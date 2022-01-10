Theo nghị định mới nhất, hát karaoke gây ồn ào tại khu dân cư, nơi công cộng sau 22 giờ có thể bị xử phạt vi phạm hành chính đến 2 triệu đồng.

“Ô nhiễm tiếng ồn” từ lâu đã không còn là vấn đề quá xa lạ với cuộc sống người dân, đặc biệt là mỗi dịp Tết đến, tình trạng bị “tra tấn” bởi những tiếng ồn từ “loa kẹo kéo” luôn khiến nhiều người phải ám ảnh. Mới đây nhất, nghị định xử phạt với hành vi gây ồn ào mang đến nhiều hy vọng sẽ có một cái Tết “bình yên” cho nhiều người.

Ảnh minh họa: Internet

Cụ thể, theo Nghị định 144/2021/NĐ-CP quy định đối với trường hợp gây tiếng động lớn, làm ồn ào, huyên náo tại khu dân cư, nơi công cộng trong khoảng thời gian từ 22 giờ ngày hôm trước đến 6 giờ sáng ngày hôm sau thì bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng.

Tuy nhiên, nếu người vi phạm là tổ chức thì mức phạt tiền sẽ gấp 2 lần mức phạt nêu trên. Như vậy, từ ngày 01/01/2022, hát karaoke ồn ào sau 22 giờ sẽ bị phạt 1 triệu đồng đối với cá nhân và 2 triệu đồng đối với tổ chức.

Ảnh minh họa: Internet

Trước đây, theo Nghị định 167/2013 thì với hành vi gây tiếng động lớn, làm ồn ào, huyên náo tại khu dân cư, nơi công cộng trong khoảng thời gian từ 22 giờ ngày hôm trước đến 6 giờ sáng ngày hôm sau bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với cá nhân; phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 600.000 đồng đối với tổ chức.

Có thể thấy, hiện nay, mức phạt hành chính đối với những trường hợp hát karaoke gây ồn sau 22 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau đã có sự thay đổi. Như vậy, mức phạt cho hành vi này hiện nay đã tăng khá nhiều so với từ năm 2021 trở về trước.

Nhóm nam nữ ở Biên Hòa hát karaoke 'chui', dùng chất cấm với người nhiễm SARS-CoV-2 Nhóm người này đi hát karaoke "chui" và sử dụng chất cấm ở phường An Bình, TP.Biên Hòa. Đáng chú ý trong nhóm này, có người dương tính với SARS-CoV-2.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hat-karaoke-loa-keo-keo-gay-on-ao-sau-22h-se-bi-phat-den-2-trieu-dong-lieu-tet-nay-co-het-bi-tra-tan-445312.html