Tối trước đó, căn nhà của ông Đ. bị sập hoàn toàn sau khi mưa lớn kèm lốc xoáy cuốn qua.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, ngày 30/7, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Lữ Văn Hùng đến thăm hỏi, động viên gia đình ông Đ.V.Đ. (37 tuổi, ngụ xã Vĩnh Lộc).

Người con trai 10 tuổi của ông Đ. bị thương nhẹ. Thời điểm xảy ra vụ việc, người con gái lớn của ông Đ. không có ở nhà.

Vách tường trước và một số phần khác của căn nhà đè trúng vợ chồng ông Đ., khiến bà Đ.K.M. (36 tuổi, vợ ông Đ.) tử vong. Ông Đ. bị thương nặng được đưa vào viện cấp cứu.

Hiện trường nhà ông Đ. bị sập - Ảnh: Báo Dân Trí

Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương huy động lực lượng hỗ trợ gia đình ông Đ. khắc phục sự cố và lo hậu sự cho người đã mất.

Theo thông tin từ báo Lao Động, thăm hỏi tình hình, động viên gia đình người bị nạn, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Lữ Văn Hùng yêu cầu các cấp tiếp tục phối hợp chăm lo nhà cửa và chi trả chính sách cho gia đình có người tử vong, bị thương do thiên tai theo đúng quy định. Sau đó, huy động nguồn lực cất lại nhà và chăm lo việc học hành cho 2 người con của vợ chồng ông Đ..

Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Lữ Văn Hùng cùng đoàn công tác đến hiện trường sập 1 căn nhà gây thương vong cho 3 người - Ảnh: Báo Lao Động

Ngay sau khi nắm được thông tin, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bạc Liêu Lê Tấn Cận đã chỉ đạo cấp ủy, chính quyền huyện Hồng Dân phối hợp với các cơ quan tỉnh khẩn trương giúp hộ dân khắc phục sự cố thiên tai, hỗ trợ tiền mai táng phí (18 triệu đồng). Đồng thời, yêu cầu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu dồn sức cứu chữa cho bệnh nhân Đ.. Đến sáng 30.7, ông Đ. đã qua cơn nguy kịch.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu, ngày 29.7, trên địa bàn toàn tỉnh có mưa lớn, gây ngập, úng trên diện rộng, từ thành thị đến nông thôn. Riêng địa bàn huyện Hồng Dân, lượng mưa đo được đạt 162mm, đạt kỷ lục lượng mưa lớn nhất trong một ngày đêm từ trước đến nay, bằng nửa tháng dồn lại.

Mưa lớn kèm lốc xoáy trong hôm qua đã làm 59 căn nhà trên địa bàn các huyện Phước Long, Hòa Bình, Vĩnh Lợi, Hồng Dân và TX. Giá Rai bị hư hại, ước thiệt hại hàng trăm triệu đồng.