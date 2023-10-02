Sau 2 ngày nỗ lực tìm kiếm, bộ đội Biên phòng Thừa Thiên - Huế và chính quyền địa phương tiếp tục đã tìm thấy thi thể của 2 học sinh lớp 9 bị đuối nước khi đi tắm biển cùng nhóm bạn.

Theo báo Tuổi Trẻ đưa tin, sáng 2-10, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết đã tìm thấy thi thể của em Nguyễn Huỳnh Phúc T. (15 tuổi) bị đuối nước vào chiều 1-10 tại bãi tắm xã Giang Hải (huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế). Thi thể em Nguyễn Huỳnh Phúc T. (15 tuổi) và Nguyễn Văn H. (14 tuổi) đã được tìm thấy. Ảnh: Báo Tuổi Trẻ. Nơi tìm thấy thi thể cách bờ biển khoảng 50m. Trước đó lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể em Nguyễn Văn H. (14 tuổi) cũng bị đuối nước vào chiều 1-10.

Ông Nguyễn Tân - giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế - cho biết sở sẽ tiến hành thăm hỏi, hỗ trợ cho gia đình 2 em học sinh vừa bị đuối nước nói trên. Ông Tân nói rằng sẽ chỉ đạo lãnh đạo các phòng giáo dục, hiệu trưởng các trường tăng cường nhắc nhở học sinh về việc đảm bảo an toàn khi tắm biển, tắm sông hồ, đặc biệt là vào mùa biển động này.

Như VTC News đưa tin trước đó, tối 1/10, Trung tá Hồ Xuân Trình - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Vinh Hiền (thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho biết, 10 cán bộ, chiến sĩ thuộc đơn vị vẫn đang phối hợp với chính quyền địa phương và người dân tổ chức tìm kiếm tung tích học sinh bị đuối nước khi cùng nhóm bạn tắm tại bãi biển thuộc xã Giang Hải (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế). Đồn Biên phòng Vinh Hiền (thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên - Huế) huy động 10 cán bộ, chiến sĩ thuộc đơn vị vẫn đang phối hợp với chính quyền địa phương và người dân tổ chức tìm kiếm tung tích học sinh bị đuối nước. Ảnh: VTC News. Theo đó, khoảng 15h10 cùng ngày, có một nhóm học sinh đến bãi biển thuộc thôn 3 (xã Giang Hải, huyện Phú Lộc) để tắm thì bị đuối nước, mất tích. Danh tính hai học sinh mất tích được xác định là Nguyễn Huỳnh Phúc Thịnh (SN 2008) và Nguyễn Văn Hiền (SN 2009) cùng trú huyện Phú Lộc và đang là học sinh của Trường TH&THCS Lâm Mộng Quang (huyện Phú Lộc). Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Vinh Hiền cử lực lượng phối hợp với chính quyền địa phương tìm kiếm nạn nhân.

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