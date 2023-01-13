Xảy ra mâu thuẫn trong lúc ăn cơm, uống rượu, Tẩn Láo Tả dùng dao đâm vào ngực trái đối thủ khiến người này tử vong. Sau khi gây án, nghi phạm bỏ trốn vào một hang sâu trên núi, khi đi xin cơm tại nhà người quen thì bị công an bắt giữ.

Theo báo Pháp Luật, ngày 13-1, Công an tỉnh Lào Cai thông tin, đơn vị đã phối hợp với Công an tỉnh Phú Thọ bắt giữ Tẩn Láo Tả (35 tuổi, trú huyện Bát Xát, Lào Cai) về hành vi giết người.

Trước đó, tối 10-1, Công an huyện Bát Xát nhận tin báo tại đám cưới nhà ông P (xã Bản Xèo) xảy ra một vụ án mạng. Theo đó, trong quá trình dự tiệc, Tẩn Láo Tả và anh N (người địa phương) có xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.

Trong lúc cãi vã, Tả đã chạy vào bếp nhà ông P lấy con dao nhọn đâm một nhát vào ngực phải khiến anh N trọng thương, tử vong sau đó. Gây án xong, Tả bỏ trốn khỏi hiện trường.

Sau khi nhận tin báo, Công an tỉnh Lào Cai đã huy động lực lượng truy bắt Tả. Qua xác minh, các trinh sát xác định Tả đang lẩn trốn ở Phú Thọ.

Nghi phạm Tẩn Láo Tả tại thời điểm bị bắt giữ. Ảnh: CTV

Công an tỉnh Lào Cai đã phối hợp với Công an tỉnh Phú Thọ bắt giữ thành công Tả vào khoảng 19h tối 12-1 tại khu 5, thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Tại cơ quan Công an, Tả khai nhận sau khi gây án, đã bỏ trốn vào một hang sâu trên núi thuộc xã Mường Hum, huyện Bát Xát ngủ qua đêm.

Sáng 11-10, Tả đã vượt rừng đi bộ ra TP.Lào Cai thuê nhà nghỉ, rồi tiếp tục đi bộ lên đường cao tốc Nội Bài Lào Cai bắt xe khách về huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ để tiếp tục lẩn trốn. Trong lúc đi xin cơm tại nhà người quen thì bị lực lượng Công an bắt giữ.

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