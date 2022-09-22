Cà rốt - "nhân sâm của người nghèo" nhưng nấu chung với 4 món này thì kẻo hóa "độc dược", ăn vào khéo rước bệnh cho cả gia đình!

Dinh dưỡng 22/09/2022 12:56

Cà rốt là “nhân sâm của người nghèo”, nhưng nấu ăn với 5 thứ này chẳng khác nào “độc dược”, càng ăn nhiều càng rút ngắn tuổi thọ.

Ăn cà rốt mỗi ngày nhưng có thể bạn chưa biết rằng loại củ này hoàn toàn kỵ với những thực phẩm dưới đây, nấu chung rất dễ gây hại cho cơ thể.

Được gọi là “nhân sâm của người nghèo”, cà rốt là một loại rau củ chứa nhiều vitamin và các chất dinh dưỡng cần thiết. Chúng bao gồm: đường, vitamin nhóm B, A, C, PP… khoáng chất. Đặc biệt, người ta còn tìm thấy trong loại củ này có chứa hoạt chất caroten giúp ngăn ngừa lão hóa, giảm nguy cơ mắc bệnh tim và ung thư.

Tuy nhiên, các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo, cà rốt có thể gây hại nếu dùng sai cách. Ngoài việc ăn cà rốt thường xuyên và nhất quán, việc kết hợp thực phẩm với loại củ này cũng có thể dẫn đến những nguy cơ cho sức khỏe.

Dưới đây là một số thực phẩm tuyệt đối không nên nấu với cà rốt để tránh bị bệnh.

1. Hải sản và động vật có vỏ

Theo các chuyên gia, trong vỏ của các loại thủy, hải sản có chứa một lượng rất lớn tương đương 5 asen.

Cà rốt - 'nhân sâm của người nghèo' nhưng nấu chung với 4 món này thì kẻo hóa 'độc dược', ăn vào khéo rước bệnh cho cả gia đình! - Ảnh 1
Tôm trộn với cà rốt dễ sinh ra độc tố asen hóa trị 3

Khi nấu chung, loại thạch tín này sẽ kết hợp với vitamin C trong cà rốt tạo ra thạch tín hóa trị 3 hay còn gọi là thạch tín. Chất này mang đến nhiều nguy hại cho sức khỏe con người.

2. Cà tím

Nếu không muốn dạ dày gặp nguy hiểm, bạn tuyệt đối không nên kết hợp cà tím với cà rốt.

Cà rốt - 'nhân sâm của người nghèo' nhưng nấu chung với 4 món này thì kẻo hóa 'độc dược', ăn vào khéo rước bệnh cho cả gia đình! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nguyên nhân là do hai loại thực phẩm này khi nấu chung sẽ xảy ra phản ứng, dễ gây khó tiêu và ảnh hưởng đến sức khỏe của dạ dày.

3. Chanh/Giấm

Hầu hết các bà nội trợ đều có thói quen cho giấm / chanh vào các món ăn có chứa cà rốt như thịt nướng, nước sốt,… và dù vô hại nhưng các chuyên gia khuyến cáo đây là thói quen nguy hiểm nên bỏ ngay.

Theo lý giải, các chất có trong giấm sẽ phá hủy công dụng mà caroten mang lại cho sức khỏe. Đối với chanh, các enzym trong cà rốt loại bỏ vitamin C có trong loại quả này. Vì vậy, khi kết hợp cà rốt với chanh/giấm chỉ có hại chứ không có lợi.

Cà rốt - 'nhân sâm của người nghèo' nhưng nấu chung với 4 món này thì kẻo hóa 'độc dược', ăn vào khéo rước bệnh cho cả gia đình! - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

4. Gan động vật

Gan động vật chứa nhiều khoáng chất, đặc biệt là đồng và sắt. Trong khi đó, cà rốt chứa nhiều vitamin C nên nếu nấu chung cà rốt và gan động vật sẽ gây ra hiện tượng oxy hóa các ion kim loại.

Không dừng lại ở đó, trong gan còn có xenlulo và axit oxalic nên khi ăn cà rốt rất dễ gây cản trở quá trình hấp thụ sắt của cơ thể.

Cà rốt - 'nhân sâm của người nghèo' nhưng nấu chung với 4 món này thì kẻo hóa 'độc dược', ăn vào khéo rước bệnh cho cả gia đình! - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý khi ăn cà rốt để không hại sức khỏe

Tốt hơn là bạn nên nấu cả cà rốt hơn là cắt nhỏ. Các nhà khoa học Anh mới đây đã nghiên cứu và phát hiện ra rằng cà rốt nguyên hạt chứa nhiều hơn 25% falcarinol (một chất có khả năng ngăn ngừa ung thư) so với cà rốt nấu chín.

Ngoài ra, cắt nhỏ cà rốt làm giảm 50% lượng protein và carbohydrate hòa tan.

Cà rốt - 'nhân sâm của người nghèo' nhưng nấu chung với 4 món này thì kẻo hóa 'độc dược', ăn vào khéo rước bệnh cho cả gia đình! - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Không nên ăn cà rốt sống vì khi chưa nấu chín, việc sử dụng caroten sẽ không được phát huy tối đa. Điều này là do caroten là một vitamin tan trong chất béo. Nếu ăn sống chỉ giúp nhuận tràng, giảm cholesterol chứ không thể bổ sung thêm chất dinh dưỡng.

Không bao giờ thêm giấm hoặc chanh khi nấu ăn vì nó sẽ dễ dàng phá hủy vitamin A ban đầu.

– Không nên ăn quá nhiều cà rốt vì dễ làm đổi màu vỏ và có thể gây ngộ độc natri, táo bón… Các chuyên gia khuyên, mỗi tuần chỉ nên ăn 2-3 lần, mỗi lần 50 gam với củ nhỏ. Người lớn có thể uống 100 – 150 g / lần.

7 công dụng TUYỆT DIỆU của nước rửa chén mà các chị em nội trợ dày dặn kinh nghiệm chưa chắc đã biết

7 công dụng TUYỆT DIỆU của nước rửa chén mà các chị em nội trợ dày dặn kinh nghiệm chưa chắc đã biết

Đảm bảo bạn sẽ ứng dụng đa dạng hơn vào việc tẩy rửa và làm sạch cho rất nhiều vật dụng khác xung quanh đời sống của mình đấy!

Xem thêm
Từ khóa:   cà rốt bí quyết chăm sóc sức khỏe cách nấu ăn lành mạnh

TIN MỚI NHẤT

Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới

Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/10/2026, 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/10/2026, 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước
Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 28 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 43 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 53 phút trước
Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Giảm cân 4 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Loại nấm trắng quen thuộc không ngờ lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Loại nấm trắng quen thuộc không ngờ lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Loại rau quen thuộc giúp tăng cường sức đề kháng và thanh lọc cơ thể

Loại rau lá tròn quen thuộc giúp thanh lọc cơ thể và cải thiện sức khỏe

Loại rau lá tròn quen thuộc giúp thanh lọc cơ thể và cải thiện sức khỏe

TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng

TOP 3 món ăn sáng với sữa chua giúp no lâu mà vẫn nhẹ bụng