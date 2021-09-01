Vinamilk tiếp tục khẳng định uy tín về xuất khẩu, tăng trưởng ổn định trong đại dịch

Dinh dưỡng 01/09/2021 10:04

Tiếp tục được đánh giá là doanh nghiệp xuất khẩu uy tín trong ngành sữa, Vinamilk cho thấy thế mạnh của mình sau gần 25 năm chinh chiến ở thị trường quốc tế và bản lĩnh trước “làn sóng” Covid-19 trong gần 2 năm qua.

Kết quả ấn tượng trong hoạt động xuất khẩu

Cuộc khủng hoảng toàn cầu Covid-19 đã bước sang năm thứ 2 với hàng loạt vấn đề liên quan đến sản xuất, chuỗi cung ứng… tạo nên “rào cản” cho lĩnh vực xuất khẩu. Tuy nhiên, ở một phương diện khác, những thách thức do Covid-19 đặt ra chính là phép thử cho các doanh nghiệp về “sức khỏe”, “độ bền” và khả năng ứng phó trong những giai đoạn ngặt nghèo nhất.

Là gương mặt đại diện cho ngành sữa, những kết quả xuất khẩu lội ngược dòng Covid-19 của Vinamilk là minh chứng rõ nét của bản lĩnh kinh doanh và uy tín trên thị trường quốc tế. Năm 2020, xuất khẩu đóng góp 5.561 tỷ đồng vào tổng doanh thu của toàn công ty, tăng trưởng 7,4% so với năm 2019. 6 tháng đầu năm 2021, giữa bối cảnh đại dịch Covid-19 một lần nữa khiến nền kinh tế lao đao, hoạt động xuất khẩu của Vinamilk gây ấn tượng mạnh mẽ khi tăng trưởng 2 con số, đạt 2.772 tỷ đồng.

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 Doanh thu xuất khẩu của Vinamilk tăng trưởng trong 5 năm gần nhất, lũy kế đạt 2,5 tỷ USD kể từ khi bắt đầu xuất khẩu

Đầu năm nay, lô hàng 10 container sữa hạt cao cấp và sữa đặc xuất khẩu sang Trung Quốc đã cho thấy những tín hiệu lạc quan về mảng kinh doanh quốc tế. Tiếp sau đó, dòng sản phẩm cao cấp Sữa tươi tiệt trùng chứa tổ yến lần đầu tiên có mặt trên các kệ hàng tại Singapore – thị trường được cho là “khó tính” nhất nhì khu vực Đông Nam Á. Quý 2/2021, hàng trăm container sữa đặc vẫn đều đặn lên đường, các sản phẩm mới như sữa hạt, sữa chua uống lợi khuẩn cũng tiếp nối “xuất ngoại” đến nhiều quốc gia. Cuối tháng 7 vừa qua, trong điều kiện giãn cách xã hội cao điểm, Vinamilk đã hoàn thành xuất khẩu lô hàng lớn cho công ty liên doanh tại Philippines là Del Monte Vinamilk Dairy Philippines Inc., đánh dấu bước tiến mới trong hoạt động kinh doanh xuất khẩu để khai thác thị trường tiềm năng này.

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Vinamilk tiếp tục khẳng định uy tín về xuất khẩu, tăng trưởng ổn định trong đại dịch - Ảnh 3

Trong bối cảnh Covid-19, Vinamilk vẫn đảm bảo sản xuất, đáp ứng cho các đơn hàng xuất khẩu đa dạng từ nhiều thị trường

Theo chương trình đánh giá “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” 2020 của Bộ Công Thương mới đây, Vinamilk tiếp tục được công nhận ở lĩnh vực xuất khẩu của ngành sữa. Đây cũng là lần thứ 5 Vinamilk góp mặt trong danh sách này, cho thấy những đóng góp tích cực của doanh nghiêp trong việc phát triển xuất khẩu chung của toàn ngành. Trước đó, Vinamilk cũng góp mặt trong giải thưởng Doanh nghiệp Xuất khẩu Châu Á (The Asian Export Awards), với thành công của sản phẩm sữa đặc trên thị trường quốc tế.

Đi xa hơn nhờ uy tín, đi nhanh hơn nhờ nhạy bén

Có thể nói, đằng sau thành công của những hợp đồng kinh doanh quốc tế trị giá hàng triệu USD là sự kết hợp giữa nắm bắt cơ hội tăng trưởng và khẳng định uy tín trong kinh doanh. Hai yếu tố này cho thấy bản lĩnh kinh doanh của Vinamilk trong suốt 25 năm “chinh chiến” quốc tế và đặc biệt là giai đoạn “thử lửa” kéo dài gần 2 năm xảy ra biến cố Covid-19.

