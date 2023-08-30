Theo thông tin từ Báo Sức khỏe và Đời sống, khoa học đã chứng minh đây là loại rau quả có nhiều lợi ích dinh dưỡng nhất trong các loại rau củ thường được sử dụng trong bữa ăn hàng ngày.

Củ cải chứa chất phytochemical và anthocyanins có tính chất chống ung thư. Ngoài ra, nó là một loại củ giàu vitamin C có tác dụng như một chất chống oxy hóa mạnh mẽ để ngăn chặn các tổn hại các gốc tự do - DNA bên trong các tế bào, do đó giúp ngăn ngừa ung thư.

Củ cải chứa chất phytochemical và anthocyanins có tính chất chống ung thư. Ảnh: Internet

Điều chỉnh huyết áp

Đây là nguồn thực phẩm giàu kali giúp duy trì sự cân bằng natri-kali trong cơ thể, nhằm giữ cho huyết áp ổn định. Một nghiên cứu về dinh dưỡng và thực tiễn cho thấy lá củ cải có tác dụng “hạ huyết áp” ở những người bị tăng huyết áp đáng kể.

Tốt cho bệnh nhân tiểu đường

Insulin vốn là một hormone được tiết ra bởi tuyến tụy có vai trò trong việc hấp thu glucose. Bệnh nhân tiểu đường không thể hấp thụ insulin của cơ thể sản xuất hoặc không thể sản xuất ra insulin, củ cải có thể là một giải pháp.

Phòng chống cảm lạnh và ho

Đây là một trong các loại rau củ có thể chống sung huyết, hình thành các chất nhầy trong cổ họng của bạn. Ngoài ra, củ cải cũng giúp tăng cường khả năng miễn dịch, giữ cơ thể khỏi các bệnh nhiễm trùng dẫn đến cảm lạnh và ho.

Củ cải là món ăn quen thuộc hàng ngày. Ảnh: Internet

Ngăn ngừa bệnh vàng da

Củ cải được biết đến là loại thực phẩm có tác dụng thanh lọc cơ thể, loại bỏ độc tố. Một trong những bộ phận nhận được nhiều lợi ích nhất từ việc loại bỏ độc tố có hại là gan và dạ dày của bạn bởi củ cải không chỉ chứa nhiều nước, chất xơ có thể làm sạch đường ruột, giàu vitamin C.

Giúp giảm cân

Củ cải rất ít calo cộng thêm hàm lượng chất xơ cao làm người ăn cảm thấy no nhanh. Ví dụ 100g củ cải tươi chỉ chứa 16 calories do vậy bạn có thể thoải mái thưởng thức món củ cải vừa có lợi cho sức khỏe vừa giảm cân.

Tốt cho bệnh nhân hen suyễn

Củ cải có đặc tính chống sung huyết do vậy rất có lợi cho bệnh nhân hen suyễn. Người bị bênh hen suyễn thường bị sung huyết đường hô hấp, củ cải sẽ cải thiện được những dấu hiệu này.

3 thực phẩm 'đại kỵ' với củ cải

Theo Báo VTC dẫn tin từ Sohu, 3 loại thực phẩm đại kỵ với củ cải, bạn không nên kết hợp cùng.

Cà rốt

Củ cải có hàm lượng vitamin C cao tốt cho sức khỏe con người, cà rốt lại chứa một lượng chất phân giải enzim làm vô hiệu hóa tác dụng của vitamin C. Ăn chung cả hai sẽ phá hủy các thành phần dinh dưỡng.

Củ cải có hàm lượng vitamin C cao tốt cho sức khỏe con người, cà rốt lại chứa một lượng chất phân giải enzim làm vô hiệu hóa tác dụng của vitamin C. Ảnh: Internet

Cua

Cua là thực phẩm tính lạnh, ăn chung với củ cải dễ dẫn đến chướng bụng, tiêu chảy và các triệu chứng khó chịu khác. Vì vậy, bạn không nên kết hợp chung hai loại thực phẩm này với nhau.

Mướp đắng

Mướp đắng giống như cua, cũng là thực phẩm có tính lạnh. Ăn cùng củ cải sẽ kích thích nhu động ruột, dễ đau bụng và làm tình trạng khó chịu ở bụng trở nên trầm trọng hơn. Đặc biệt đối với những người có chức năng đường tiêu hóa yếu, nên cẩn trọng khi ăn hai loại thực phẩm này cùng một lúc.

Những người tránh ăn củ cải

Cũng theo Báo Giao Thông, 2 kiểu người này nên ăn ít củ cải dù có tốt đến đâu

Đối tượng 1: Người bị khó chịu về đường tiêu hóa

Những người bị vấn đề về đường tiêu hoá có niêm mạc dạ dày tương đối mỏng. Mặc dù củ cải chứa nhiều nước và có tác dụng làm ẩm ruột nhưng vị cay trong củ cải sẽ kích thích niêm mạc dạ dày, gây ra những tổn thương nhất định cho đường ruột và dạ dày của chúng ta. Người bị dạ dày nên ăn càng ít củ cải càng tốt, đặc biệt không nên ăn củ cải sống.

Đối tượng 2: Người có thể trạng yếu

Những người có thể trạng yếu sẽ có triệu chứng tiêu chảy khi ăn đồ ăn có tính lạnh. Khi ăn củ cải sẽ dễ gây tiêu chảy, khó chịu đường tiêu hóa, không tốt cho sức khoẻ.

Vì vậy, hai kiểu người này nên ít ăn củ cải vào mùa đông. Đặc biệt là củ cải sống. Nếu muốn ăn củ cải, bạn có thể dùng củ cải để làm nhân bánh bao, hoặc luộc kỹ trước khi ăn.

Nó tạo ra chất lỏng và làm dịu cơn khát, đồng thời có tác dụng làm ẩm phổi và giảm ho. Tuyệt đối không ăn sống để đảm bảo an toàn cho cơ thể.