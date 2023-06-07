Bà lão dành 20 năm để dạy bơi miễn phí cho trẻ nhỏ vùng 'rốn lũ' Tháp Mười

Về cơ duyên đến với việc dạy bơi lội, bà Sáu cho biết, khoảng năm 1992, bà tham gia công tác phụ nữ ở địa phương. Năm 2002, khi xã Hưng Thạnh triển khai dự án phổ cập bơi cho trẻ em, bà được vận động phụ trách dạy bơi cho các em.

Theo thông tin từ Vietnamplus, với mong muốn góp phần giúp trẻ biết bơi, hạn chế tình trạng đuối nước, hơn 20 năm qua, bà Trần Thị Kim Thia (bà Sáu Thia) ngụ xã Hưng Thạnh, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp đã cần mẫn dạy bơi miễn phí cho trẻ nhỏ ở trong và ngoài xã.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hưng Thạnh - Đoàn Văn Tuấn cho biết bà Sáu Thia đã tham gia phổ cập bơi, phòng, chống đuối nước cho trẻ em trên địa bàn hơn 20 năm qua. Việc làm này của bà rất có ý nghĩa vì xã Hưng Thạnh nằm trong vùng “rốn lũ,” nguy cơ cao trẻ em bị đuối nước.

Sau đó, bà đã “đi từng ngõ, gõ từng nhà” vận động các gia đình cho con em tham gia lớp phổ cập bơi miễn phí; tìm tòi, học hỏi từng bước nâng cao “nghiệp vụ sư phạm.” Khu vực dạy bơi là ven kênh nhỏ, nước cạn, chỉ ngang ngực người lớn.

Trong vòng 20 năm, bà Sáu Thia đã dạy tổng cộng hơn 3.800 trẻ biết bơi - Ảnh: VOV

Việc bà Sáu Thia dạy bơi đã góp phần khắc phục tình trạng đuối nước ở trẻ em. Để bà Sáu Thia an tâm trong việc dạy bơi cho trẻ em, địa phương đã vận động nhà hảo tâm hỗ trợ xây nhà và hỗ trợ để bà có cuộc sống ổn định hơn.

Bà vui mừng vì nhiều đứa trẻ ngày xưa giờ đây đã trưởng thành, có việc làm ổn định, dù đi làm ăn xa vẫn về ghé thăm bà vào dịp lễ, Tết. Tuy nhiên, khi nhắc đến tương lai của lớp học bơi thời gian tới, bà Sáu Thia đượm buồn.

Bà đang tìm người (đặc biệt là nữ) tiếp tục công việc dạy bơi miễn phí nhưng rất khó. Hiện chưa ai đủ điều kiện để bà an tâm đào tạo và giao việc lại, trong khi sức khỏe của bà ngày một yếu đi. Việc dạy bơi miễn phí cho trẻ phải xuất phát từ tâm, có tình yêu thương trẻ em mới làm được.

Theo lãnh đạo xã Hưng Thạnh, bà Sáu Thia ngày càng lớn tuổi, sức khỏe giảm. Bà đã nhờ Ủy ban Nhân dân xã, ngành, đoàn thể “chiêu mộ” người biết bơi, có tình yêu thương trẻ em và hơn hết là tinh thần thiện nguyện, dạy bơi miễn phí cho các em. Xã đang tích cực tìm kiếm người phù hợp để tiếp tục công việc ý nghĩa của bà Sáu Thia.

Học viên của bà Sáu Thia nhanh nhất 5 ngày, chậm khoảng 10 ngày là đã "tốt nghiệp" bơi cấp tốc - Ảnh: Vietnamplus

Dẫn tin từ VOV, cách dạy bơi của bà Sáu rất đơn giản, một buổi tập chỉ trong vòng 1 giờ đồng hồ. 15 phút đầu tiên bà hướng dẫn các em mấy động tác thể dục các khớp chân, khớp tay trước khi cho xuống nước. Bà bế từng trẻ nằm sấp trên mặt nước để đánh chân và tay. Khu vực dạy bơi con là ven con kênh nhỏ, nước không sâu, chỉ ngang ngực người lớn. Bà Sáu đóng cọc tre để bọn trẻ bám vào tự bơi, không gian bơi an toàn để các em tha hồ vùng vẫy, nô đùa.

Mỗi lớp dạy bơi của bà Sáu giao động từ 8 đến 15 học viên. Với kinh nghiệm dạy bơi "miệt vườn" nhưng "mát tay", nhanh nhất 5 ngày, chậm khoảng 10 ngày là các trẻ đã "tốt nghiệp" bơi cấp tốc.

Bà Sáu Thia nhận Huân chương Lao động hạng Ba và nhiều Bằng khen về hành động cao đẹp - Ảnh: Vietnamplus

Theo thống kê của UBND xã Hưng Thạnh, 20 năm qua, đã có hơn 3.800 trẻ biết bơi lội và kỹ năng sinh tồn vùng sông nước thông qua lớp dạy bơi miễn phí của bà Sáu. Mỗi năm, địa phương có hơn 200 em nhỏ tham gia học bơi lội với tỉ lệ biết bơi đạt trên 95%. Năm 2016, mạnh thường quân đã đầu tư xây dựng bể bơi nhân tạo để có không gian rộng hơn cho bà Sáu Thia mở lớp “huấn luyện”.

Bà Sáu Thia được ví von là “bà tiên” giữa đời thường, đã đồng hành với tuổi thơ của trẻ em vùng nông thôn Tháp mười. Năm 2020, bà Trần Thị Kim Thia vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước; Bằng khen của Thủ tướng Chính vì có thành tích xuất sắc trong dạy bơi miễn phí cho trẻ em và nhiều bằng khen của địa phương. Tạp chí Forbes Việt Nam bình chọn Bà vào top 20 phụ nữ truyền cảm hứng năm 2021.