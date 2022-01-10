Không phải sắc nước hương trời nhưng vẻ đẹp của nó luôn khiến chúng ta cảm thấy dễ chịu hơn. Để cho bạn dễ hình dung vì sao hoa sen lại được sử dụng làm hoa chia buồn. Thì hãy cùng xem ngay 7 mẫu hoa sen đám tang được yêu cầu nhiều nhất tại Hoa đám tang nhé!

Hoa tươi mà sử dụng trong đám tang có rất nhiều loại khác nhau. Một số loại hoa có thể kể đến như hoa hồng trắng, hoa cúc, hoa lan hồ điệp, hoa lan thái,...Tuy nhiên, nếu để mà nói loại hoa thanh khiết nhất thể hiện sự tôn trọng đối với người mất thì phải kể đến hoa sen .

Hoa sen dù đẹp, dù tươi đến mức nào đi chăng nữa thì điều mà khách hàng quan tâm nhất đó chính là giá cả. Có lẽ từ xưa đến nay, đây chính là nhu cầu thiết yếu nhất của hầu hết người tiêu dùng. Nếu bạn để ý nơi nào có giá hoa ở mức trung bình nơi đó sẽ hoạt động sôi nổi hơn. Và shop Hoa đám tang chính là một trong những cửa hàng thỏa đáng cho bạn điều đó.

Tất nhiên, việc mua hoa sen ở đâu còn tùy thuộc vào mỗi người. Tuy nhiên, có 3 nguyên nhân thuyết phục bạn nên mua hoa sen tại Hoa đám tang.

Tại đây, cho dù bạn mua hoa sen vào ngày lễ hay ngày thường thì giá hoa vẫn sẽ không thay đổi. Trung bình một vòng hoa chia buồn hay lẵng hoa đám tang làm từ hoa sen có giá dao động từ khoảng vài trăm nghìn đồng đến vài triệu đồng. Tùy theo mục đích sử dụng và điều kiện cá nhân mà các bạn có thể lựa chọn mẫu hoa sen cho phù hợp.

Chất lượng luôn được ưu tiên hàng đầu

Một điều nữa mà cửa hàng Hoa đám tang được đánh giá cao trong thị trường hoa tươi đó là cung cấp hàng chất lượng. Đây không phải sự ngộ nhận từ phía cửa hàng. Mà chính khách hàng đã từng sử dụng dịch vụ hoa đám tang tại đây phải công nhận ngay điều đó. Mỗi mẫu hoa sen khác nhau tại cửa hàng đội ngũ nhân viên luôn kiểm tra chặt chẽ. Để đề phòng trường hợp hoa sen bị héo úa hay dập nát.

Ngoài ra, nếu trong quá trình giao nhận hoa sen có xảy ra bất kỳ vấn đề nào. Khách hàng có thể liên hệ thông qua hotline để được hỗ trợ. Nếu lỗi sản phẩm thuộc về cửa hàng chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước việc này.

Mẫu hoa sen đám tang đa dạng

Tại Hoa đám tang có vô số các mẫu hoa khác nhau. Tuy nhiên, nếu chỉ tính riêng mẫu hoa sen đám tang thì con số này cũng không thuộc dạng nhỏ. Bạn có thể chọn mẫu hoa sen theo kiểu kệ hoa truyền thống hay hiện đại đều được. Nếu vẫn chưa biết, nên chọn mẫu hoa như thế nào hãy yêu cầu các nhân viên tư vấn giúp bạn nhé!

Đối với những bạn ở xa khu vực TPHCM, nếu muốn tư vấn có thể liên hệ thông qua số hotline. Hoặc trao đổi bằng các phương thức mạng truyền thông như facebook, website hay email. Đến với Hoa đám tang rồi, hãy đặt hoa sen đám tang theo kiểu mà bạn thích nhất. Chúng tôi sẽ giúp bạn hoàn thành sản phẩm đẹp nhất đúng như ý muốn.

Mẫu hoa sen đám tang đặt nhiều nhất tại Hoa đám tang

Có tất thảy 7 mẫu hoa sen đám tang tại shop Hoa đám tang được nhiều người lựa chọn nhiều nhất.

