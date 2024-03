Vào lúc tối ngày 20/3, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai tiếp nhận bé Nguyễn Hoàng Phương A. được người thân đưa vào cấp cứu trong tình trạng chảy máu nhiều ở phần đầu, có vết thương ở vùng đầu, mặt.

Theo thông tin từ báo Pháp luật Việt Nam, vào khoảng 23h40 ngày 20/3, Công an phường Bửu Hòa, TP Biên Hòa nhận tin báo của chị Nguyễn Thị Mộng T (SN 1983, ngụ phường Bửu Hòa, TP Biên Hòa, Đồng Nai) về việc chị T và con gái tên Nguyễn Hoàng Phương A (SN 2011) bị Sơn gây thương tích.

Dựa vào lời trình báo của nạn nhân, khoảng 23 giờ 30 cùng ngày, khi chị T và con gái đang ở trong phòng ngủ chơi điện thoại thì Phạm Thanh Sơn đi nhậu về. Sơn chửi bới chị T và dùng dao gây thương tích cho chị T và cháu Nguyễn Hoàng Phương A.

Thương tích khiến cháu A phải cấp cứu tại cơ sở y tế, sau đó được chuyển lên Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai để tiếp tục điều trị trong tình trạng bị 3 vết thương nghi do dao chém. Ngoài ra, Sơn còn có hành vi đập bể 3 chiếc điện thoại di động của chị T và cháu Phương A.

Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai đang điều trị cho bé N.H.P.A. (13 tuổi, ngụ phường Bửu Hòa, thành phố Biên Hòa) bị thương ở vùng đầu, mặt, nghi do bị cha dượng bạo hành - Ảnh: Báo Đồng Nai

Theo thông tin từ báo Đồng Nai, ngay khi nhận được tin báo, Công an phường Bửu Hòa đã có mặt tại hiện trường lập biên bản sự việc và mời những người liên quan lên phường lấy lời khai. Sau đó, Công an phường Bửu Hòa chuyển hồ sơ lên Công an TP Biên Hòa tiếp tục thụ lý theo thẩm quyền.

Ngoài ra, Nguyễn Hoàng Phương A là con riêng của chị Nguyễn Thị Mộng T. Chị Nguyễn Thị Mộng T và chồng ly hôn năm 2019. Cháu Nguyễn Hoàng Phương A ở với cha ruột, đến năm lớp 4 thì được mẹ là chị T đưa về chăm sóc, nuôi dưỡng đến nay.

