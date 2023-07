Qua kết quả thu thập được, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Lê Anh Xuân (SN 1980, ngụ TP Thủ Đức, TP.HCM, chủ quán karaoke An Phú) để điều tra về hành vi “vi phạm quy định về PCCC” theo điều 313, Bộ luật Hình sự.

Theo thông tin từ Vietnamnet, vào ngày 13/1,Thượng tá Lưu Minh Hoàng – Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cho biết, sau khi xảy ra vụ cháy tại cơ sở kinh doanh karaoke An Phú làm 32 người tử vong, Cơ quan CSĐT đã phối hợp với các đơn vị liên quan để điều tra.

Tiếp đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương cũng có quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Duy Linh - nguyên Trung tá, Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP Thuận An; khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Võ - nguyên đại úy, cán bộ của Đội này.

Vụ cháy xảy ra vào ngày 6/9/2022 đã khiến 32 người tử vong - Ảnh: Báo Thanh Niên

Trrước đó, theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, vụ cháy cơ sở karaoke An Phú (phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) xảy ra vào ngày 6/9/2022 đã khiến 32 người tử vong. Đây là vụ cháy gây thiệt hại lớn nhất từ trước tới nay trên địa bàn tỉnh này.

Vào kkhoảng 20h30 ngày 6/9, lửa bùng phát tại tầng 2 và nhanh chóng lan rộng tại quán karaoke An Phú (phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) làm 32 người chết.

Quán karaoke này do ông Lê Anh Xuân (42 tuổi, hiện ở TP Thủ Đức, TP.HCM) làm chủ. Cơ sở karaoke này được thiết kế, xây dựng gồm 3 tầng với khoảng 30 phòng hát, hoạt động từ năm 2016 cho đến nay.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân trong vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương, đồng thời yêu cầu khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan, xử lý nghiêm vi phạm nếu có.