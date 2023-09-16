Sau gần 2 ngày tích cực tìm kiếm, thi thể 2 học sinh lớp 9 được lực lượng chức năng tìm thấy gần đập Láng Thé (huyện Càng Long, Trà Vinh), vào rạng sáng nay và bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý.

Theo VietNamNet đưa tin, sáng 16/9, lãnh đạo UBND tỉnh xã Đại Phước, huyện Càng Long cho biết, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Trà Vinh đã tìm thấy thi thể 2 học sinh lớp 9 bị chết đuối trong lúc tắm tại cống đập Láng Thé. Hai nạn nhân là P.H.N. và P.T.P. (cùng 14 tuổi, ngụ xã Long Đức, TP Trà Vinh).

Thi thể một nam sinh được tìm thấy vào khoảng 22 giờ ngày 15.9. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Sau nhiều ngày triển khai đội hình tìm kiếm, lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH, Công an tỉnh Trà Vinh cùng Đội thanh niên xung kích Chữ thập đỏ tỉnh Trà Vinh đã tìm thấy thi thể 2 em P.H.N. và P.T.P. (cùng 14 tuổi, ngụ ấp Công Thiện Hùng, xã Long Đức, TP.Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh), bị mất tích sau khi tắm sông cùng nhóm bạn vào chiều 14.9.

Thi thể các em được tìm kiếm được rạng sáng cùng ngày, gần hiện trường xảy ra vụ việc.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Sở LĐ-TB-XH Trà Vinh đã phối hợp chính quyền địa phương đến thăm hỏi, động viên và vận động hỗ trợ chi phí mai táng 2 nạn nhân.

Thi thể còn lại được tìm thấy vào rạng sáng 16.9. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 14 giờ ngày 14.9, có 5 học sinh (đều 14 tuổi) rủ nhau tắm sông gần khu vực cống Láng Thé. Một lúc sau, 3 học sinh phát hiện 2 bạn tắm chung là P.H.N và P.T.P đột nhiên mất tích nên tri hô và cùng người dân trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH, Công an Trà Vinh đã điều đội cứu nạn cùng phương tiện, kết hợp Đội thanh niên xung kích Chữ thập đỏ tỉnh Trà Vinh tổ chức tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Trà Vinh: 5 học sinh lớp 9 rủ nhau tắm cống đập, 2 em bị nước cuốn mất tích Công an tỉnh Trà Vinh - cho biết vụ việc xảy ra trên địa bàn xã Đại Phước, huyện Càng Long, 5 em học sinh lớp 9 rủ nhau đến cống Láng Thé tắm, không may 2 em bị nước cuốn mất tích.

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