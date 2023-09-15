Giải cứu thành công nam thanh niên bị lừa sang Thái Lan bán thận 1 tỷ đồng

Vừa qua, Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị vừa phối hợp giải cứu thành công nam thanh niên bị lừa sang Thái Lan bán thận, chứ không phải làm việc như thỏa thuận.

Theo VietNamNet đưa tin, khoảng 22h tối 14/9, Phòng Trinh sát, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (thuộc Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Quảng Trị) đã giải cứu thành công một thanh niên bị lừa qua Thái Lan để bán nội tạng.

Lực lượng chức năng 2 nước giải cứu thành công nạn nhân khỏi đường dây bán thân. Ảnh: VietNamNet.

Trước đó, vào 6h sáng hôm qua, lực lượng chức năng nhận được thông tin cầu cứu của anh Nguyễn Đức D. (SN 2002, trú tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) về việc bị các đối tượng lừa sang Thái Lan làm việc.

Theo anh Duy chia sẻ được báo Thanh Niên đưa tin, khi đi đến H.Sê Pôn (tỉnh Savannakhet, Lào), anh phát hiện nhóm người này đang tìm cách đưa mình sang Thái Lan để bán thận với giá 1 tỷ đồng. Trong đêm 13.9, anh Duy bỏ trốn và tá túc tại một cây xăng trên địa bàn tỉnh Savannakhet, sau đó tìm cách liên lạc, gửi thông tin cầu cứu về Việt Nam.

Khoảng 22h, nạn nhân Nguyễn Đức D. đã được đưa về Việt Nam an toàn. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Sau khi nhận được thông tin, Phòng trinh sát, Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo phối hợp lực lượng chức năng H.Sê Pôn, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Savannakhet để giải cứu.

Đến khoảng 22h, nạn nhân đã được đưa về Việt Nam an toàn. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Thót tim giải cứu bé gái bị kẹt thang máy trong đêm ở Hà Nội Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận vừa cứu hộ thành công vụ kẹt thang máy, giải cứu bé gái 11 tuổi bị mắc kẹt ra ngoài an toàn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/giai-cuu-thanh-cong-nam-thanh-nien-bi-lua-sang-thai-lan-ban-than-1-ty-dong-616991.html