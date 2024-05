Theo thông tin từ VTC News, Công an tỉnh Đồng Nai đã có báo cáo nhanh về vụ việc, khoảng 8h30 cùng ngày, Công an tỉnh nhận được tin báo của Công an huyện Vĩnh Cửu về vụ nổ bình hơi xảy ra tại Công ty gỗ Bình Minh. Vụ tai nạn khiến 6 người tử vong tại chỗ, 5 người khác bị thương nặng.

5 nạn nhân đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất gồm: Đỗ Xuân Thanh (34 tuổi), Hoàng Văn Kính (46 tuổi), Lê Văn Beo (27 tuổi), Liễu Văn Tân (33 tuổi), Dương Văn Tùng (41 tuổi).

Những công nhân bị thương đưa bệnh viện Đa khoa Thống Nhất cấp cứu - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ Báo Pháp luật TP.HCM, vào lúc 8h30 ngày 1/5, Công an tỉnh nhận được tin báo của Công an huyện Vĩnh Cửu về vụ nổ lò hơi xảy ra tại Công ty gỗ Bình Minh do F.Y., quốc tịch Trung Quốc là giám đốc. Trong khi đó, sáng cùng ngày, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai đã bố trí lực lượng xuống hiện trường nắm tình hình khi xảy ra sự việc; đồng thời giao Thanh tra Sở thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về công tác an toàn vệ sinh lao động tại doanh nghiệp.