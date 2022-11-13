Nguyễn Xuân Lộc đi mua dao nhọn rồi xông vào một cửa hàng Vinmart nhằm cướp tài sản nhưng bị nữ nhân viên phản kháng nên đành bỏ chạy.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Gia Lâm (TP Hà Nội) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Xuân Lộc (SN 1991; trú tại xã Đông Dư, huyện Gia Lâm) về tội "Cướp tài sản".

Nguyễn Xuân Lộc thời điểm bị bắt. Nguồn ảnh: Người Lao Động

Trước đó, ngày 16-10, Công an huyện Gia Lâm nhận đơn trình báo của chị P. (trú tại huyện Gia Lâm) về việc trưa cùng ngày, khi chị đang làm việc tại quầy thu ngân cửa hàng Winmart ở thôn 3 (xã Đông Dư) thì có một thanh niên cầm dao nhọn vào cướp tài sản.

Khi bị đe dọa, chị P. đã phản kháng, giằng co nên bị dao đâm vào tay. Lúc đó do có một khách đi xe máy vào mua hàng nên chị P. hô hoán. Thanh niên mặc dù chưa kịp lấy được tài sản gì nhưng đành bỏ chạy.

Công an sau đó đã khẩn trương vào cuộc điều tra, truy xét xác định và triệu tập nghi phạm là Nguyễn Xuân Lộc.

Tại cơ quan công an, Lộc khai do vay nợ nhiều nên nảy sinh ý định đi cướp tài sản. Trưa 15-10, Lộc đi mua một con dao nhọn và cất trong cốp xe máy để chuẩn bị thực hiện hành vi phạm tội.

Khoảng 12 giờ ngày 16-10, Lộc điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda Airblade màu đen, BKS 29N1-80846 sử dụng miếng bìa giấy màu cam, có dán băng dính 2 mặt để dán vào biển kiểm soát, lấy con dao trong cốp xe giấu vào tay áo bên trái rồi quay lại hướng xã Đông Dư.

Khi đi đến cửa hàng Winmart thuộc thôn 3 xã Đông Dư, Lộc đi loanh quanh nhiều vòng để thăm dò rồi vào trong giả vờ mua hàng. Khi thấy chỉ còn 1 nhân viên nữ, Lộc tiến đến quầy thu ngân, lấy con dao giơ lên trước mặt cô gái và quát lớn "mở két ra", "cướp đây".

Tuy nhiên, Lộc bị nữ nhân viên phản kháng nên không cướp được gì nên đành bỏ chạy. Sau khi cướp tài sản bất thành, Lộc đi đến địa điểm vắng người, tháo bỏ các lớp "ngụy trang" rồi đi xe máy vào nội thành.

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