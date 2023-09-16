Đã tìm thấy thi thể 2 học sinh mất tích khi tắm sông ở Trà Vinh

Đời sống 16/09/2023 09:33

Sau gần 2 ngày tích cực tìm kiếm, thi thể 2 học sinh lớp 9 được lực lượng chức năng tìm thấy gần đập Láng Thé (huyện Càng Long, Trà Vinh), vào rạng sáng nay và bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý.

 

Theo VietNamNet đưa tin, sáng 16/9, lãnh đạo UBND tỉnh xã Đại Phước, huyện Càng Long cho biết, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Trà Vinh đã tìm thấy thi thể 2 học sinh lớp 9 bị chết đuối trong lúc tắm tại cống đập Láng Thé. Hai nạn nhân là P.H.N. và P.T.P. (cùng 14 tuổi, ngụ xã Long Đức, TP Trà Vinh). 

Đã tìm thấy thi thể 2 học sinh mất tích khi tắm sông ở Trà Vinh - Ảnh 1
Thi thể một nam sinh được tìm thấy vào khoảng 22 giờ ngày 15.9. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Sau nhiều ngày triển khai đội hình tìm kiếm, lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH, Công an tỉnh Trà Vinh cùng Đội thanh niên xung kích Chữ thập đỏ tỉnh Trà Vinh đã tìm thấy thi thể 2 em P.H.N. và P.T.P. (cùng 14 tuổi, ngụ ấp Công Thiện Hùng, xã Long Đức, TP.Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh), bị mất tích sau khi tắm sông cùng nhóm bạn vào chiều 14.9.

Thi thể các em được tìm kiếm được rạng sáng cùng ngày, gần hiện trường xảy ra vụ việc. 

Sau khi tiếp nhận thông tin, Sở LĐ-TB-XH Trà Vinh đã phối hợp chính quyền địa phương đến thăm hỏi, động viên và vận động hỗ trợ chi phí mai táng 2 nạn nhân.

Đã tìm thấy thi thể 2 học sinh mất tích khi tắm sông ở Trà Vinh - Ảnh 2
Thi thể còn lại được tìm thấy vào rạng sáng 16.9. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 14 giờ ngày 14.9, có 5 học sinh (đều 14 tuổi) rủ nhau tắm sông gần khu vực cống Láng Thé. Một lúc sau, 3 học sinh phát hiện 2 bạn tắm chung là P.H.N và P.T.P đột nhiên mất tích nên tri hô và cùng người dân trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH, Công an Trà Vinh đã điều đội cứu nạn cùng phương tiện, kết hợp Đội thanh niên xung kích Chữ thập đỏ tỉnh Trà Vinh tổ chức tìm kiếm nạn nhân mất tích.

Trà Vinh: 5 học sinh lớp 9 rủ nhau tắm cống đập, 2 em bị nước cuốn mất tích

Trà Vinh: 5 học sinh lớp 9 rủ nhau tắm cống đập, 2 em bị nước cuốn mất tích

Công an tỉnh Trà Vinh - cho biết vụ việc xảy ra trên địa bàn xã Đại Phước, huyện Càng Long, 5 em học sinh lớp 9 rủ nhau đến cống Láng Thé tắm, không may 2 em bị nước cuốn mất tích.

Xem thêm
Từ khóa:   2 nam sinh đuối nước tin mới Trà Vinh

TIN MỚI NHẤT

Sự thật việc chồng đưa người khác về nhà khi vợ vắng mặt bị lộ qua chi tiết không ngờ

Sự thật việc chồng đưa người khác về nhà khi vợ vắng mặt bị lộ qua chi tiết không ngờ

Ngoại tình 14 phút trước
Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Tâm linh - Tử vi 24 phút trước
Thất nghiệp nửa năm mới tìm được việc, chàng trai gặp tình huống bất ngờ ngày đầu đi làm

Thất nghiệp nửa năm mới tìm được việc, chàng trai gặp tình huống bất ngờ ngày đầu đi làm

Tâm sự gia đình 44 phút trước
Đi bơi, người đàn ông bị cá mập tấn công tử vong trên biển

Đi bơi, người đàn ông bị cá mập tấn công tử vong trên biển

Video 1 giờ 14 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Ý định "mượn" lại vàng cưới của mẹ chồng và câu trả lời khiến bà bối rối

Ý định "mượn" lại vàng cưới của mẹ chồng và câu trả lời khiến bà bối rối

Tâm sự 1 giờ 44 phút trước
Phát hiện con rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét đang ẩn nấp sau tủ quần áo, người phụ nữ hét lên bỏ chạy

Phát hiện con rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét đang ẩn nấp sau tủ quần áo, người phụ nữ hét lên bỏ chạy

Video 2 giờ 14 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Bắt đầu từ câu nói vô tư của con gái sau giờ học, tôi âm thầm tìm kiếm sự thật

Bắt đầu từ câu nói vô tư của con gái sau giờ học, tôi âm thầm tìm kiếm sự thật

Tâm sự 2 giờ 44 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Thông tin mới nhất về 2 nạn nhân vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội

Thông tin mới nhất về 2 nạn nhân vụ cháy khiến 5 người tử vong ở Hà Nội

TP.HCM: Tìm kiếm nam sinh viên chạy xe ôm công nghệ rồi mất tích

TP.HCM: Tìm kiếm nam sinh viên chạy xe ôm công nghệ rồi mất tích