Theo thông tin từ VOV, ngày 10/9, đại diện đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an TP Bắc Ninh cho biết, theo thông tin ban đầu, đám cháy xảy ra vào khoảng rạng sáng cùng ngày, tại cửa hàng đồ điện tử trên địa bàn phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh.

Hiện trường vụ cháy trên địa bàn phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh. Ảnh: VOV.

"Do trong nhà chứa nhiều đồ vật dễ cháy, khiến nhiều người sống trong nhà hoảng sợ. Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Bước đầu thiệt hại nhiều tỷ đồng do là cửa hàng bán đồ điện tử"- đại diện đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an TP Bắc Ninh thông tin.