Bó hoa sen đám tang

Những ai đi viếng theo dạng cá nhân có thể chọn ngay một bó hoa sen. Với thiết kế tinh tế, nhẹ nhàng kiểu hoa này phù hợp mọi vùng miền. Kiểu hoa này tuy nhìn đơn giản nhưng bên trong mang rất nhiều ý nghĩa. Hãy dùng bó hoa mang tình cảm đẹp đẽ này an ủi đến toàn thể gia quyến nhé!

Giỏ hoa sen đám tang

Đối với dân yêu hoa của ta, những thiết kế dạng giỏ như thế này đã quá quen thuộc. Với giỏ hoa như thế này các nghệ nhân sử dụng hoa sen làm hoa chính. Có thể chỉ sử dụng hoa sen hoặc cũng có thể kết hợp thêm nhiều loại hoa khác. Nếu bạn muốn món quà của mình thật ấn tượng có thể kết hợp nhiều loại hoa khác nhau chung với hoa sen.

Hộp hoa sen đám tang

Khi nhắc đến hộp hoa có lẽ nhiều người sẽ nghĩ nó chỉ được sử dụng trong dịp sinh nhật hay khai trương. Tuy nhiên, đối với ngành hoa tươi thì không bao giờ có giới hạn cụ thể. Vì thế, kết hợp hoa sen đám tang với hộp hoa cũng là một trong những thiết kế ấn tượng đó. Giá thành của hoa sen đám tang dạng hộp cũng khá rẻ. Trung bình một sản phẩm như vậy chỉ tầm khoảng vài trăm nghìn đồng.

Vòng hoa sen đám tang

Đây là một trong những kệ hoa đám tang hiện đại được yêu thích nhất hiện nay. Nó được thiết kế theo dạng vòng tròn. Đôi khi các nghệ nhân cũng phá cách một chút bằng cách thêm các điểm nhấn đặc biệt trên vòng hoa. Chính vì vậy, trên thị trường hiện nay có rất nhiều vòng hoa sen đám tang cho bạn lựa chọn. Đến với Hoa đám tang bạn có thể đặt hoa theo yêu cầu nhé!

Kệ hoa sen đám tang hình tam giác

Đối nghịch với vòng hoa đám tang thì đây là kiểu kệ hoa đám truyền thống. Tất nhiên, không ai trong chúng ta không biết đến kệ hoa dạng này. Tuy nhiên, để làm kệ hoa truyền thống bằng sen chắc chỉ có tại Hoa đám tang mà thôi. Nếu muốn thử đặt một kệ hoa sen như thế này hãy liên hệ với cửa hàng ngay và liền.

Mẫu hoa sen đám tang hình oval

Một trong những thiết kế hoa đám tang đơn giản mà tinh tế nhất chính là đây. Nếu bạn muốn lựa chọn một mẫu hoa an toàn hãy chọn kiểu hoa sen hình oval này. Có thể chọn ngay màu hoa sen trắng đám tang để làm thành mẫu hoa oval. Như một lời thể hiện sự thanh bạch không vướng bận bụi trần của một kiếp người vừa rời đi.

Mẫu hoa sen đám tang hình thánh giá

Riêng đối với mẫu hoa sen kiểu này, nó chỉ dành riêng cho những ai mất thuộc đạo Công giáo. Nó tượng trưng cho việc bạn muốn người mất có thể được Chúa che chở và bảo vệ khi về thế giới bên kia. Đối với mẫu hoa này, bạn có thể chọn hoa sen trắng hay hoa sen hồng đều đẹp và có nghĩa.

7 mẫu hoa sen đám tang được nhiều người lựa chọn nhiều nhất tại Hoa đám tang rất ý nghĩa. Trên một phương diện nào đó nó là một thông điệp tình cảm ý nghĩa mà bạn có thể dành tặng người mất lần cuối cùng. Hãy để shop Hoa đám tang làm điều đó giúp bạn khi viếng đám tang nhé!