

2 cành phất dụ mang đến may mắn về tình duyên

3 cành phất dụ giúp gia đình ấm no, hạnh phúc

5 cành tượng trưng cho sức khỏe dồi dào

8 cành giúp gia chủ tăng vận may về tài lộc

9 cành sự nghiệp lên như diều gặp gió, có nhiều cơ hội thăng quan tiến chức

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

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