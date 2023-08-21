Cháy nhà dân lúc rạng sáng ở Hải Phòng: Cảnh sát phá cửa cuốn, giải cứu 3 người mắc kẹt trong đám cháy

Vụ cháy xảy ra tại nhà số 226 đường Thiên Lôi, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, Hải Phòng và có 3 người bị nạn mắc kẹt.

Theo thông tin từ báo Dân Trí, lúc 4h21 sáng nay 21/8, một vụ cháy xảy ra tại nhà số 226 đường Thiên Lôi, phường Vĩnh Niệm (quận Lê Chân, TP Hải Phòng).

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) KV1 của Công an TP Hải Phòng, đã điều 2 xe chữa cháy xuống hiện trường dập lửa.

Lực lượng cứu nạn đưa nạn nhân ra ngoài an toàn - Ảnh: Báo Dân Trí

Thông tin ban đầu, khu vực cháy là tầng 1 của ngôi nhà cao 3 tầng và 1 tum. Thời điểm đó có 3 người hô hoán cầu cứu ở tầng 3 của ngôi nhà.

Đội Cảnh sát PCCC và CNCH KV1 đã phá dỡ cửa cuốn điện ở tầng 1, phun nước làm mát, chữa cháy. Một tổ trinh sát lên tầng trên tìm kiếm các nạn nhân.

Theo thông tin từ báo Lao Động, do đám cháy toả nhiều khói, khí độc bao trùm toàn bộ phía trong ngôi nhà nên tổ trinh sát lực lượng chức năng phải dùng 3 mặt nạ cách ly để đưa 3 nạn nhân xuống, đồng thời mở cửa thoát khói.

Hiện trường cháy ở tầng 1 - Ảnh: Báo Lao Động

Đến 4h40 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, không thiệt hại về người, tình trạng sức khoẻ các nạn nhân đều ổn định.

Hiện, Công an quận Lê Chân tiếp nhận hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân cháy.

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