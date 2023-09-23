Bác sĩ Tiktok 'Mr Lee' bị tuýt còi vì hoạt động thẩm mỹ trái phép, thách thức Thanh tra Sở Y tế TP.HCM

Đời sống 23/09/2023 11:11

Trước đó, Thanh tra Sở Y tế TP. HCM đã mời chủ cơ sở thẩm mỹ Mr Lee đến làm việc. Tuy nhiên, qua 2 lần mời, người này không hợp tác.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, ngày 22/9, Sở Y tế TP.HCM cho biết nhận được tin phản ánh của người dân qua ứng dụng y tế trực tuyến và đơn thư về một cơ sở thẩm mỹ ngang nhiên hoạt động trái phép. Ngay sau đó, Thanh tra Sở Y tế đã phối hợp với Công an TP HCM cùng cơ quan chức năng tại TP. Thủ Đức kiểm tra đột xuất căn nhà có biển hiệu Mr Lee, tại địa chỉ 15 Nguyễn Qúy Cảnh (phường An Phú, An Khánh, TP. Thủ Đức).

Tại thời điểm kiểm tra, ông T.T.T (Mr Lee) vừa thực hiện xong kỹ thuật nâng mũi chỉ thẩm mỹ cho 1 khách hàng và đang tư vấn cho những khách hàng khác. Khi yêu cầu xuất trình bằng cấp chuyên môn, chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh cùng các giấy tờ pháp lý về hoạt động thẩm mỹ thì chủ cơ sở này không có bất cứ giấy tờ nào. Đáng chú ý, chủ cơ sở này còn khẳng định với đoàn kiểm tra đã học kỹ thuật này ở Hàn Quốc và cho rằng đã làm đúng.

Bác sĩ Tiktok 'Mr Lee' bị tuýt còi vì hoạt động thẩm mỹ trái phép, thách thức Thanh tra Sở Y tế TP.HCM - Ảnh 1
"Mr Lee" đang tư vấn khách làm đẹp - Ảnh: SỞ Y TẾ TP.HCM

Theo thông tin từ báo Người Lao động, tại cơ sở này, đoàn kiểm tra phát hiện tại đây có 1 giường khám, tủ đựng trang thiết bị y tế cùng các dụng cụ tiêm filler và nhiều dụng cụ nâng mũi bằng chỉ như quảng cáo của cơ sở này trên mạng xã hội. Kiểm tra trang Facebook "Thẩm mỹ Mr Lee – Bình Dương", Thanh tra Sở Y tế phát hiện "Mr Lee" có đăng tải quảng cáo các dịch vụ thực hiện các kỹ thuật thẩm mỹ, có hình ảnh "Mr Lee" đang thực hiện thẩm mỹ nâng mũi bằng chỉ và tiêm filler cho khách hàng.

Thanh tra Sở Y tế đã lập biên bản kiểm tra, yêu cầu ngưng ngay việc hành nghề thẩm mỹ trái phép, cũng như chấm dứt việc quảng cáo trái phép trên mạng xã hội. Đồng thời, mời chủ cơ sở này đến Thanh tra sở để làm rõ hành vi vi phạm và xử lý theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, qua 2 lần mời, ông T. không hợp tác và không chấp hành.

Trước hành vi thách thức của ông T., Thanh tra Sở Y tế đã có văn bản gửi đến UBND TP Thủ Đức và Công an TP Thủ Đức đề nghị phối hợp để xử lý nghiêm trường hợp này theo quy định pháp luật.

Sở Y tế khuyến cáo người dân khi phát hiện hoặc nghi ngờ cơ sở làm đẹp trái phép, có dấu hiệu vi phạm, người dân có thể gọi ngay đường dây nóng qua số 0989.401.155 hoặc phản ánh qua app "Y tế trực tuyến" để Thanh tra Sở Y tế có thông tin, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm theo quy định.

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Hiện không rõ Tôn Nữ Huy Phương đang ở đâu, cần tổ chức truy tìm để phục vụ công tác điều tra, xác minh xử lý tin báo về tội phạm theo đúng quy định của pháp luật.

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