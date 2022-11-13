Khi đang đi bộ sang đường ở vạch dành cho người đi bộ, nạn nhân bị xe máy phân khối lớn tông trúng.

Theo báo Pháp Luật, đến 14 giờ 30 ngày 13-11, Công an quận Bình Thạnh vẫn đang phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và một người đi bộ trên đường Phan Chu Trinh khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Lực lượng chức năng điều tra vụ tai nạn. Ảnh: NY (Báo Pháp Luật)

Thông tin ban đầu, vào khoảng 12 giờ 30 cùng ngày, nam thanh niên điều khiển xe máy phân khối lớn BKS 62L1-61923 lưu thông trên đường Phan Chu Trinh hướng từ cầu Rạch Lăng ra đường Chu Văn An. Khi đến đoạn trước chung cư 1050 (phường 12) thì xảy ra va chạm với một người đàn ông 44 tuổi (ngụ quận 8) trong lúc ông này đang đi bộ sang đường tại vạch dành cho người đi bộ.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: NY (Báo Pháp Luật)

Va chạm giữa xe phân khối lớn và người đàn ông khiến nạn nhân bị kéo đi hơn 10 mét về phía trước và tử vong tại chỗ. Theo thông tin, nạn nhân là tài xế.

Nhận tin báo, Công an quận Bình Thạnh nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phong toả khu vực để điều tra nguyên nhân tai nạn.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng quận Bình Thạnh làm rõ nguyên nhân.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/binh-thanh-di-bo-sang-duong-o-vach-danh-cho-nguoi-di-bo-thi-bi-xe-phan-khoi-lon-tong-tu-vong-524261.html