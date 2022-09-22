Được gọi là “nhân sâm của người nghèo”, cà rốt là một loại rau củ chứa nhiều vitamin và các chất dinh dưỡng cần thiết. Chúng bao gồm: đường, vitamin nhóm B, A, C, PP… khoáng chất. Đặc biệt, người ta còn tìm thấy trong loại củ này có chứa hoạt chất caroten giúp ngăn ngừa lão hóa, giảm nguy cơ mắc bệnh tim và ung thư.

Ăn cà rốt mỗi ngày nhưng có thể bạn chưa biết rằng loại củ này hoàn toàn kỵ với những thực phẩm dưới đây, nấu chung rất dễ gây hại cho cơ thể.

Dưới đây là một số thực phẩm tuyệt đối không nên nấu với cà rốt để tránh bị bệnh.

Tuy nhiên, các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo, cà rốt có thể gây hại nếu dùng sai cách. Ngoài việc ăn cà rốt thường xuyên và nhất quán, việc kết hợp thực phẩm với loại củ này cũng có thể dẫn đến những nguy cơ cho sức khỏe .

1. Hải sản và động vật có vỏ

Theo các chuyên gia, trong vỏ của các loại thủy, hải sản có chứa một lượng rất lớn tương đương 5 asen.

Tôm trộn với cà rốt dễ sinh ra độc tố asen hóa trị 3

Khi nấu chung, loại thạch tín này sẽ kết hợp với vitamin C trong cà rốt tạo ra thạch tín hóa trị 3 hay còn gọi là thạch tín. Chất này mang đến nhiều nguy hại cho sức khỏe con người.

2. Cà tím

Nếu không muốn dạ dày gặp nguy hiểm, bạn tuyệt đối không nên kết hợp cà tím với cà rốt.

Ảnh minh họa: Internet

Nguyên nhân là do hai loại thực phẩm này khi nấu chung sẽ xảy ra phản ứng, dễ gây khó tiêu và ảnh hưởng đến sức khỏe của dạ dày.

3. Chanh/Giấm

Hầu hết các bà nội trợ đều có thói quen cho giấm / chanh vào các món ăn có chứa cà rốt như thịt nướng, nước sốt,… và dù vô hại nhưng các chuyên gia khuyến cáo đây là thói quen nguy hiểm nên bỏ ngay.

Theo lý giải, các chất có trong giấm sẽ phá hủy công dụng mà caroten mang lại cho sức khỏe. Đối với chanh, các enzym trong cà rốt loại bỏ vitamin C có trong loại quả này. Vì vậy, khi kết hợp cà rốt với chanh/giấm chỉ có hại chứ không có lợi.

Ảnh minh họa: Internet

4. Gan động vật

Gan động vật chứa nhiều khoáng chất, đặc biệt là đồng và sắt. Trong khi đó, cà rốt chứa nhiều vitamin C nên nếu nấu chung cà rốt và gan động vật sẽ gây ra hiện tượng oxy hóa các ion kim loại.

Không dừng lại ở đó, trong gan còn có xenlulo và axit oxalic nên khi ăn cà rốt rất dễ gây cản trở quá trình hấp thụ sắt của cơ thể.

Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý khi ăn cà rốt để không hại sức khỏe

Tốt hơn là bạn nên nấu cả cà rốt hơn là cắt nhỏ. Các nhà khoa học Anh mới đây đã nghiên cứu và phát hiện ra rằng cà rốt nguyên hạt chứa nhiều hơn 25% falcarinol (một chất có khả năng ngăn ngừa ung thư) so với cà rốt nấu chín.

Ngoài ra, cắt nhỏ cà rốt làm giảm 50% lượng protein và carbohydrate hòa tan.

Ảnh minh họa: Internet

Không nên ăn cà rốt sống vì khi chưa nấu chín, việc sử dụng caroten sẽ không được phát huy tối đa. Điều này là do caroten là một vitamin tan trong chất béo. Nếu ăn sống chỉ giúp nhuận tràng, giảm cholesterol chứ không thể bổ sung thêm chất dinh dưỡng.

Không bao giờ thêm giấm hoặc chanh khi nấu ăn vì nó sẽ dễ dàng phá hủy vitamin A ban đầu.

– Không nên ăn quá nhiều cà rốt vì dễ làm đổi màu vỏ và có thể gây ngộ độc natri, táo bón… Các chuyên gia khuyên, mỗi tuần chỉ nên ăn 2-3 lần, mỗi lần 50 gam với củ nhỏ. Người lớn có thể uống 100 – 150 g / lần.