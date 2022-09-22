Vinamilk là thương hiệu thực phẩm có giá trị nhất Việt Nam và là thương hiệu sữa lớn thứ 6 thế giới

Trước đó, trong Báo cáo ngành thực phẩm đồ uống toàn cầu 2022 do Brand Finance công bố, thương hiệu Vinamilk đã cho thấy vị thế khi là đại diện duy nhất từ Đông Nam Á trong Top 10 thương hiệu sữa giá trị nhất toàn cầu (vị thứ 6) và Top 5 thương hiệu sữa mạnh nhất toàn cầu (vị thứ 2) . Đáng chú ý, tuy đã đạt được giá trị thương hiệu lớn, nhưng tiềm năng phát triển của Vinamilk vẫn được đánh giá rất cao khi trở thành thương hiệu sữa tiềm năng nhất toàn cầu năm 2022.

Đây là năm thứ 7 Brand Finance – Công ty định giá thương hiệu hàng đầu thế giới tổ chức sự kiện Brand Finance Vietnam Forum 2022 nhằm công bố giá trị thương hiệu quốc gia Việt Nam, đồng thời tôn vinh TOP 50 thương hiệu có giá trị nhất Việt Nam năm 2022. Tính từ lần đầu tiên công bố vào năm 2015 đến nay, Vinamilk đã góp mặt trong 15 bảng xếp hạng về thương hiệu của Brand Finance.

Bà Bùi Thị Hương, Giám đốc Điều hành Vinamilk chia sẻ: “Vinamilk luôn nhận thức rõ về vai trò của thương hiệu đối với sự phát triển của công ty, đặc biệt, trong lĩnh vực thực phẩm, đồ uống nói chung và ngành sữa nói riêng. Tại Vinamilk, trải qua hơn 46 năm hình thành và phát triển, giá trị thương hiệu luôn được Vinamilk xây dựng từ trụ cột lớn nhất đó là chất lượng sản phẩm, dịch vụ và uy tín với người tiêu dùng tại Việt Nam và ở bất cứ quốc gia nào Vinamilk hiện diện. Tôi tin rằng, với sự nỗ lực của các doanh nghiệp Việt, Việt Nam chúng ta sẽ có nhiều thứ hạng cao hơn nữa trên các bảng xếp hạng toàn cầu, khẳng định vị thế và giá trị của các thương hiệu quốc gia Việt Nam.”

Khẳng định uy tín và chất lượng, Vinamilk cũng là thương hiệu sữa được người tiêu dùng Việt Nam chọn mua nhiều nhất liên tiếp 10 năm qua

“Khi so sánh với một số thương hiệu quốc tế trong khu vực, chúng ta có thể thấy tốc độ gia tăng giá trị của các thương hiệu Việt Nam cao hơn. Điều này có được từ sự thay đổi, thích ứng rất nhanh của các thương hiệu Việt trong thời gian qua. Chúng tôi theo dõi và nhận thấy sự biến chuyển để thích ứng với những thay đổi hậu Covid là rất tốt, và đây có thể là nguyên nhân quan trọng để các thương hiệu Việt Nam bứt phá so với trong khu vực.”, ông Lại Tiến Mạnh, đại diện Brand Finance tại Việt Nam nhận định.

Theo Brand Finance, các doanh nghiệp Việt Nam đã thích nghi tốt trong đại dịch, với tổng trị giá của Top 50 thương hiệu giá trị nhất năm 2022 đạt 36,6 tỷ USD, tăng 36% so với năm 2021 và cũng là mức tăng cao nhất trong khu vực. Điều này cũng cho thấy nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã có những chiến lược dài hạn và bền vững để xây dựng thương hiệu, và ngược lại, thương hiệu cũng thực sự đóng góp vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

“Phát triển bền vững và vai trò của ESG với doanh nghiệp” cũng là chủ đề của bài tham luận do ông Alex Haigh - Giám đốc Điều hành của Brand Finance Châu Á Thái Bình Dương trình bày tại diễn đàn, trong đó đánh giá cao những nỗ lực của các doanh nghiệp dẫn đầu về phát triển bền vững, từ đó thúc đẩy tiến trình và tạo ra tác động tích cực cho toàn ngành.

Phát triển bền vững đã được Vinamilk đưa vào chiến lược trọng yếu, thể hiện trong việc Vinamilk đã mở rộng và xây dựng mới hệ thống trang trại bò sữa công nghệ cao trong suốt gần 20 năm qua.

Năm nay, “Thương hiệu Quốc gia Việt Nam" cũng đã được Brand Finance định giá 431 tỷ USD và xếp thứ 32 toàn cầu và có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong 3 năm đại dịch vừa qua. Tại Việt Nam, Vinamilk được vinh danh là thương hiệu quốc gia trong 12 năm liền và thường xuyên nằm trong các vị trí dẫn đầu của các bảng xếp hạng về thương hiệu của các tổ chức quốc tế uy tín. Vinamilk hiện là đại diện duy nhất của Việt Nam và Đông Nam Á thuộc Top 40 công ty sữa lớn nhất toàn cầu về doanh thu (theo Plimsoll, Anh Quốc), có sản phẩm xuất khẩu đi 57 quốc gia và vùng lãnh thổ, với quy mô ngày càng được mở rộng.