Bật mí cách viết CV ấn tượng bạn không nên bỏ lỡ

Có thể nói CV là một phần quan trọng khi bạn apply vào một doanh nghiệp hay một tập đoàn nào đó. Đây cũng chính là cách mà nhà tuyển dụng hình dung ra chân dung những ứng viên của mình. Chính vì lý do đó mà các ứng viên cần cẩn trọng trong việc viết CV để tránh mắc phải các lỗi sau không đáng có.

Những lỗi có thể gặp phải trong khi viết CV mà chưa chắc bạn đã để ý

Lỗi 2: Địa chỉ email liên hệ không nghiêm túc. VD: hoahuongduong@gmail.com. Email của bạn sử dụng có thể liên quan tới tên và các thông tin cơ bản.

Lỗi 1: Hình ảnh bản thân trên CV không được rõ ràng, trang phục không trang trọng. Bạn nên chọn ảnh phù hợp với vị trí ứng tuyển, nhìn rõ mặt.

Lỗi 3: Không cung cấp đủ thông tin liên lạc vào CV.

Lỗi 4: Không rõ ràng trong việc đặt mục tiêu tìm việc làm cho vị trí gì, những thông tin không liên quan tới công việc đang ứng tuyển.

Bật mí cách viết CV gây ấn tượng cho nhà tuyển dụng

Để hồ sơ tìm việc làm của bạn được ấn tượng với nhà tuyển dụng, đủ nổi bật giữa hàng trăm ngàn ứng viên khác thì bạn hãy bỏ túi ngay những tips tạo CV xin việc cực chất lượng dưới đây nhé.

Điểm đầu tiên mà bạn cần lưu ý chính là viết một cách ngắn gọn, không dài dòng, tránh thông tin không cần thiết cũng như không mắc những lỗi cơ bản: sai chính tả, số thứ tự, căn lề,...

Đối với trình độ hoặc giáo dục thì trình bày từ thấp đến cao, tóm gọn các thông tin hoặc bằng cấp nếu có. Trong trường hợp được giới thiệu đến thì bạn nên ghi thêm. Điều này có thể giúp nhà tuyển dụng hình dung được rằng sự quan tâm, tìm hiểu của bạn với doanh nghiệp đó ra sao.

Và không nên dùng 1 loại CV để rải khắp các nơi mà nên dựa vào đặc điểm nơi các bạn nộp CV để sửa sao cho phù hợp nhất. Nên để tên công ty, doanh nghiệp vào CV của bạn để chứng tỏ sự có tìm hiểu và mong muốn làm việc tại nơi đó.

Tìm hiểu ngay những mẫu CV chất lượng ngay tại Timviec.com

Và nếu bạn đang băn khoăn khi chưa biết làm cách nào để có thể tạo cho mình một chiếc CV đủ thu hút được sự quan tâm của nhà tuyển dụng thì Timviec.com sẽ giúp bạn điều đó. Tại đây có đa dạng về các loại CV để giúp bạn có thể tìm việc làm như: CV thông thường, CV apply vào các ngành nghề, CV bằng tiếng nước ngoài,...

Và tất nhiên, Timviec.com có hơn 1000 mẫu CV miễn phí để các bạn thoải mái chọn lựa đúng với trường hợp của mình. Mỗi CV cũng mang màu sắc riêng biệt, được design theo ngành nghề, phân loại theo đặc thù công việc do đó những lợi ích mà nó mang lại sẽ cực kì hiệu quả đối với ứng viên.

Các bạn có thể tạo CV việc làm chuẩn chinh phục nhà tuyển dụng qua các bước sau đây:

Lựa chọn form mẫu phù hợp với ngành nghề, vị trí ứng tuyển của bạn để có thể tối ưu hoá ấn tượng với nhà tuyển dụng.

Điền đầy đủ các thông tin cá nhân đã được lên sẵn trong CV, có thể đổi màu CV của bạn để nhìn hấp dẫn hơn.

Khi đã hoàn tất, hãy tải bản CV về dưới dạng bản PDF và nộp cho doanh nghiệp hoặc công ty mà bạn ứng tuyển.

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