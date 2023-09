Giải cứu thành công nam thanh niên bị lừa sang Thái Lan bán thận 1 tỷ đồng

Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận vừa cứu hộ thành công vụ kẹt thang máy, giải cứu bé gái 11 tuổi bị mắc kẹt ra ngoài an toàn.