Anh chồng đảm đang nấu đủ món ngon chăm vợ ở cữ, đêm dỗ con để vợ yên giấc gây sốt hội chị em

Đời sống 25/10/2017 17:07

Mọi người vẫn thường hay gọi chồng chị Như là "anh chồng quốc dân” vì khả năng chăm vợ ở cữ của anh không thua kém gì các bà mẹ chăm con gái.

Sau 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau, giai đoạn ở cữ sau sinh là thời điểm vô cùng quan trọng đối các chị em. Ở thời điểm này, phụ nữ được ví như con cua lột vỏ, cơ thể yếu ớt, mỏng manh, cần được bồi bổ, tịnh dưỡng và nghỉ ngơi.

Cuộc sống hiện đại ngày nay khiến việc ở cữ của các chị em thoải mái và dễ thở hơn, không còn quá kiêng khem như các bà, các mẹ ngày xưa. Chính vì thế, không cần đến sự giúp đỡ của hai bên nội ngoại, một số anh chồng vẫn có thể lót ổ, chăm vợ không thua kém gì mẹ chăm con.

Anh chồng đảm đang nấu đủ món ngon chăm vợ ở cữ, đêm dỗ con để vợ yên giấc gây sốt hội chị em - Ảnh 1
Sau giai đoạn mang thai là giai đoạn ở cữ của các chị em để phục hồi sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Kể lại câu chuyện của mình, chị Quỳnh Như (31 tuổi) không giấu nổi niềm tự hào về "người chồng quốc dân” của chị. Vợ chồng chị Như vừa đón con trai thứ hai chào đời cách đây một tháng. Cả hai lần sinh nở đều một tay chồng chị lót ổ cho vợ, chăm vợ thời gian ở cữ chu đáo, cẩn thận nên sức khỏe chị phục hồi rất nhanh.

Giai đoạn này, chồng chị Như thường xuyên nấu các món ăn ngon cho vợ thưởng thức. Để vợ có nhiều sữa cho con bú, anh nấu đa dạng các món ăn. Anh khá am hiểu về dinh dưỡng cho các bà mẹ mới sinh. Những món ăn nào nên ăn, món nào nên kiêng cữ, món nào kích sữa về nhiều đều được anh chú tâm. Bữa cơm nào anh cũng chuẩn bị thịnh soạn, tươm tất, hương vị thơm ngon khiến vợ anh cũng bất ngờ.

Anh chồng đảm đang nấu đủ món ngon chăm vợ ở cữ, đêm dỗ con để vợ yên giấc gây sốt hội chị em - Ảnh 2
Mâm cơm chăm bà đẻ của chồng chị Như khiến ai cũng phát thèm - Ảnh: Internet

Được chồng mát tay chăm nên chưa đầy tháng, chị Như đã tích trữ được gần 15 lít sữa cho con trai.

Anh chồng đảm đang nấu đủ món ngon chăm vợ ở cữ, đêm dỗ con để vợ yên giấc gây sốt hội chị em - Ảnh 3
Chưa tròn tháng nhưng chị Như đã tích trữ được 15 lít sữa cho con trai dùng dần - Ảnh: Internet

Không chỉ lo việc nội trợ hàng ngày, "anh chồng quốc dân” này còn ngủ cùng vợ con để tiện thay bỉm, tã, dỗ con khóc về đêm để vợ ngủ yên giấc.

Anh chồng đảm đang nấu đủ món ngon chăm vợ ở cữ, đêm dỗ con để vợ yên giấc gây sốt hội chị em - Ảnh 4
Con trai thứ hai kháu khỉnh của chị Như - Ảnh: Internet

"Nhà mình bố mẹ chồng thì ở nước ngoài, mẹ đẻ thì phải ở nhà chăm em trai mình bị ốm nên cũng không lên chăm con gái được. Đẻ xong mẹ mình cũng bảo về quê nhưng chồng mình nói anh chăm được, con mình mà để bà chăm thì cũng không hay nên anh đảm nhiệm luôn.

Còn nhớ hồi sinh đứa đầu mình được tiếng là về quê ngoại nhưng anh chồng cũng nghỉ hẳn việc về theo, đêm ngủ với vợ con từ lúc ra viện, bà ngoại chẳng phải thức đêm bữa nào. Thế cho nên tính ra thì cũng là chồng mình chăm cho từ đầu đến cuối thôi", chị Như Tâm sự.

Trong cuộc sống thường ngày, anh chồng cũng không hề có sự phân biệt việc đàn ông, đàn bà. Những khi vợ bận, người đàn ông này lại không nề hà làm các công việc lớn nhỏ giúp vợ. Anh chị quan niệm, ai rảnh thì làm việc nhà, ai về sớm thì nấu ăn nên cuộc sống của vợ chồng chị Như khá thoải mái và êm ấm.

Anh chồng đảm đang nấu đủ món ngon chăm vợ ở cữ, đêm dỗ con để vợ yên giấc gây sốt hội chị em - Ảnh 5
Chân dung "anh chồng quốc dân" của chị Như - Ảnh: Internet

Tâm sự về cuộc sống gia đình viên mãn của mình với PV Thời Đại, chị Như cho biết:

"Chồng mình là người hiền lành, làm công chức thôi. Tuy anh ấy không làm to hay kiếm được nhiều tiền như những người khác nhưng bù lại rất hướng nội và chăm lo cho gia đình. Mỗi người có thế mạnh riêng và mình hài lòng với thế mạnh đó của chồng".

Anh chồng đảm đang nấu đủ món ngon chăm vợ ở cữ, đêm dỗ con để vợ yên giấc gây sốt hội chị em - Ảnh 6
Chị Như rất hài lòng về cuộc sống gia đình hạnh phúc bên chồng con - Ảnh: Internet

Nhiều người khi nghe câu chuyện của vợ chồng chị Như đều trầm trồ khen anh chồng đảm đang, chịu thương chịu khó chăm vợ con. Nhiều anh cũng muốn giúp vợ mình thời gian ở cữ yếu ớt nhưng tay chân lóng ngóng hay ỷ lại cho bà nội, bà ngoại chăm cháu nên cũng không đụng vào.

Có được người chồng tâm lí thương vợ chăm con như trường hợp của chị Như là một điều may mắn mà các chị em phụ nữ luôn mong muốn có được khi bước vào cuộc sống hôn nhân.

Clip: Ông bố tàn tật chăm vợ sinh, dùng miệng cắn từng miếng tã, từng chiếc quần bẩn của con khiến hàng triệu người cảm động

Clip: Ông bố tàn tật chăm vợ sinh, dùng miệng cắn từng miếng tã, từng chiếc quần bẩn của con khiến hàng triệu người cảm động

Dù cụt mất đôi tay nhưng người chồng này vẫn phụ vợ chăm sóc con hằng ngày. Anh không ngại gian khổ hay hôi thối mà dùng miệng cắn từng chiếc quần, tã bẩn của con đem đi vứt đi khiến không ít người phải nhìn lại mình thậm chí xấu hổ.

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