Biết được những tác dụng tuyệt vời này, mỗi lần ăn bí đỏ bạn sẽ giữ lại hạt để dùng dần

Đời sống 28/10/2018 10:51

Bí đỏ là thực phẩm quen thuộc chứa nhiều dưỡng chất cần thiết cho cơ thể, nhưng không phải ai cũng biết hạt của loại quả này còn có thể mang lại nhiều tác dụng tuyệt vời đối với sức khỏe. Vì vậy, bạn đừng vội vứt bỏ hạt bí đỏ khi chế biến mà hãy giữ lại dùng dần nhé!

Chỉ với ¼ cốc hạt bí đỏ trong thực đơn ăn uống đã cung cấp cho cơ thể khoảng 150 calo, 15 gam chất béo lành mạnh, 8-10g protein thực vật. Bên cạnh đó, hạt bí đỏ còn chứa nhiều magiê, mangan, sắt, kẽm… giúp cải thiện tâm trạng và giấc ngủ, thúc đẩy sản xuất collagen, bảo vệ sức khỏe xương khớp.

Hàm lượng lớn chất sắt và đồng trong hạt bí đỏ có thể cải thiện khả năng sản xuất năng lượng, giúp vận chuyển oxy đến các tế bào trong cơ thể. Dưới đây là những tác dụng tuyệt vời của hạt bí đỏ mà bạn không thể bỏ qua:

Những tác dụng tuyệt vời của hạt bí đỏ đối với sức khỏe

Ngăn ngừa lão hóa

Hạt bí đỏ chứa nhiều chất chống oxy hóa, vitamin E và khoáng chất giúp bảo vệ tế bào, giảm viêm, làm chậm quá trình lão hóa da và bệnh mạn tính.

Biết được những tác dụng tuyệt vời này, mỗi lần ăn bí đỏ bạn sẽ giữ lại hạt để dùng dần - Ảnh 1
Hạt bí đỏ chứa nhiều dưỡng chất tốt cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Bảo vệ hệ tim mạch

Hàm lượng axit béo omega-3 thực vật có trong hạt bỉ đỏ được gọi là axit alpha-linolenic hoặc ALA. Chỉ cần tiêu thụ một lượng nhỏ ALA, cơ thể sẽ chuyển hóa chúng thành các omega-3 DHA và EPA giúp bảo vệ tim mạch, giảm nguy cơ xơ cứng động mạch.

Kiểm soát lượng đường trong máu

Thường xuyên ăn hạt bí đỏ sẽ giúp hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường loại 2 và giảm các biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra. Bên cạnh đó, dưỡng chất trong hạt bí đỏ giúp cải thiện insulin trong cơ thể và ngăn ngừa nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.

Biết được những tác dụng tuyệt vời này, mỗi lần ăn bí đỏ bạn sẽ giữ lại hạt để dùng dần - Ảnh 2
Thường xuyên ăn hạt bí đỏ sẽ giúp chống lại bệnh tiểu đường loại 2 - Ảnh minh họa: Internet

Theo một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Biological Trace Element Research (Mỹ), hạt bí đỏ rất giàu magiê có vai trò quan trọng trong việc vận chuyển glucose. Thiếu hụt magiê có thể là một trong những yếu tố làm tăng mức độ kháng insulin của cơ thể, vì vậy người mắc bệnh đái tháo đường nên ăn hạt bí đỏ để làm tăng độ nhạy của insulin, từ đó giúp kiểm soát hiệu quả căn bệnh này.

Tăng cường hệ miễn dịch

Nhờ chứa nhiều kẽm và sắt mà hạt bí đỏ có đặc tính chống nấm và virus gây hại cơ thể, đồng thời giúp tăng cường hệ miễn dịch.

Biết được những tác dụng tuyệt vời này, mỗi lần ăn bí đỏ bạn sẽ giữ lại hạt để dùng dần - Ảnh 3
Bạn có thể dùng hạt bí đỏ như món ăn vặt trong ngày - Ảnh minh họa: Internet

Cải thiện chất lượng tinh trùng

Nếu cơ thể thiếu hụt kẽm sẽ ảnh hưởng đến chất lượng tinh trùng. Vì vậy, bạn cần thường xuyên bổ sung những thực phẩm giàu kẽm vào chế độ ăn uống hàng ngày. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, hạt bí đỏ chứa hàm lượng lớn chất kẽm tự nhiên không chỉ có tác dụng bổ thận mà còn có thể tăng số lượng và cải thiện chất lượng tinh trùng.

Biết được những tác dụng tuyệt vời này của hạt bí đỏ, bạn sẽ chẳng bao giờ vứt bỏ chúng khi chế biến nữa.

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Bên cạnh những bài tập mát xa nâng cơ mặt, bạn nên bổ sung thêm những thực phẩm sau vào thực đơn hàng ngày để giảm béo mặt nhanh chóng. Chế độ dinh dưỡng lành mạnh sẽ giúp hỗ trợ cho quá trình giảm mỡ thừa hiệu quả.

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