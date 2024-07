Theo thông tin từ báo Tri thức và Cuộc sống, chị Đào (30 tuổi) nổi tiếng ở khu chợ Cái Sao (Long Xuyên, An Giang) là người xinh đẹp, hiền lành, chịu khó làm ăn. Chị được người dân trong ấp ngưỡng mộ khi có chồng chân chất, hai con ngoan ngoãn. Và chẳng ai ngờ sóng gió bất ngờ ập đến với người đàn bà này.

“Tôi cháy khắp người, ngọn lửa bùng bùng đến khi không còn chút sức lực nào thì anh mới chạy đi lấy nước dập lửa. Sau đó anh đưa tôi xuống bệnh viện ở thành phố Cần Thơ cấp cứu. Tôi nằm đó 1 ngày 1 đêm không thở được, bác sĩ đành chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) để sớm được can thiệp, giữ lại mạng sống. Ở đó tôi được đưa vào phòng cấp cứu với tình trạng: mặt cháy sém toàn bộ, hai cánh tay và ngực cháy sạch. Tôi ở đó hơn 50 ngày mới được xuất viện về nhà”, chị Đào nhớ lại.

Thời điểm đó chị Đào buôn bán ở chợ, chưa bao giờ tính đến chuyện ốm đau nên không mua bảo hiểm y tế. Do vậy toàn bộ chi phí nằm viện lẫn phẫu thuật đều phải tự bỏ tiền túi để chi trả. Còn chồng chị - người gây ra tai nạn vẫn theo chị lên thành phố chăm bệnh.

Chị Đào nổi tiếng ở khu chợ Cái Sao (Long Xuyên, An Giang) là người xinh đẹp, hiền lành, chịu khó làm ăn - Ảnh: Báo tri thức và Cuộc sống

Chị Đào về nhà với vết thương thể xác chưa lành, chỉ biết cắt thuốc nam về đắp với hi vọng đỡ được chút nào hay chút ấy. Sau đó chị quay trở lại thành phố làm phẫu thuật ghép da. Mặc dù bị chồng thiêu sống nhưng chị Đào đều tự nhận do bản thân vô ý làm ngọn lửa cháy bùng trên cơ thể. Chị sợ nói chồng là “hung thủ” sẽ bị các cậu các dì ra thưa công an. Khi đó chồng chị sẽ bị đi tù, các con rơi vào cảnh cha tù tội, mẹ bị bỏng nặng…

“Anh chính là người biến tôi thành gọn đuốc sống, biến tôi từ người phụ nữ bình thường trở thành kẻ xấu xí và tàn tật. Tôi có trách hận anh nhưng không đành tố cáo với công an cũng như người nhà. Tôi không muốn các con mang tiếng có cha đi tù, cũng chẳng thích trò trả thù. Tôi chỉ hy vọng anh nhận ra lỗi lầm để sửa chữa, yêu thương các con. Cuối cùng, anh không biết hối cải, sẵn sàng bỏ mặc vợ bệnh con thơ”, chị Đào đớn đau.

Người phụ nữ 30 tuổi phải đắn đo và suy nghĩ rất nhiều trước khi “công khai” chuyện này. Chị rất mong có mạnh thường quân giúp đỡ để có tiền thực hiện các ca phẫu thuật chữa lành cơ thể. “Tôi đã mất 400 triệu chi phí để chữa trị vết bỏng, còn nhiều lần nữa nhưng hết tiền rồi. Tôi cũng chẳng thể đi chợ bán hàng như trước do chân tay, cô bị da thịt co lại.

Nhắc đến chuyện gã đàn ông tệ bạc có gọi điện về hỏi thăm các con hay không, người phụ nữ tiết lộ gần đây chồng có gửi 1 triệu đồng để mua đồ dùng cho con gái út đi học. Anh ta hứa nếu làm ăn được sẽ chu cấp hàng tháng cho các con để chị bớt gánh nặng.

Trước đó, theo thông tin từ VNExpress, chị Lê Thị Kim Ngân, 34 tuổi, dậy sớm để ra chợ mua chút đồ cúng chuẩn bị cho lễ khai trương cửa tiệm. Khi đó, giữa lúc bị bệnh lao phổi nặng lại bị chủ nợ đòi tiền thua cá độ bóng đá, chồng Ngân nghĩ quẩn, dùng xăng cố ý thiêu rụi căn nhà, cùng vợ con con quyên sinh.

