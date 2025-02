Xe khách được kiểm định lần gần nhất ngày 2-11-2024 tại Trung tâm Đăng kiểm 2601D (Sơn La), có hạn đăng kiểm đến hết ngày 2-5-2025.

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc khiến 6 người chết tại Sơn La - Ảnh: Báo Người Lao Động

Ô tô đầu kéo BKS 36C - 095.93 nhãn hiệu CNHTC sản xuất năm 2014, có niên hạn sử dụng đến hết năm 2039. Chủ phương tiện là Công ty TNHH Tổng hợp Hải Nam (có địa chỉ tại Đông Thọ, TP Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá). Số người cho phép chở 1 người, xe có đăng ký kinh doanh vận tải, có lắp thiết bị giám sát hành trình.

Ô tô đầu kéo được kiểm định lần gần nhất ngày 24-1-2025 tại Trung tâm Đăng kiểm 3612D (Thanh Hoá), có hạn đăng kiểm đến hết ngày 23-7-2025.

Trong khi đó, sơmi rơmoóc BKS 36R-004.73 cùng thuộc sở hữu Công ty TNHH Tổng hợp Hải Nam, sản xuất năm 2014, kiểm định lần gần nhất ngày 26-1-2024, hạn đăng kiểm hết ngày 25-1-2025. Như vậy, nếu tính đến thời điểm xảy ra vụ tai nạn chủ phương tiện chưa đưa chiếc sơmi rơmoóc đi kiểm định thì phương tiện này đã quá hạn kiểm định tới gần 1 tháng.

Xe sơ mi rơ moóc trong vụ tai nạn 6 người tử vong ở Sơn La hết hạn kiểm định - Ảnh: VOV

Trước đó, theo thông tin từ VOV, Công an tỉnh Sơn La cho thấy, khoảng 23/22, ngày 21/2, tại Km235+100 Quốc lộ 6 thuộc địa phận bản Thín, xã Sặp Vạt, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa xe ô tô chở khách và xe đầu kéo.

Cụ thể xe khách do anh Nguyễn Đình Hùng, 42 tuổi, ngụ huyện Mỹ Đức, Hà Nội điều khiển đi hướng Sơn La - Hà Nội, khi đến vị trí nêu trên va chạm với xe tải 36C-09593 kéo theo rơ mooc 36R-00473 do anh Đỗ Xuân Thanh điều khiển. Vụ tai nạn làm chết 6 người, bị thương 8 người.

Nguyên nhân ban đầu được lực lượng chức năng xác định là do đường cong cua, mặt đường trơn trượt do mưa, không đảm bảo tốc độ an toàn, dẫn đến phần đuôi xe ô tô khách trượt, văng sang đường ngược chiều của xe đầu kéo đang lưu thông.

Tại hiện trường vụ tai nạn, hai xe đều bị biến dạng, hư hỏng nặng. Mảnh vỡ vương vãi trên mặt đường trong bán kính 200m2, giao thông tại khu vực này ùn tắc kéo dài nhiều giờ liền.