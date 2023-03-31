Đam mê món bún bò tái, cô gái 28 tuổi nhập viện vì nhiễm sán dây bò

Chị T. bị nhiễm sán dây bò vì thường xuyên ăn bún bò tái kèm rau sống thường xuyên.

Theo thông tin từ báo VTC News, ngày 31/3, Bác sĩ CKI Trần Quốc Tuấn - Phó Trưởng khoa Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Bãi Cháy (tỉnh Quảng Ninh) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận điều trị cho chị L.T.T (28 tuổi, trú tại TP Cẩm Phả Quảng Ninh) bị nhiễm sán dây bò.

Chị T. có thói quen ăn bún bò tái kèm rau sống khoảng 3-4 lần/tháng. Gần đây khi thấy xuất hiện dấu hiệu đau bụng, ngứa hậu môn, đại tiện phân lỏng ra sán, đôi khi sán tự ra đường hậu môn nên đến khám tại Bệnh viện Bãi Cháy.

Qua khai thác thông tin và thăm khám lâm sàng, cận lâm sàng, các bác sĩ chẩn đoán chị T. bị nhiễm sán dây bò, chỉ định điều trị thuốc đặc trị sán theo phác đồ. Sau 24h theo dõi, chị T. tiếp tục đại tiện ra một đốt sán dây khoảng 3-4cm, sức khỏe ổn định.

Ảnh: An Ninh Thủ Đô

Dẫn nguồn tin từ báo An Ninh Thủ Đô, bác sĩ CKI Trần Quốc Tuấn, Phó Trưởng Khoa Bệnh Nhiệt Đới - Bệnh viện Bãi Cháy, khi người ăn thịt có nang ấu trùng sán dây bò chưa được nấu chín, còn tái hoặc sống, nang ấu trùng vào ruột người.

Sau đó, ấu trùng sẽ thoát ra khỏi nang, đầu lộn ra ngoài, nhờ giác hút, sán bám vào niêm mạc ruột thường ở phần trên hỗng tràng. Tại đây sán hút các chất bổ dưỡng và phát triển, chúng tồn tại lâu dài vì thân sán có khả năng đề kháng với các men tiêu protein có trong ruột non.

Sán dây bò chiếm thức ăn làm suy yếu cơ thể, đồng thời gây tổn thương tại ruột, viêm ruột, rối loạn tiêu hoá..., gây ra các triệu chứng cho người bệnh như đau bụng, ăn không ngon, sụt cân hoặc chóng mặt, đau đầu, thiếu máu hoặc thậm chí là hạ huyết áp...

Các bác sĩ khuyến cáo, để phòng bệnh sán dây, cần vệ sinh cá nhân, vệ sinh ăn uống sạch sẽ, “ăn chín, uống sôi”, không nên ăn các thực phẩm (rau, củ, thịt bò, thịt lợn,…) tái hoặc sống.

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