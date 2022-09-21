6 loại thực phẩm lành mạnh có thể không tốt cho sức khỏe khi bạn ăn quá nhiều

Dinh dưỡng 21/09/2022 16:03

Nhiều người trong chúng ta rơi vào bẫy của việc ăn trái cây và rau quả mà không nhận ra rằng chúng có thể gây hại tương tự như đường hoặc natri. May mắn thay, chúng ta có thể tránh tất cả các tác dụng phụ bằng cách ăn uống điều độ.

6 loại thực phẩm sau có thể biến bạn thành thù nếu bạn tiêu thụ quá mức.

1. Chuối

6 loại thực phẩm lành mạnh có thể không tốt cho sức khỏe khi bạn ăn quá nhiều - Ảnh 1

Ăn quá nhiều chuối có thể gây sâu răng. Cũng giống như đường, loại trái cây này có thể tạo ra vi khuẩn gây hại cho răng, làm tổn thương men răng của bạn. Nhưng tin tốt là lượng đường trong chuối ít cô đặc hơn. Bạn cũng có thể bị đau đầu vì chuối chín chứa nhiều tyramine có thể là tác nhân gây ra chứng đau nửa đầu.

2 quả chuối mỗi ngày được coi là một lượng tốt cho sức khỏe.

2. Yến mạch

6 loại thực phẩm lành mạnh có thể không tốt cho sức khỏe khi bạn ăn quá nhiều - Ảnh 2

Nếu ăn quá nhiều yến mạch, bạn có thể gặp phải các vấn đề về chuyển động ruột và đầy hơi. Một nghiên cứu cho thấy rằng các triệu chứng táo bón có thể giảm đáng kể bằng cách giảm lượng chất xơ ăn vào. Hơn nữa, ăn quá nhiều yến mạch sẽ hạn chế sự hấp thụ canxi, magiê và kẽm. Bên cạnh đó, quá nhiều yến mạch sẽ gây tăng cân, đặc biệt là nếu bạn thêm quá nhiều lớp bề mặt trên món yến mạch.

3. Phô mai 

6 loại thực phẩm lành mạnh có thể không tốt cho sức khỏe khi bạn ăn quá nhiều - Ảnh 3

Một phần lớn pho mát khiến bạn có nguy cơ mắc bệnh tim cao hơn. Đây là loại thực phẩm chứa nhiều chất béo bão hòa, vốn nổi tiếng là nguyên nhân gây ra bệnh tim mạch vành. Phô mai cũng thường gây ra chứng ợ nóng do hormone cholecystokinin, được giải phóng trong khi ăn.

4. Cơm

6 loại thực phẩm lành mạnh có thể không tốt cho sức khỏe khi bạn ăn quá nhiều - Ảnh 4

Mặc dù cơm rất ngon nhưng thực tế lại chứa rất ít vitamin. Nếu bạn ăn quá nhiều cơm, bạn sẽ tước đi tất cả các vitamin khác. Nó cũng làm cho mức insulin của bạn tăng đột biến. Quan trọng nhất, nó có thể gây ra hiệu suất tinh thần kém hơn do tiếp xúc với asen ở mức độ thấp. Định mức thường là khoảng 90 gram gạo chưa nấu chín.

5. Bông cải xanh

6 loại thực phẩm lành mạnh có thể không tốt cho sức khỏe khi bạn ăn quá nhiều - Ảnh 5

Bông cải xanh có chứa thiocyanat dẫn đến việc sản xuất quá nhiều hormone tuyến giáp. Kết quả là bạn có thể bị rụng tóc, mặt sưng lên và các vết rạn khác. Bông cải xanh cũng có thể gây ngạt mũi và gây dị ứng khác, như phát ban hoặc ngứa da. 

Tốt hơn hết là bạn nên tránh tiêu thụ nhiều hơn 4 chén rau mỗi ngày.

6. Quả việt quất

6 loại thực phẩm lành mạnh có thể không tốt cho sức khỏe khi bạn ăn quá nhiều - Ảnh 6

Quả việt quất có thể làm giảm lượng glucose trong máu xuống dưới mức bình thường gây nguy hiểm cho bệnh nhân tiểu đường. Quả việt quất cũng làm loãng máu, vì vậy hãy cẩn thận, đặc biệt nếu bạn uống bất kỳ loại thuốc nào, quả việt quất có thể cản trở việc uống thuốc của bạn. Bạn cũng có thể nhận thấy khó thở hoặc thở không đều vì quả việt quất chứa nhiều vitamin K. 1 cốc quả việt quất là một lượng tốt cho sức khỏe.

Theo Brightside

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