Với phương châm lấy chất lượng – giá cả - dịch vụ làm yếu tố thành công trong kinh doanh quốc tế, công ty luôn dành nhiều năm liền để nghiên cứu thị trường, thói quen tiêu dùng nhằm nâng cao chất lượng dinh dưỡng trong từng sản phẩm, duy trì sự tin tưởng của đối tác, khách hàng.

Vinamilk tiếp tục khẳng định uy tín về xuất khẩu, tăng trưởng ổn định trong đại dịch - Ảnh 4

Vinamilk tiếp tục khẳng định uy tín về xuất khẩu, tăng trưởng ổn định trong đại dịch - Ảnh 5

Đáp ứng được các yêu cầu từ đối tác trong giai đoạn nhiều biến động, sản phẩm Vinamilk vẫn duy trì sự hiện diện tại các thị trường quốc tế

Bên cạnh sản phẩm truyền thống có thế mạnh như sữa đặc, sữa bột trẻ em, bột dinh dưỡng, Vinamilk đầu tư nghiên cứu phát triển để giới thiệu các sản phẩm đặc sắc, phục vụ thị hiếu địa phương. Tại khu vực Trung Đông và Châu Phi, Vinamilk phát triển thêm sản phẩm bột dinh dưỡng hương vị Chà là, loại cây rất phổ biến và được người dân khu vực này yêu thích.

Vinamilk tiếp tục khẳng định uy tín về xuất khẩu, tăng trưởng ổn định trong đại dịch - Ảnh 6

Vinamilk tiếp tục khẳng định uy tín về xuất khẩu, tăng trưởng ổn định trong đại dịch - Ảnh 7

Sản phẩm Bột dinh dưỡng cho trẻ em hương vị chà là được phát triển cho các nước khu vực Châu Phi, Trung Đông

Hay mới đây, Vinamilk đã nghiên cứu thành công dòng sản phẩm sữa dừa đặc, xuất khẩu đi thị trường Nhật Bản nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe và phục vụ nhu cầu đang tăng về sữa có nguồn gốc thực vật, cho người ăn chay, hoặc dị ứng đạm sữa bò.

Sản phẩm này của công ty đã được các đối tác cũng như các chuyên gia đánh giá cao về hiệu quả ứng dụng cũng như các tiêu chuẩn dinh dưỡng. “Vinamilk gây ấn tượng không chỉ bởi chất lượng dịch vụ chính xác, linh hoạt mà các sản phẩm còn có hương vị thơm ngon và đáp ứng các tiêu chuẩn Nhật Bản. Sản phẩm mới sữa dừa đặc rất nổi bật, hứa hẹn tiềm năng lớn khi ra mắt thị trường”, ông Jun Hamada, đối tác tại Nhật Bản cho biết.

Vinamilk tiếp tục khẳng định uy tín về xuất khẩu, tăng trưởng ổn định trong đại dịch - Ảnh 8

Vinamilk tiếp tục khẳng định uy tín về xuất khẩu, tăng trưởng ổn định trong đại dịch - Ảnh 9

Sản phẩm sữa dừa đặc Vinamilk xuất khẩu đi Nhật Bản

Trong khi đó, năng lực ứng phó, mạnh dạn để biến "nguy" thành "cơ" đã giúp Vinamilk phát triển nhanh trong giai đoạn khốc liệt này. Công ty đã tận dụng thời cơ tại các thị trường xuất khẩu, cũng như nhanh chóng chào hàng tại các khu vực bị đứt gãy chuỗi cung ứng. Bên cạnh đó là chính sách “kề vai sát cánh” cùng đối tác, đồng hành chia sẻ khó khăn. Nhờ vậy, doanh số xuất khẩu và các đơn hàng mới của Vinamilk liên tục gia tăng ngay tại những vùng chịu ảnh hưởng bởi Covid-19.

“Trong gần 2 năm thách thức do dịch Covid-19, Vinamilk không chỉ đồng hành, chia sẻ các khó khăn mà còn hỗ trợ chúng tôi chuyển đổi sang hình thức thương mại điện tử. Nhờ đó, tình hình kinh doanh hiện nay phát triển rất tích cực. Trong năm 2021, chúng tôi cũng đã nhập khẩu thêm nhiều loại sản phẩm mới từ Vinamilk và đều được người tiêu dùng đón nhận”, ông Ivan Tan, đối tác kinh doanh tại Singapore chia sẻ.

Có thể nói, từ xuất phát điểm là Việt Nam là nước nhập khẩu sữa, thì đến nay, Vinamilk không những dẫn đầu tại thị trường trong nước, mà còn đưa sản phẩm đến 56 quốc gia và vùng lãnh thổ, với tổng kim ngạch xuất khẩu lũy kế hơn 2,5 tỷ USD và ngày càng khẳng định được thương hiệu, uy tín của sữa Việt trên thương trường quốc tế.

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Từ khóa:   Vinamilk Sữa tươi 100% dinh dưỡng

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