Bật mí cách viết CV ấn tượng bạn không nên bỏ lỡ

Đời sống 18/07/2022 18:38

CV có lẽ là cụm từ không còn xa lạ trên thị trường tuyển dụng hiện nay. Đây được xem là một trong những yếu tố ảnh hưởng khá nhiều đến cái nhìn của nhà tuyển dụng đối với ứng viên. Tuy nhiên, trong quá trình viết CV, không phải ai cũng biết cách để có thể tránh được một số lỗi mà vẫn có thể gây được ấn tượng với nhà tuyển dụng.

Những lỗi có thể gặp phải trong khi viết CV mà chưa chắc bạn đã để ý

Có thể nói CV là một phần quan trọng khi bạn apply vào một doanh nghiệp hay một tập đoàn nào đó. Đây cũng chính là cách mà nhà tuyển dụng hình dung ra chân dung những ứng viên của mình. Chính vì lý do đó mà các ứng viên cần cẩn trọng trong việc viết CV để tránh mắc phải các lỗi sau không đáng có.

Lỗi 1: Hình ảnh bản thân trên CV không được rõ ràng, trang phục không trang trọng. Bạn nên chọn ảnh phù hợp với vị trí ứng tuyển, nhìn rõ mặt.

Lỗi 2: Địa chỉ email liên hệ không nghiêm túc. VD: hoahuongduong@gmail.com. Email của bạn sử dụng có thể liên quan tới tên và các thông tin cơ bản.

Lỗi 3: Không cung cấp đủ thông tin liên lạc vào CV.

Lỗi 4: Không rõ ràng trong việc đặt mục tiêu tìm việc làm cho vị trí gì, những thông tin không liên quan tới công việc đang ứng tuyển.

Bật mí cách viết CV ấn tượng bạn không nên bỏ lỡ - Ảnh 1

Bật mí cách viết CV gây ấn tượng cho nhà tuyển dụng

Để hồ sơ tìm việc làm của bạn được ấn tượng với nhà tuyển dụng, đủ nổi bật giữa hàng trăm ngàn ứng viên khác thì bạn hãy bỏ túi ngay những tips tạo CV xin việc cực chất lượng dưới đây nhé.

Điểm đầu tiên mà bạn cần lưu ý chính là viết một cách ngắn gọn, không dài dòng, tránh thông tin không cần thiết cũng như không mắc những lỗi cơ bản: sai chính tả, số thứ tự, căn lề,...

Đối với trình độ hoặc giáo dục thì trình bày từ thấp đến cao, tóm gọn các thông tin hoặc bằng cấp nếu có. Trong trường hợp được giới thiệu đến thì bạn nên ghi thêm. Điều này có thể giúp nhà tuyển dụng hình dung được rằng sự quan tâm, tìm hiểu của bạn với doanh nghiệp đó ra sao.

Và không nên dùng 1 loại CV để rải khắp các nơi mà nên dựa vào đặc điểm nơi các bạn nộp CV để sửa sao cho phù hợp nhất. Nên để tên công ty, doanh nghiệp vào CV của bạn để chứng tỏ sự có tìm hiểu và mong muốn làm việc tại nơi đó.

Bật mí cách viết CV ấn tượng bạn không nên bỏ lỡ - Ảnh 2

Tìm hiểu ngay những mẫu CV chất lượng ngay tại Timviec.com

Và nếu bạn đang băn khoăn khi chưa biết làm cách nào để có thể tạo cho mình một chiếc CV đủ thu hút được sự quan tâm của nhà tuyển dụng thì Timviec.com sẽ giúp bạn điều đó. Tại đây có đa dạng về các loại CV để giúp bạn có thể tìm việc làm như: CV thông thường, CV apply vào các ngành nghề, CV bằng tiếng nước ngoài,...

Và tất nhiên, Timviec.com có hơn 1000 mẫu CV miễn phí để các bạn thoải mái chọn lựa đúng với trường hợp của mình. Mỗi CV cũng mang màu sắc riêng biệt, được design theo ngành nghề, phân loại theo đặc thù công việc do đó những lợi ích mà nó mang lại sẽ cực kì hiệu quả đối với ứng viên.

Các bạn có thể tạo CV việc làm chuẩn chinh phục nhà tuyển dụng qua các bước sau đây:

  • Lựa chọn form mẫu phù hợp với ngành nghề, vị trí ứng tuyển của bạn để có thể tối ưu hoá ấn tượng với nhà tuyển dụng.
  • Điền đầy đủ các thông tin cá nhân đã được lên sẵn trong CV, có thể đổi màu CV của bạn để nhìn hấp dẫn hơn.
  • Khi đã hoàn tất, hãy tải bản CV về dưới dạng bản PDF và nộp cho doanh nghiệp hoặc công ty mà bạn ứng tuyển.

Bật mí cách viết CV ấn tượng bạn không nên bỏ lỡ - Ảnh 3

Timviec.com luôn mong muốn những thứ tốt và hiệu quả nhất cho khách hàng. Với tiêu chí nhanh, gọn, dễ sử dụng, hiệu quả thì Timviec.com luôn là sự lựa chọn hàng đầu trong việc cung cấp CV. Chúng tôi không ngừng đổi mới, phát triển theo xu hướng xã hội để luôn phù hợp với tất cả mọi người.

Thông tin mới vụ người cha nhẫn tâm ném con gái 5 tuổi xuống sông ở Quảng Nam: Đối tượng bị kết án tử hình

Thông tin mới vụ người cha nhẫn tâm ném con gái 5 tuổi xuống sông ở Quảng Nam: Đối tượng bị kết án tử hình

TAND tỉnh Quảng Nam đã mở phiên tòa sơ thẩm liên quan đến vụ việc cha ném con gái 5 tuổi xuống sông tại Quảng Nam khiến dư luận xôn xao.

Xem thêm
Từ khóa:   tìm việc làm cách viết CV

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Đúng 12h45 hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 12h45 hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2026, 3 con giáp con cưng của Thần Tài, làm sương sương mà tài khoản cứ tăng, ví tiền không bao giờ hết

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2026, 3 con giáp con cưng của Thần Tài, làm sương sương mà tài khoản cứ tăng, ví tiền không bao giờ hết

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 4/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 4/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 47 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 2 phút trước
Lời con gái nói khiến người cha vô tình tuổi 50 nghẹn ngào hối hận

Lời con gái nói khiến người cha vô tình tuổi 50 nghẹn ngào hối hận

Tâm sự 4 giờ 17 phút trước
Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 32 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Danh tính nam giám đốc bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier

Danh tính nam giám đốc bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier

Đồng Nai: Cháy lớn tại xưởng 1.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, huy động 10 xe chữa cháy

Đồng Nai: Cháy lớn tại xưởng 1.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, huy động 10 xe chữa cháy

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng