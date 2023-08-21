Cháy nhà dân lúc rạng sáng ở Hải Phòng: Cảnh sát phá cửa cuốn, giải cứu 3 người mắc kẹt trong đám cháy

Đời sống 21/08/2023 08:56

Vụ cháy xảy ra tại nhà số 226 đường Thiên Lôi, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, Hải Phòng và có 3 người bị nạn mắc kẹt.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, lúc 4h21 sáng nay 21/8, một vụ cháy xảy ra tại nhà số 226 đường Thiên Lôi, phường Vĩnh Niệm (quận Lê Chân, TP Hải Phòng).

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) KV1 của Công an TP Hải Phòng, đã điều 2 xe chữa cháy xuống hiện trường dập lửa.

Cháy nhà dân lúc rạng sáng ở Hải Phòng: Cảnh sát phá cửa cuốn, giải cứu 3 người mắc kẹt trong đám cháy - Ảnh 1
Lực lượng cứu nạn đưa nạn nhân ra ngoài an toàn - Ảnh: Báo Dân Trí

Thông tin ban đầu, khu vực cháy là tầng 1 của ngôi nhà cao 3 tầng và 1 tum. Thời điểm đó có 3 người hô hoán cầu cứu ở tầng 3 của ngôi nhà.

Đội Cảnh sát PCCC và CNCH KV1 đã phá dỡ cửa cuốn điện ở tầng 1, phun nước làm mát, chữa cháy. Một tổ trinh sát lên tầng trên tìm kiếm các nạn nhân.

Theo thông tin từ báo Lao Động, do đám cháy toả nhiều khói, khí độc bao trùm toàn bộ phía trong ngôi nhà nên tổ trinh sát lực lượng chức năng phải dùng 3 mặt nạ cách ly để đưa 3 nạn nhân xuống, đồng thời mở cửa thoát khói.

Cháy nhà dân lúc rạng sáng ở Hải Phòng: Cảnh sát phá cửa cuốn, giải cứu 3 người mắc kẹt trong đám cháy - Ảnh 2
Hiện trường cháy ở tầng 1 - Ảnh: Báo Lao Động

Đến 4h40 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không thiệt hại về người, tình trạng sức khoẻ các nạn nhân đều ổn định.

Hiện, Công an quận Lê Chân tiếp nhận hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân cháy.

 

Đang lưu thông trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, xe khách chở 34 người bốc cháy ngùn ngụt, hành khách ôm đồ tháo chạy

Đang lưu thông trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, xe khách chở 34 người bốc cháy ngùn ngụt, hành khách ôm đồ tháo chạy

Vụ cháy xe khách xảy ra chiều nay (20/8) trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, đoạn qua huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận.

Xem thêm
Từ khóa:   cháy lớn 3 nạn nhân mắc kẹt cháy ở Hải Phòng

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay sau ngày 22/9/2026

3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay sau ngày 22/9/2026

Tâm linh - Tử vi 17 phút trước
Mẹ chồng đứng về phía con dâu ngày phát hiện con trai có người khác

Mẹ chồng đứng về phía con dâu ngày phát hiện con trai có người khác

Ngoại tình 17 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đời sống 28 phút trước
Từ nay đến cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp được trời thương, trời giúp, MAY MẮN đủ đường từ tình duyên, công danh sự nghiệp cho đến tiền tài

Từ nay đến cuối tháng 9 dương lịch, 3 con giáp được trời thương, trời giúp, MAY MẮN đủ đường từ tình duyên, công danh sự nghiệp cho đến tiền tài

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Đúng 8h sáng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 8h sáng hôm nay, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Chê nhà gái quê mùa làm chật chỗ, mẹ chồng "đứng hình" nghe câu trả lời đắt giá

Chê nhà gái quê mùa làm chật chỗ, mẹ chồng "đứng hình" nghe câu trả lời đắt giá

Tâm sự 1 giờ 17 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 22/9/2026, 3 con giáp nhận lộc Trời ban, quý nhân chỉ điểm, gặp cơ hội làm giàu dễ như trở bàn tay

Đúng 20h hôm nay, ngày 22/9/2026, 3 con giáp nhận lộc Trời ban, quý nhân chỉ điểm, gặp cơ hội làm giàu dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 22/9/2026, thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 22/9/2026, thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Phát hiện bí mật của chồng qua câu nói ngây thơ của con gái

Phát hiện bí mật của chồng qua câu nói ngây thơ của con gái

Ngoại tình 2 giờ 17 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp thiện lương được ơn trên đáp đền, Tài Lộc đỏ như son, tiền rủng rỉnh túi, tiêu hoài không hết

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp thiện lương được ơn trên đáp đền, Tài Lộc đỏ như son, tiền rủng rỉnh túi, tiêu hoài không hết

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Những công dụng sức khỏe từ loại quả quen thuộc bị nhiều người bỏ lỡ

Những công dụng sức khỏe từ loại quả quen thuộc bị nhiều người bỏ lỡ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

TP.HCM: Truy tìm ô tô húc văng hai người đi xe máy rồi rời khỏi hiện trường

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng