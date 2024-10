Biển Đông có thể đón thêm 1-2 cơn bão mới trong tháng 10, nguy cơ ảnh hưởng đến đất liền nước ta?

Theo thông tin từ báo An ninh Thủ đô, trong bản tin dự báo tình hình thời tiết tháng 10, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho hay, nhiệt độ trung bình trên cả nước trong thời gian này phổ biến cao hơn 0,5-1,0 độ C so với trung bình nhiều năm (TBNN) cùng thời kỳ, riêng khu vực Bắc bộ phổ biến xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ.

Đáng nói, trong tháng 10 không khí lạnh có xu hướng hoạt động gia tăng về tần suất và cường độ.

Khu vực Trung bộ có khả năng xuất hiện các đợt mưa lớn diện rộng. Ngoài ra, mưa giông trên phạm vi cả nước có thể kèm theo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như bão/áp thấp nhiệt đới, không khí lạnh, giông, lốc xoáy trên biển có khả năng gây ra gió mạnh, sóng lớn ảnh hưởng đến các hoạt động trên khu vực Biển Đông. Mưa lớn, giông mạnh kèm theo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể ảnh hưởng lớn đến sản xuất và các hoạt động dân sinh.

Bão số 5 đi ra ngoài Biển Đông và không còn khả năng gây ảnh hưởng đến đất liền nước ta - Ảnh: Báo An ninh Thủ đô

Dự báo thời tiết hôm nay 3/10

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, dự báo thời tiết hôm nay 3/10 cho các vùng trên cả nước như sau:

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-30 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Sáng sớm và đêm trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh, vùng núi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, phía Nam có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, riêng Ninh Thuận, Bình Thuận 32-34 độ C

Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.