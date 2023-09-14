Công an tỉnh Trà Vinh - cho biết vụ việc xảy ra trên địa bàn xã Đại Phước, huyện Càng Long, 5 em học sinh lớp 9 rủ nhau đến cống Láng Thé tắm, không may 2 em bị nước cuốn mất tích.

Theo VietNamNet đưa tin, chiều 14/9, Công an tỉnh Trà Vinh xác nhận vụ, 5 học sinh rủ nhau tắm sông khiến 2 em mất tích xảy ra tại xã Đại Phước, huyện Càng Long.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h cùng ngày, 5 em học sinh của một trường THCS ở Trà Vinh đến cống đập Láng Thé (xã Đại Phước, huyện Càng Long) để tắm. Trong lúc tắm có 2 em bị nước cuốn trôi và mất tích giữa sông.

Khu vực xảy ra vụ việc 2 em học sinh mất tích. Ảnh: VietNamNet.

Đến 17h cùng ngày, lực lượng cảnh sát PCCC và CHCN Công an tỉnh Trà Vinh vẫn đang phối hợp với cơ quan chức năng tích cực tìm kiếm 2 học sinh mất tích.

Bước đầu xác định 2 học sinh mất tích là P.H.N và P.T.N (cùng 14 tuổi, ngụ ấp Công Thiện Hùng, xã Long Đức, TP Trà Vinh).

Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đang tích cực tìm kiếm hai học sinh mất tích. Ảnh: Báo Tuổi Trẻ.

Theo thông tin từ Tuổi Trẻ, khởi công từ tháng 3-2003, cống đập Láng Thé nằm cách sông Cổ Chiên 3km, đường kênh dẫn nước rộng 125m, dài hơn 1,6km, phục vụ ngăn mặn, tạo nguồn nước ngọt cho hơn 26.000ha đất sản xuất.

Cống được thiết kế 10 cửa, mỗi cửa rộng 10m, đóng mở tự động hai chiều. Trên cống là cầu giao thông rộng 7m.

Lãnh đạo xã Đại Phước cho biết, hiện dòng nước chảy xiết gây khó khăn cho công tác tìm kiếm.

Đã tìm thấy thi thể bé trai bị đuối nước sau 3 ngày mất tích Cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai đã tìm thấy một bé trai nổi trên sông Buông sau 3 ngày mất tích.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tra-vinh-5-hoc-sinh-lop-9-ru-nhau-tam-cong-dap-2-em-bi-nuoc-cuon-mat-tich-616805.html