Gần đó có bật lửa, nắp và can nhựa đã cháy. Trong điện thoại của ông Q có một clip do ông Q tự quay với lời dặn dò người thân.

Qua trích xuất camera, xác định thời điểm khu vực hố rác chứa tử thi bùng cháy vào khoảng 18 giờ 17 phút ngày 4-2 và cháy hơn 40 phút, khi cháy không ghi nhận người nào ở khu vực xung quanh.

Người nhà cho biết ông Q có tiểu sử bệnh đái tháo đường, thường xuyên thể hiện sự buồn chán và có ý định tự tử.

Công an huyện Đức Cơ tiếp tục ghi nhận lời khai của bà C (người có quan hệ tình cảm với ông ĐVQ).

Bà C cho biết hàng ngày bà thường mang đồ ăn cho ông Q. Tuy nhiên, chiều 4-2, ông Q có gọi điện thoại nói bà C không cần mang đồ ăn lên rẫy nữa. Sau đó bà C gọi điện nhưng không thấy ông Q bắt máy. Bà C đến rẫy phát hiện ông Q mất tích nên báo người thân tổ chức tìm kiếm.

Ảnh minh họa

Trước đó, theo thông tin từ báo Công an nhân dân, một sự việc tương tự xảy ra vào chiều 19/2, Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết, Bình Thuận cho biết, đã phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nân tử vong của một người đàn ông, đang trong quá trình phân hủy, trong một căn nhà tại con hẻm trên đường Lâm Đình Trúc (phường Phú Thủy, TP Phan Thiết).

Tại hiện trường, cơ quan chức năng xác định, thi thể vừa được hát hiện đang trong giai đoạn phân huỷ. Nạn nhân sống một mình tại căn phòng trên. Nhiều ngày qua, người dân sống gần đó không thấy người này ra khỏi nhà.

Công an đã khám nghiệm hiện trường và trưng cầu khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân tử vong. Đồng thời rà soát thông tin nạn nhân để thông báo cho người thân.