"Xoá sẹo mờ thâm" với 3 loại thực phẩm thiên nhiên, đơn giản tiết kiệm tại nhà

Dinh dưỡng 01/11/2022 15:05

Không ít những chị em cảm thấy tự ti và không biết phải làm thế nào để làm mờ các vết sẹo cứng đầu. Thì đây là 3 loại nguyên liệu thiên nhiên giúp khắc phục tình trạng sẹo tại nhà.

1. Nước chanh

'Xoá sẹo mờ thâm' với 3 loại thực phẩm thiên nhiên, đơn giản tiết kiệm tại nhà - Ảnh 1

Nước chanh là một cách rất hiệu quả và đơn giản giúp làm mờ sẹo, vì bạn có thể tìm thấy quả chanh rất nhiều trong nhà bếp của mỗi gia đình. 

Ảnh minh họa: Internet

Nước chanh là một cách rất hiệu quả và đơn giản giúp làm mờ sẹo, vì bạn có thể tìm thấy quả chanh rất nhiều trong nhà bếp của mỗi gia đình. Chanh có chứa alpha hydroxyl acid (AHA) giúp loại bỏ đi các tế bào chết, làm các tế bào mới phát triển và tái tạo lại vùng da bị tổn thương. Nó cũng có khả năng làm mờ sẹo tự nhiên, giúp làm sáng da, mờ tàn nhang và đốm đồi mồi. Tuy nhiên, nước chanh có các axit citric có thể khiến da bạn nhạy cảm hơn với ánh sáng nên trước khi ra ngoài, bạn nên bôi kem chống nắng, bạn cũng không nên lạm dụng vì sử dụng lâu dài nước chanh có thể gây ra những tác dụng không mong muốn cho làn da của bạn.

Cách thực hiện:

  • Dùng một miếng gạc bông bôi nước chanh lên vùng da bị sẹo rồi để khoảng 10 phút, sau đó rửa sạch lại và lau khô. Thực hiện phương pháp này 1 đến 2 lần mỗi ngày khoảng một vài tuần cho đến khi có kết quả.
  • Ngoài việc sử dụng chanh làm mặt nạ, bạn có thể uống nước chanh hàng ngày để giúp tác động cả trong lẫn ngoài qua đó thúc đẩy quá trình làm mờ sẹo diễn ra nhanh hơn.

2. Lô hội (nha đam)

'Xoá sẹo mờ thâm' với 3 loại thực phẩm thiên nhiên, đơn giản tiết kiệm tại nhà - Ảnh 2

Nha đam hay còn gọi là cây lô hội được biết tới với khả năng tái tạo các tế bào da, giảm đau nhức, tấy đỏ do mụn gây ra và giúp làm mờ sẹo.

Ảnh minh họa: Internet

Nha đam hay còn gọi là cây lô hội được biết tới với khả năng tái tạo các tế bào da, giảm đau nhức, tấy đỏ do mụn gây ra và giúp làm mờ sẹo. Thành phần dưỡng ẩm và đặc tính chống viêm trong lô hội khiến da mịn màng hơn, làm tăng khả năng liền sẹo, giảm kích ứng da và có tác dụng kháng viêm, kháng trùng, hỗ trợ sự sản sinh các tế bào mới.

Nha đam có độ pH tương đối thấp, gần giống với độ pH của làn da giúp điều hòa axit trong da và se khít lỗ chân lông, trị sẹo thâm ở chân hiệu quả. Chất nhầy có trong gel nha đam giúp cung cấp độ ẩm cho da từ sâu bên trong, kích thích sự tổng hợp các collagen và elastin giúp tái tạo tế bào da mới, làm đều màu da từ đó giúp làm mờ thâm sẹo ở chân hiệu quả.

Cách thực hiện:

  • Bước 1: Rửa sạch lá nha đam rồi loại bỏ mép lá có răng cưa cùng lớp vỏ bên ngoài để lấy gel nha đam ở bên trong.
  • Bước 2: Rửa sạch vùng da chân bị sẹo thâm bằng nước sạch.
  • Bước 3: Dùng bông tẩy trang thoa đều gel nha đam lên vùng da chân bị sẹo thâm.
  • Bước 4: Massage nhẹ nhàng và đợi trong khoảng 10- 15 phút sau đó các bạn rửa sạch lại vùng da chân bị sẹo thâm với nước.

3. Rau má

'Xoá sẹo mờ thâm' với 3 loại thực phẩm thiên nhiên, đơn giản tiết kiệm tại nhà - Ảnh 3

Trong rau má còn có chứa nhiều thành phần triterpenoids - chất giúp tăng cường da và tăng lưu thông vào trong vùng da.

Ảnh minh họa: Internet

Trong rau má còn có chứa nhiều thành phần triterpenoids - chất giúp tăng cường da và tăng lưu thông vào trong vùng da. Từ đó, nó có thể giúp da nhanh chóng hồi phục những hư tổn như khô sạm, ít đàn hồi. Rau má cũng là một loại dược thảo có tính bổ trợ rất cao,có nhiều sinh tố, khoáng, những chất chống oxy hoá, có thể dùng để dưỡng âm, cải thiện sức khỏe, làm chậm sự lão hoá, cải thiện vi tuần hoàn và chữa nhiều chứng bệnh về da vô cùng hiệu quả.

Cách thực hiện:

  •  Rau má mua về mang đi rửa sạch, sau đó ngâm trong nước muối loãng trong vòng khoảng 15 phút thì vớt ra.
  •  Sau đó, bạn cho rau má vào cối giã nát hoặc cho vào máy xay xay nát. Lọc lấy phần nước để làm thức uống. Tuy nhiên, đối với một số người mới uống lần đầu thì nước rau má thường khá khó uống, vì vậy để có thể uống dễ dàng hơn bạn nên cho vào đó một chút đường.
  •  Phần bã rau má còn lại sau khi say, giã thì không nên vứt đi mà hay dùng để đắp hoặc rửa mặt. 

Sở hữu đôi chân thon gọn "thẳng như kiếm nhật" chỉ với việc đi bộ đúng cách

Sở hữu đôi chân thon gọn "thẳng như kiếm nhật" chỉ với việc đi bộ đúng cách

Đi bộ có thể nói là bộ môn dễ nhất và cũng mang lại nhiều giá trị về sức khoẻ cũng như cải thiện vóc dáng rất hiểu quả.

Xem thêm
Từ khóa:   thực phẩm trị sẹo Trị sẹo tại nhà Trị sẹo đơn giản

TIN MỚI NHẤT

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Tâm sự 1 giờ 13 phút trước
Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Tưởng qua mặt được cả vợ lẫn bồ ngày vượt cạn, gã chồng nhận cái kết đắng ngắt

Ngoại tình 2 giờ 13 phút trước
Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 13 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 43 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 23 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc đúng ngày 1/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 28 phút trước
Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Ô tô đâm vào lan can trên cao tốc, 2 mẹ con văng khỏi xe và cái kết

Video 6 giờ 43 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 28 phút trước
Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Video 7 giờ 43 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Loại nấm trắng quen thuộc không ngờ lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Loại nấm trắng quen thuộc không ngờ lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Loại rau lá tròn quen thuộc giúp thanh lọc cơ thể và cải thiện sức khỏe

Loại rau lá tròn quen thuộc giúp thanh lọc cơ thể và cải thiện sức khỏe

TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng

TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại trái quen thuộc bán đầy chợ Việt

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại trái quen thuộc bán đầy chợ Việt

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?