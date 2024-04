Ngày 15/4, Công an TX.Bình Long (Bình Phước) đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ một nữ sinh lớp 12 bị các bạn 'đánh hội đồng', xảy ra vào tối 8.4 tại một trung tâm dạy tiếng Anh thuộc KP.Phú Sơn, P.An Lộc, TX.Bình Long.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, ngày 15/4, Công an thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước đang tiếp tục phối hợp với Công an phường An Lộc và Trường THPT thị xã Bình Long xác minh, xử lý vụ việc một nữ sinh lớp 12 bị đánh chấn thương, phải nhập viện điều trị.

Camera ghi lại hình ảnh vụ việc - Ảnh: Báo Thanh Niên

Dựa vào trình báo của gia đình nạn nhân đến cơ quan công an, vào tối 8/4, trong lúc nữ sinh N.M.N (học sinh lớp 12, Trường THPT thị xã Bình Long) đi học thêm tại một trung tâm tiếng Anh ở phường An Lộc thì xảy ra mâu thuẫn với nhóm bạn nữ học cùng lớp dẫn đến xô xát; quá trình này N. bị thương ở vùng đầu và cơ thể.

Qua xác minh của cơ quan công an, nhóm của N. và một số nữ sinh khác học cùng lớp 12 tại trường, từng chơi chung nhóm với nhau nhưng sau đó tách ra; thời gian này giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn.

Đến tối 8/4, khi N. tan học tại trung tâm tiếng Anh thì hai nhóm xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau.

Nữ sinh N. nhập viện sau khi bị bạn đánh - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, sau khi sự việc xảy ra, phía gia đình báo Công an phường An Lộc để mời những người liên quan lên làm việc. Thấy N. bị thương nhẹ nên gia đình chỉ yêu cầu nhóm nữ sinh phải xin lỗi, cam kết không đánh N. cũng như bồi thường tiền điều trị thương tích.

Tuy nhiên, sau đó N. có biểu hiện bị nôn ói, chóng mặt nên được đưa đến Trung tâm y tế thị xã Bình Long thăm khám. Sau 2 ngày điều trị tại đây, do tiên lượng chấn thương vùng sọ não nên N. được chuyển đến Bệnh viện nhân dân 115 (TP.HCM) cấp cứu với chẩn đoán tổn thương nông ở đầu, tổn thương nội sọ.

Tiếp đó, N. được gia đình chuyển đến Bệnh viện tâm thần (TP.HCM). Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán nữ sinh này đang trong giai đoạn trầm cảm nặng nhưng không có các triệu chứng loạn thần.

