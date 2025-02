Ngày 22/2, Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Công an thành phố Bến Cát điều tra vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại khu phố An Hòa, phường Hòa Lợi, thành phố Bến Cát, khiến hai mẹ con tử vong.