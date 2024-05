5 nạn nhân trú tại Gia Lai gồm: H.A.D.(6 tuổi, trú tại Chư Pứh, chấn thương đầu); R.L. (30 tuổi, trú tại Phú Thiện, chấn thương sọ não); N.C.D. (47 tuổi, trú tại An Khê, trật khớp cung đòn trái, sang chấn thương ngực bụng); R.R. (33 tuổi, Krông Pa, sang chấn ngực bụng) và N.L.H. (28 tuổi, trú tại Đắk Rlấp, Đắk Nông) bị chấn thương ngực kín.

Ngoài ra, còn có 6 nạn nhân được điều trị tại Trung tâm y tế huyện Chư Sê gồm: N.H.H. (24 tuổi, trú tại Ayun Pa, Gia Lai, bị thương vùng mặt); L.T.D.(43 tuổi, trú tại Chư Pứh, Gia Lai, đa chấn thương phần mềm); K.H. (17 tuổi, trú tại Krông Pa, Gia Lai, bị thương vùng trán, đa chấn thương); K.B. (20 tuổi); N.V.L. (31 tuổi, cùng trú tại Krông Pa, bị đa chấn thương) và T.T.P.Y. (59 tuổi, trú tại Cẩm Mỹ, Đồng Nai) bị đa chấn thương.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: VietNamNet

Trước đó, theo thông tin từ báo Dân trí, khoảng 3h02 ngày 30/4, xe giường nằm BKS 51B-294.89 (nhà xe Cô Hai) do ông N.C.D. (SN 1977, trú phường An Phú, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) điều khiển, lưu thông trên đường QL25, theo hướng từ Gia Lai đi Phú Yên.

Khi đến ngã tư giao nhau với đường Hồ Chí Minh (đoạn tuyến tránh Chư Sê, thuộc địa phận Tổ dân phố 5, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) thì va chạm với xe giường nằm BKS 47B-020.26 (nhà xe Quốc Cường) do ông Đ.V.H. (SN 1972, trú xã Ea Hồ, huyện Krông Năng, Đắk Lắk) điều khiển, lưu thông theo hướng từ Gia Lai đi Đắk Lắk.

Hậu quả, bà P.T.H.O. (SN 1975, trú Xuân Mỹ, Cẩm Mỹ, Đồng Nai) là hành khách đi trên xe Cô Hai bị thương nặng, tử vong trên đường đi cấp cứu, đã được người nhà đưa về lo hậu sự; 11 người được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai để cấp cứu.