Trong biển lửa, Ngân vẫn tỉnh táo để tìm chìa khóa mở cửa, kéo hai con ra khỏi nhà, chạy sang gửi hàng xóm. Khi lớp quần áo trên người cháy sạch, cô chỉ kịp dặn hai con vài câu rồi ngất lịm. Lúc đó, Ngân nghĩ mình sẽ chết nhưng có lẽ "trời thương" nên người phụ nữ sống sót một cách thần kỳ dù bị bỏng 92% cơ thể.

Sau vụ Ngân được chuyển từ Phú Yên vào Sài Gòn điều trị. Suốt 10 ngày đầu, Ngân nằm bất động trên giường, toàn thân băng kín mít, chỉ chừa đôi mắt đã mờ đục. Suốt một tháng nằm viện, hầu như đêm nào cô cũng mơ về khung cảnh căn nhà cháy rụi đêm đó.

Ngân cho biết, quyết định rời quê cùng hai con tự lập ở Sài Gòn là quyết định đúng đắn, sáng suốt của mình - Ảnh: VNExpress

Suốt bốn tháng đầu, mọi sinh hoạt của Ngân đều phải nhờ người thân. Hai cậu con trai đứa 9 tuổi, đứa 6 tuổi cũng tập đi chợ, nấu những món đơn giản giúp mẹ. Nhiều lần, cả hai cùng nhau đỡ mẹ đi vệ sinh. Lần đầu tiên kể từ vụ cháy, Ngân tập tễnh bước được một đoạn ngắn đúng lúc hai con vừa đi học về. Tụi nhỏ quăng balo xuống đất, chạy vào ôm mẹ reo mừng. "Sau mấy tháng trời, lần đầu tiên tôi thấy con mình vui đến thế. Tôi bỗng thèm sống, thèm được khỏe lại để làm chỗ dựa cho hai con", Ngân hồi tưởng.

Ngày vào trại giam thăm chồng, Ngân thấy chồng cũng bị bỏng. Người đàn ông cúi mặt khóc, không dám nhìn vào mắt cô. Lúc đó, những oán hận bấy lâu bỗng tan biến. "Nếu đôi tay cứ nắm chặt nỗi đau này, người sẽ mệt mỏi lắm. Hay mình thử buông bớt, để dành nắm lấy con, nắm lấy những niềm vui khác", Ngân nghĩ. Hôm sau, cô âm thầm làm đơn xin giảm án cho chồng, dù gia đình muốn người đàn ông này phải chịu hình phạt cao nhất.

Ngày ra tòa, với tờ đơn xin giảm nhẹ của Ngân, chồng cô chỉ chịu 16 năm tù. Đêm hôm sau, lòng Ngân nhẹ nhõm, cô ngủ ngon, không còn nằm mơ về biển lửa. Sợ ảnh hưởng đến tâm lý hai con, muốn bản thân thanh thản hơn, Ngân quyết định đưa con đi tạo lập cuộc sống mới.

Kim Ngân cùng hai con trước cửa tiệm ngày khai trương - Ảnh: VNExpress

Sau 7 lần phẫu thuật và cũng bởi thường xuyên vận động nên cơ thể Ngân bớt co rút, cử động linh hoạt hơn. Thấy nhiều người lên Facebook vừa hát vừa quảng cáo bán hàng, cô rủ thêm vài người bạn khiếm thị hát hay, đến live stream, vừa hát vừa quảng cáo bán sản phẩm. Nhưng mọi việc chẳng dễ dàng. Có nhiều ngày, họ hát suốt mấy tiếng, trò chuyện tư vấn nhưng chẳng bán được sản phẩm nào. Đã thế, nhiều người còn ác ý bình luận: "Mặt mày thế kia mà còn lên mạng hát hò".

Một lần nghe cậu con trai út tâm sự rằng muốn sau này ba mẹ con sẽ về quê sống. Trong đầu Ngân bật lên suy nghĩ, thay vì trốn tránh và ngột thở khi nhìn lại những mảng tường cháy xém trong căn nhà cũ, tại sao mình không cố gắng làm việc để sau này có thể trở về gầy dựng lại tiệm internet, tiệm quần áo như xưa.