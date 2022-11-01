"Xoá sẹo mờ thâm" với 3 loại thực phẩm thiên nhiên, đơn giản tiết kiệm tại nhà

Nước chanh là một cách rất hiệu quả và đơn giản giúp làm mờ sẹo, vì bạn có thể tìm thấy quả chanh rất nhiều trong nhà bếp của mỗi gia đình.

Nước chanh là một cách rất hiệu quả và đơn giản giúp làm mờ sẹo, vì bạn có thể tìm thấy quả chanh rất nhiều trong nhà bếp của mỗi gia đình. Chanh có chứa alpha hydroxyl acid (AHA) giúp loại bỏ đi các tế bào chết, làm các tế bào mới phát triển và tái tạo lại vùng da bị tổn thương. Nó cũng có khả năng làm mờ sẹo tự nhiên, giúp làm sáng da, mờ tàn nhang và đốm đồi mồi. Tuy nhiên, nước chanh có các axit citric có thể khiến da bạn nhạy cảm hơn với ánh sáng nên trước khi ra ngoài, bạn nên bôi kem chống nắng, bạn cũng không nên lạm dụng vì sử dụng lâu dài nước chanh có thể gây ra những tác dụng không mong muốn cho làn da của bạn.

Dùng một miếng gạc bông bôi nước chanh lên vùng da bị sẹo rồi để khoảng 10 phút, sau đó rửa sạch lại và lau khô. Thực hiện phương pháp này 1 đến 2 lần mỗi ngày khoảng một vài tuần cho đến khi có kết quả.

Ngoài việc sử dụng chanh làm mặt nạ, bạn có thể uống nước chanh hàng ngày để giúp tác động cả trong lẫn ngoài qua đó thúc đẩy quá trình làm mờ sẹo diễn ra nhanh hơn.

2. Lô hội (nha đam)

Nha đam hay còn gọi là cây lô hội được biết tới với khả năng tái tạo các tế bào da, giảm đau nhức, tấy đỏ do mụn gây ra và giúp làm mờ sẹo. Ảnh minh họa: Internet

Nha đam hay còn gọi là cây lô hội được biết tới với khả năng tái tạo các tế bào da, giảm đau nhức, tấy đỏ do mụn gây ra và giúp làm mờ sẹo. Thành phần dưỡng ẩm và đặc tính chống viêm trong lô hội khiến da mịn màng hơn, làm tăng khả năng liền sẹo, giảm kích ứng da và có tác dụng kháng viêm, kháng trùng, hỗ trợ sự sản sinh các tế bào mới.

Nha đam có độ pH tương đối thấp, gần giống với độ pH của làn da giúp điều hòa axit trong da và se khít lỗ chân lông, trị sẹo thâm ở chân hiệu quả. Chất nhầy có trong gel nha đam giúp cung cấp độ ẩm cho da từ sâu bên trong, kích thích sự tổng hợp các collagen và elastin giúp tái tạo tế bào da mới, làm đều màu da từ đó giúp làm mờ thâm sẹo ở chân hiệu quả.

Cách thực hiện:

Bước 1: Rửa sạch lá nha đam rồi loại bỏ mép lá có răng cưa cùng lớp vỏ bên ngoài để lấy gel nha đam ở bên trong.

Rửa sạch lá nha đam rồi loại bỏ mép lá có răng cưa cùng lớp vỏ bên ngoài để lấy gel nha đam ở bên trong. Bước 2: Rửa sạch vùng da chân bị sẹo thâm bằng nước sạch.

Rửa sạch vùng da chân bị sẹo thâm bằng nước sạch. Bước 3: Dùng bông tẩy trang thoa đều gel nha đam lên vùng da chân bị sẹo thâm.

Dùng bông tẩy trang thoa đều gel nha đam lên vùng da chân bị sẹo thâm. Bước 4: Massage nhẹ nhàng và đợi trong khoảng 10- 15 phút sau đó các bạn rửa sạch lại vùng da chân bị sẹo thâm với nước.

3. Rau má

Trong rau má còn có chứa nhiều thành phần triterpenoids - chất giúp tăng cường da và tăng lưu thông vào trong vùng da. Ảnh minh họa: Internet

Trong rau má còn có chứa nhiều thành phần triterpenoids - chất giúp tăng cường da và tăng lưu thông vào trong vùng da. Từ đó, nó có thể giúp da nhanh chóng hồi phục những hư tổn như khô sạm, ít đàn hồi. Rau má cũng là một loại dược thảo có tính bổ trợ rất cao,có nhiều sinh tố, khoáng, những chất chống oxy hoá, có thể dùng để dưỡng âm, cải thiện sức khỏe, làm chậm sự lão hoá, cải thiện vi tuần hoàn và chữa nhiều chứng bệnh về da vô cùng hiệu quả.

Cách thực hiện: