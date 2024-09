Trên đường về, khi cách nhà khoảng 100 mét, Kh không may trượt chân ngã xuống khe nước ở suối Khe Mong, bị dòng nước cuốn mất tích. Thấy vậy, bà S tri hô mọi người cứu tìm nạn nhân. Nhận được thông tin, lãnh đạo huyện Đồng Hỷ cùng các ban ngành chức năng địa phương đã đến hiện trường để chỉ huy công tác cứu hộ, cứu nạn, tìm kiếm người mất tích.

Hiện trường vụ cháu Kh bị trượt chân ngã xuống suối. Ảnh: Báo Tiền Phong.

Nhưng do nước dâng cao nên công tác tìm kiếm người gặp nạn gặp nhiều khó khăn. Đến đầu giờ chiều nay (8/9), lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy nạn nhân.

Trong ngày 8/9, cảnh báo mực nước lũ trong các sông tại Thái Nguyên lên cao. Cụ thể theo báo Thái Nguyên đưa tin, lúc 7 giờ ngày 8-9 tại trạm thủy văn Gia Bẩy mực nước ở mức 2.232cm, thấp hơn 268cm so với báo động 1. Tại trạm thủy văn Chã mực nước ở mức 354cm, thấp hơn 446cm so với báo động 1. Trên sông Công, tại hồ Núi Cốc là 4.574cm, thấp hơn 26cm so với báo động 1.