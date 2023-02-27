Bắt tài xế gây tai nạn chết người ở Đà Nẵng rồi bỏ trốn

Đời sống 27/02/2023 19:05

Tài xế Hùng trên thừa nhận đã gây tai nạn giao thông tại đường tránh Nam Hải Vân rồi bỏ chạy khỏi hiện trường. Khi Hùng đang rửa xe thì bị phát hiện và đưa về trụ sở làm việc.

 

Theo thông tin Báo điện tử Pháp luật Việt Nam, chiều 27/2, Công an huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) cho biết, đã di lý chiếc xe gây tai nạn và lái xe Tống Văn Hùng (SN 1975, trú huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa) từ Quảng Nam về công an huyện để xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, khoảng 8h30' sáng 23/2, ông T.Đ (SN 1954, trú quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) điều khiển xe máy chạy trên đường tránh Nam hầm Hải Vân (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng). Khi đến đoạn thuộc địa phận thôn Hòa Khương Tây (xã Hòa Nhơn), xe máy của ông Đ. gặp tai nạn khiến nạn nhân tử vong tại chỗ, còn phương tiện va chạm với xe máy đã rời khỏi hiện trường vụ tai nạn.

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Vụ tai nạn trên đường tránh Nam hầm Hải Vân khiến ông Đ tử vong tại chỗ.Ảnh: CA

 Nhận tin báo, Công an huyện Hòa Vang chỉ đạo lực lượng CSGT khẩn trương khám nghiệm và truy xét phương tiện liên quan đến vụ tai nạn, thu thập các thông tin.

Trước đó, sáng 23-2, ông TĐ (69 tuổi, trú quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) điều khiển xe máy chạy trên đường tránh Nam hầm Hải Vân (địa phận huyện Hòa Vang) thì xảy ra va chạm với một xe tải.

Vụ tai nạn khiến ông Đ tử vong tại chỗ. Xe tải liên quan vụ TNGT bỏ chạy khỏi hiện trường.

Bắt tài xế gây tai nạn chết người ở Đà Nẵng rồi bỏ trốn - Ảnh 2
Phương tiện được bàn giao cho Công an huyện Hòa Vang xử lý.Ảnh: CA

Đến trưa 23-2, lực lượng phát hiện tài xế nghi vấn đang rửa xe tại Km 1004 +300 ven QL1A (xã Tam Anh Bắc, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam). Lực lượng CSGT lập tức tiếp cận phát hiện dấu vết trên xe tải nghi vấn liên quan đến vụ TNGT nên mời lái xe điều phương tiện về trụ sở làm việc.

Tài xế xe tải này được xác định là Tống Văn Hùng. Sau quá trình đấu tranh, tài xế và phương tiện được bàn giao cho Công an huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng.

Tại cơ quan CSĐT Công an huyện Hòa Vang, tài xế Hùng đã thừa nhận chiếc xe Hùng điều khiển chưa có BKS, được sơn màu vàng trắng theo logo của ngành bưu chính viễn thông, vừa mới nhận đang chuyển vùng hoạt động.

Đồng thời, tài xế trên thừa nhận đã gây tai nạn giao thông rồi bỏ chạy khỏi hiện trường.

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