Xóa tan cơn thèm ăn khuya mà không lo tăng cân với những món ăn đã ngon lại còn "thân thiện" với vóc dáng của bạn

Dinh dưỡng 16/08/2022 10:34

Có một tin tốt là các nhà khoa học và bác sĩ đã gợi ý rằng ăn vào buổi tối vừa có lợi, vừa rất cần thiết. Nhưng để tránh nặng bụng, ngủ không ngon và tăng cân, điều quan trọng là bạn phải lựa chọn sản phẩm cho bữa tối của mình một cách khôn ngoan. Tất nhiên, đừng quên về kích thước khẩu phần hợp lý.

Nếu bạn là người lo lắng về việc tăng cân thì đây hẳn sẽ là danh sách các sản phẩm sẽ mang lại lợi ích cho sức khỏe của bạn, ngay cả khi bạn ăn chúng vào ban đêm.

Món trứng 

Xóa tan cơn thèm ăn khuya mà không lo tăng cân với những món ăn đã ngon lại còn 'thân thiện' với vóc dáng của bạn - Ảnh 1

Trứng là nguồn cung cấp protein toàn phần có chứa các axit amin thiết yếu và chúng nhanh chóng khiến bạn cảm thấy no. Sự lựa chọn tốt nhất là trứng Benedict hoặc đơn giản là trứng luộc chín. Trứng rán và trứng lòng đào cũng là một lựa chọn tốt cho bữa tối, nhưng chỉ khi bạn nấu chúng với một lượng dầu tối thiểu (hoặc không có dầu gì cả).

Pho mát và nho 

Xóa tan cơn thèm ăn khuya mà không lo tăng cân với những món ăn đã ngon lại còn 'thân thiện' với vóc dáng của bạn - Ảnh 2

Một phần nhỏ của  pho mát chỉ có khoảng 100 calo, nhưng nó sẽ mang lại cho bạn rất nhiều niềm vui và lợi ích dưới dạng tryptophan, protein và casein. Đặc biệt, casein có thể giúp bạn cảm thấy hài lòng hơn và rất tốt cho sức khỏe cơ bắp nếu bạn bổ sung trước khi ngủ. Một vài quả nho, tình cờ lại rất giàu melatonin cũng sẽ có lợi cho giấc ngủ của bạn.

 

Gà tây

Xóa tan cơn thèm ăn khuya mà không lo tăng cân với những món ăn đã ngon lại còn 'thân thiện' với vóc dáng của bạn - Ảnh 3

Đối với những người thích một bữa ăn nặng hơn, chúng ta có thể nói gà tây là một kho dự trữ thực sự của tryptophan và protein lành mạnh. Tốt hơn nên chọn sản phẩm này thay vì thịt gà vì cơ thể chúng ta dễ tiêu hóa hơn

Sốt Hummus với rau 

 

Xóa tan cơn thèm ăn khuya mà không lo tăng cân với những món ăn đã ngon lại còn 'thân thiện' với vóc dáng của bạn - Ảnh 4

Cơ sở của món ăn này là đậu gà. Chúng rất giàu vitamin B6 và rất quan trọng cho quá trình tổng hợp serotonin. Nếu bạn quyết định ăn nhẹ vào đêm muộn, thì sự bổ sung tốt nhất cho món ăn phong phú này là dưa chuột, bí ngòi hoặc cà rốt.

Ngô bắp 

Xóa tan cơn thèm ăn khuya mà không lo tăng cân với những món ăn đã ngon lại còn 'thân thiện' với vóc dáng của bạn - Ảnh 5

Để ăn khuya, tốt hơn hết bạn nên chọn ngô luộc thay vì ngô chế biến đóng hộp. Sản phẩm này có thể giúp loại bỏ cholesterol dư thừa ra khỏi cơ thể. Hãy nhớ rằng bạn không nên cho quá nhiều bơ hoặc muối vào món ăn nhẹ này.

 

Xóa tan cơn thèm ăn khuya mà không lo tăng cân với những món ăn đã ngon lại còn 'thân thiện' với vóc dáng của bạn - Ảnh 6

Đối với những thực khách ăn khuya, tốt hơn nên chọn món cá nhiều dầu. Ví dụ, bạn có thể chọn cá tuyết hoặc cá bơn giàu chất dinh dưỡng - axit béo omega-3 chứa trong nó nổi tiếng với khả năng phân hủy chất béo. Protein trong cá cũng rất tốt cho quá trình trao đổi chất.

Theo Brightside

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