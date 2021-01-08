Bật mí cách giải tỏa tâm lý căng thẳng giúp bạn nhanh cân bằng cuộc sống

Nhiều công trình nghiên cứu khoa học đã chứng minh được rằng căng thẳng kéo dài, thường xuyên bị áp lực đè nén sẽ khiến não trở nên kém linh hoạt, kém minh mẫn và có thể bị tổn thương nghiêm trọng. Thậm chí dẫn đến nghĩ không thông và tự sát. Để tránh những hậu quả nghiêm trọng này, rất nhiều bác sĩ tâm lý đã đưa ra các cách giải tỏa tâm lý căng thẳng trong cuộc sống, giúp mỗi người trong chúng ta có thể căn bằng được đời sống tinh thần.

Trong cuộc sống hiện tại có rất nhiều căng thẳng. Chúng tồn tại ở nhiều dạng khác nhau như là căng thẳng do áp lực khi nuôi dạy trẻ, do cơm áo gạo tiền… Với những người thường xuyên phải đối mặt với những áp lực, căng thẳng nếu không biết cách giải tỏa sẽ dẫn đến trầm cảm. Đây là một căn bệnh tác động đến cơ thể và sức khỏe nguy hiểm.

Không ít người khi bị căng thẳng, áp lực quá độ khiến cho suy nghĩ tiêu cực, không còn niềm tin trong cuộc sống. Lúc nào cũng thấy cuộc sống thật nhàm chán và muốn nhanh chóng được giải thoát. Về mặt sức khỏe, khi chúng ta bị căng thẳng kéo dài sẽ tiết ra một lượng lớn hormone cortisol, điều này góp phần khiến cho bệnh béo phì, tiểu đường, cao huyết áp gây hại cho tim.

Căng thẳng, stress không có nhiều biểu hiện ra bên ngoài như những căn bệnh thể chất thông thường. Nhưng những ảnh hưởng của nó vô cùng nghiêm trọng. Bởi nó có thể tác động đến mọi lứa tuổi từ trẻ em, người lớn đến người cao tuổi. Các căng thẳng tâm lý kéo dài sẽ gây ra những nguy cơ gây ảnh hưởng đến sức khỏe và đời sống cảm xúc của con người.

Ngoài cortisol, căng thẳng còn kích thích tuyến thượng thận giải phóng hormone adrenaline. Khi lượng hormone này tăng cao sẽ ảnh hưởng đến phổi khiến hơi thở thường trở nên gấp gáp, không sâu, khiến người bệnh dễ ngất xỉu. Nếu không cấp cứu kịp thời có thể ảnh hưởng đến tính mạng.

Căng thẳng có thể khiến cuộc sống mệt mỏi

Tuy nhiên không phải tất cả căng thẳng đều xấu. Một số trường hợp căng thẳng sẽ là động lực, có thể mang lại sức mạnh và giúp bạn làm được nhiều việc hơn. Sự căng thẳng này sớm giúp bạn hoàn thành mục tiêu. Khi bạn đang vật lộn để bắt đầu hoặc hoàn thành một nhiệm vụ nào đó thì một chút căng thẳng áp lực sẽ có ích. Chỉ cần có mục tiêu rõ ràng và khả thi để có thể duy trì thì chút căng thẳng, áp lực sẽ không thành vấn đề. Đây còn là động lực trong suốt hành trình giúp bạn vươn đến đích.

Tuy nhiên, không phải lúc nào căng thẳng, áp lực cũng đến vào lúc bạn cần. Chính vì vậy, bạn hãy tự khích lệ bản thân để tiếp tục cố gắng. Phân bổ thời gian phù hợp cho từng phần việc hoặc nhiệm vụ, ưu tiên những việc cần làm trước. Tuyệt không nên một chịu đựng, khi quá căng thẳng, mệt mỏi thì hãy chia sẻ, nói chuyện với người mình tin tưởng để được lắng nghe.

Làm sao để giải tỏa stress?

Nam giới mạnh mẽ, tự lập được rất nhiều người yêu, quan tâm và có nhiều bạn bè. Nhưng nữ giới sống mạnh mẽ, độc lập có lẽ lại là một thử thách đầy khó khăn. Bởi họ không chọn an phận, lui về phía sau để làm mẹ hiền vợ đảm. Lúc nào bản thân họ cũng muốn thoát ra khỏi vùng an toàn, vượt giới hạn để làm điều mình muốn.

Phụ nữ dễ bị căng thẳng dẫn đến trầm cảm

Do đó, dường như họ đã quen tự mình giải quyết, đương đầu với mọi khó khăn. Vì vậy, khi căng thẳng, áp lực thường âm thầm chịu đựng và cảm thấy không có một ai bên cạnh có thể chia sẻ được. Họ cũng chính là đối tượng dễ bị trầm cảm và mất niềm tin khi căng thẳng, áp lực kéo dài.

