Hà Nội: Cháy cửa hàng bán quần áo trẻ sơ sinh ngay giờ tan tầm, khói đen bốc lên cuồn cuộn

Cửa hàng xảy ra cháy có diện tích 80m2. Ngôi nhà cháy cao 5 tầng, vụ cháy xảy ra tại tầng 5 của cửa hàng.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, chiều 18/8, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại cửa hàng quần áo trong khu nhà liền kề thuộc khu đô thị Lê Trọng Tấn (Hà Nội) khiến cột khói đen bốc lên cuồn cuộn.

Theo thông tin ban đầu, cuối giờ chiều cùng ngày, người dân phát hiện có cháy tại cửa hàng bán quần áo trẻ sơ sinh, địa chỉ A10, khu đô thị Lê Trọng Tấn (Hà Nội).

Hiện trường vụ cháy - Ảnh: Báo Tiền Phong

Do bên trong nhiều hàng hóa dễ cháy, ngọn lửa bùng lên dữ dội kèm cột khói đen bốc cuồn cuộn.

Theo thông tin từ VietNamNet, nhận được tin báo, Đội đã cử phương tiện và cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Tại hiện trường, ngọn lửa cháy dữ dội tại tầng 5 của căn nhà. Lực lượng Cảnh sát PCCC đã phải triển khai xe thang để tiếp cận dập lửa.

Do ảnh hưởng từ vụ cháy, tuyến đường Lê Trọng Tấn đã bị ùn tắc cục bộ.

Ngọn lửa cháy đỏ trực trên tầng 5 của căn nhà - Ảnh: VietNamNet

Được biết, đây là ngôi nhà có kết cấu 5 tầng, diện tích 80m2, được sử dụng để ở và kinh doanh cửa hàng quần áo trẻ em sơ sinh.

Theo thống kê, vụ cháy không gây thiệt hại về người, diện tích cháy khoảng 30m2.

Hiện Công an huyện Hoài Đức đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Hiện trường vụ cháy gara ô tô ở quận Long Biên: Khói đen cuộn lên nghi ngút, lửa bốc dữ dội Đám cháy xảy ra khoảng 16 giờ ngày 14/8 tại một cửa hàng nội thất ô tô ở đường Nguyễn Lam, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, Hà Nội.

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