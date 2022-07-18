Thông tin mới vụ người cha nhẫn tâm ném con gái 5 tuổi xuống sông ở Quảng Nam: Đối tượng bị kết án tử hình

Xã hội 18/07/2022 17:33

TAND tỉnh Quảng Nam đã mở phiên tòa sơ thẩm liên quan đến vụ việc cha ném con gái 5 tuổi xuống sông tại Quảng Nam khiến dư luận xôn xao.

Theo VTC News, ngày 18/7, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần Văn Viên (30 tuổi, trú xã Tam Hải, huyện Núi Thành, Quảng Nam) mức án tử hình về tội Giết người. 

Đây chính là đối tượng có liên quan đến vụ cha ném con gái 5 tuổi xuống sông tại Quảng Nam khiến dư luận xôn xao vào tháng 2/2022.

Thông tin mới vụ người cha nhẫn tâm ném con gái 5 tuổi xuống sông ở Quảng Nam: Đối tượng bị kết án tử hình - Ảnh 1
Trần Văn Viên tại phiên tòa sơ thẩm - Ảnh: VTC News

Như đã đưa tin trước đó, theo Tuổi Trẻ, khoảng 19h30 ngày 16/2, Viên xảy ra mâu thuẫn với vợ nên đã nhẫn tâm bồng con gái của mình là cháu T.L.Y.V. (5 tuổi) ném xuống sông Trường Giang, xã Tam Hải. 

Tại cơ quan điều tra, Viên khai nhận hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn trước Tết Nguyên đán Nhâm Dần nên người vợ bỏ về nhà cha mẹ ruột (ở cùng xã) và sau Tết đã vào TP.HCM làm công nhân may.

Thời gian gần đây, Viên thường xuyên điện thoại cho vợ nhưng không nghe máy. Sau khi gây gổ với vợ xong, Viên đến nhà mẹ vợ bồng con gái đi bộ đến bến đò thôn Đông Tuần, xã Tam Hải ném con xuống sông rồi về nhà.

Chính quyền và hàng trăm người dân địa phương tổ chức lực lượng, tàu thuyền tìm kiếm, đến 0h30 ngày 17/2 đã tìm thấy thi thể cháu bé. Trưa cùng ngày, công an tỉnh Quảng Nam đã tổ chức thực nghiệm hiện trường nơi nghi phạm ném con của mình xuống sông.

Qua kiểm tra ban đầu của cơ quan chức năng, Viên không có tiền sử bị tâm thần, không sử dụng chất ma túy hoặc chất kích thích gây ảo giác và cũng chưa có tiền án, tiền sự nào.

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Không khỏi phẫn nộ trước hành động nhẫn tâm của người đàn ông ném con gái xuống sông vì gọi điện cho vợ không được, CĐM đã tìm ra trang facebook và không khỏi bức xúc trước những bài đăng về con gái của người này.

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