Để loại bỏ được căng thẳng mệt mỏi ra khỏi cuộc sống, không còn cách nào khác chính là phải biết cân bằng tâm lý, vượt qua nỗi sợ hãi và phân loại cảm xúc. Có như vậy bạn mới có thể bình tĩnh và khỏe mạnh, đương đầu với mọi sóng gió phía trước. Để làm được điều đó, bạn hãy thử các cách giải tỏa tâm lý căng thẳng sau đây:

Viết ra tất cả những gì khiến bản thân căng thẳng

Cách giải tỏa stress trong học tập cũng như công việc mang lại hiệu quả tốt đó là viết ra tất cả những gì khiến bản thân căng thẳng. Việc liệt kê chi tiết này sẽ giúp bạn hệ thống lại tất cả những việc mình cần làm. Đồng thời đơn giản hóa suy nghĩ, mọi thứ trở nên rõ ràng, minh mẫn, sự căng thẳng giảm hẳn xuống.

Ghi hết những thứ làm mình căng thẳng ra giấy

Hơn nữa, việc viết ra, liệt kê các việc cần làm sẽ giúp bạn nhìn thấy mọi thứ từ góc độ khác và mọi thứ được giải quyết dễ dàng hơn. Lúc này không còn là những thứ phức tạp, thay vào đó là đơn giản hóa, giúp bạn có kế hoạch cụ thể để thực hiện.

Tham gia lớp học yoga để thư giãn tinh thần

Yoga là một bộ môn tuyệt vời trong việc giúp điều hòa cơ thể, rèn luyện sự điềm tĩnh. Nhanh chóng giúp bạn thoát khỏi những suy nghĩ, lo âu và khởi đầu một ngày mới thật tốt. Đây là cách giải tỏa stress trong công việc vô cùng tuyệt vời, có thể giúp giảm nồng độ hormone căng thẳng và huyết áp.

Sở dĩ bộ môn này có tác dụng giải tỏa căng thẳng tốt cho tinh thần con người là do khi tập luyện chúng ta phải tập trung cao độ vào các động tác. Do đó tâm trí được giải phóng khỏi căng thẳng, áp lực trong cuộc sống hàng ngày, giúp bạn luôn cảm thấy yêu đời, yêu cuộc sống.

Tập Yoga cũng là cách hay để giải tỏa căng thẳng

Nhiều công trình khoa học cũng đã chứng minh được lợi ích của yoga đối với stress và lo âu. Việc luyện tập có thể giúp giảm nồng độ cortisol, huyết áp và nhịp tim và tăng acid gamma-aminobutyric (GABA). Đây là những yếu tố dẫn truyền thần kinh bị giảm trong các rối loạn tâm trạng. Do đó, khi tập luyện yoga sẽ giúp bạn giải tỏa được phần lớn căng thẳng là do yếu tố tâm lý và các áp lực về tinh thần gây ra.

Lên kế hoạch thư giãn hàng ngày

Con người chúng ta chỉ biết nghĩ đến công việc, học tập, cố gắng kiếm tiền mà quên đi việc bản thân cũng cần phải thư giãn. Do đó, bên cạnh việc theo đuổi những công việc hàng ngày thì bạn cũng hãy lên kế hoạch thư giãn cho bản thân. Đây chính là cách giải tỏa căng thẳng mệt mỏi hiệu quả và phù hợp cho mọi đối tượng.

Kế hoạch thư giãn không nhất thiết phải là chuyến đi dài, đôi khi chỉ đơn giản là hãy dành thời gian để mua vé xem hòa nhạc hoặc kịch nói. Sau đó sắp xếp thời gian và rủ bạn bè cùng đi. Hoặc là vào buổi chiều, sau khi kết thúc công việc, khi đã ăn no, tắm rửa xong thì hãy đi bộ nhẹ nhàng để thư giãn. Việc này vừa tốt cho tinh thần và thể chất của bạn. Đồng thời bạn hãy thử từng làm một vài việc trước kia hoặc có lẽ một vài việc đã lâu bạn không làm. Điều này sẽ khiến bạn cảm thấy rất thú vị đó.

Hãy lên kế hoặc đi chơi, thư giãn cho bản thân

Đặc biệt, vào những ngày nghỉ thì hãy chọn cho mình vài việc thú vị để làm. Việc này không chỉ khiến bạn có một ngày cuối tuần đầy niềm vui mà còn giúp cải thiện tâm trạng trong suốt tuần tới. Mỗi một ngày trôi qua bạn sẽ thấy thật ý nghĩa, không còn cảm thấy mệt mỏi hay căng thẳng đang vây quanh.

Cuộc sống càng hiện đại thì càng có nhiều căng thẳng và áp lực. Vì thế, bạn cần có phương pháp để kiểm soát tốt cảm xúc của mình, tần suất mệt mỏi là thấp nhất. Ngoài phương pháp làm việc, học tập hiệu quả thì bạn cũng hãy tìm cho mình cách giải tỏa tâm lý căng thẳng phù hợp. Có như vậy mới có thể cân bằng cuộc sống, mọi thứ diễn ra suôn sẻ, hạn chế mắc các bệnh về tâm lý xã hội.