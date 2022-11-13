Bí tiền, tên cướp táo tợn cầm dao nhọn xông vào cửa hàng Winmart lớn tiếng đe dọa "Mở két ra", "Cướp đây"

Tin nóng 13/11/2022 14:39

Nguyễn Xuân Lộc đi mua dao nhọn rồi xông vào một cửa hàng Vinmart nhằm cướp tài sản nhưng bị nữ nhân viên phản kháng nên đành bỏ chạy.

 

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Gia Lâm (TP Hà Nội) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Xuân Lộc (SN 1991; trú tại xã Đông Dư, huyện Gia Lâm) về tội "Cướp tài sản".

Bí tiền, tên cướp táo tợn cầm dao nhọn xông vào cửa hàng Winmart lớn tiếng đe dọa 'Mở két ra', 'Cướp đây' - Ảnh 1
Nguyễn Xuân Lộc thời điểm bị bắt. Nguồn ảnh: Người Lao Động

Trước đó, ngày 16-10, Công an huyện Gia Lâm nhận đơn trình báo của chị P. (trú tại huyện Gia Lâm) về việc trưa cùng ngày, khi chị đang làm việc tại quầy thu ngân cửa hàng Winmart ở thôn 3 (xã Đông Dư) thì có một thanh niên cầm dao nhọn vào cướp tài sản.

Khi bị đe dọa, chị P. đã phản kháng, giằng co nên bị dao đâm vào tay. Lúc đó do có một khách đi xe máy vào mua hàng nên chị P. hô hoán. Thanh niên mặc dù chưa kịp lấy được tài sản gì nhưng đành bỏ chạy.

Công an sau đó đã khẩn trương vào cuộc điều tra, truy xét xác định và triệu tập nghi phạm là Nguyễn Xuân Lộc.

Tại cơ quan công an, Lộc khai do vay nợ nhiều nên nảy sinh ý định đi cướp tài sản. Trưa 15-10, Lộc đi mua một con dao nhọn và cất trong cốp xe máy để chuẩn bị thực hiện hành vi phạm tội.

Khoảng 12 giờ ngày 16-10, Lộc điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda Airblade màu đen, BKS 29N1-80846 sử dụng miếng bìa giấy màu cam, có dán băng dính 2 mặt để dán vào biển kiểm soát, lấy con dao trong cốp xe giấu vào tay áo bên trái rồi quay lại hướng xã Đông Dư.

Khi đi đến cửa hàng Winmart thuộc thôn 3 xã Đông Dư, Lộc đi loanh quanh nhiều vòng để thăm dò rồi vào trong giả vờ mua hàng. Khi thấy chỉ còn 1 nhân viên nữ, Lộc tiến đến quầy thu ngân, lấy con dao giơ lên trước mặt cô gái và quát lớn "mở két ra", "cướp đây".

Tuy nhiên, Lộc bị nữ nhân viên phản kháng nên không cướp được gì nên đành bỏ chạy. Sau khi cướp tài sản bất thành, Lộc đi đến địa điểm vắng người, tháo bỏ các lớp "ngụy trang" rồi đi xe máy vào nội thành.

 

Va chạm nghiêm trọng: Xe máy gãy đôi khi tông vào đuôi xe ô tô, 2 học sinh bị thương nặng

Va chạm nghiêm trọng: Xe máy gãy đôi khi tông vào đuôi xe ô tô, 2 học sinh bị thương nặng

Hai thiếu niên đi chung xe máy tông vào đuôi xe ô tô 16 chỗ đang đậu sát lề đường, hậu quả khiến cả hai bị thương nặng.

Xem thêm
Từ khóa:   cửa hàng Winmart cướp cửa hàng Winmart bí tiền cướp cửa hàng Winmart

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Video 1 giờ 5 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Video 2 giờ 5 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Video 3 giờ 5 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 35 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 45 phút trước
2 người phụ nữ say xỉn lao vào ẩu đả với tài xế ngay giữa đường

2 người phụ nữ say xỉn lao vào ẩu đả với tài xế ngay giữa đường

Video 4 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Hàng quán rực sắc đỏ mừng Quốc khánh 2/9, khách trẻ thích thú check-in

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào

Phẫu thuật thành công ổ áp xe hiếm gặp cho bệnh nhân người Lào