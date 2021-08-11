Top sữa tăng cân Mass Gainer tốt nhất cho người gầy tập gym

Trong bài viết này Fit Store sẽ cung cấp thông tin hữu ích về sữa Mass và gợi ý về Top sữa tăng cân Mass Gainer đang được tin dùng.

Mass Gainer là một loại thực phẩm bổ sung những dưỡng chất thiết yếu cho cơ thể. Trong sữa Mass bao gồm các thành phần sau:

Carbohydrate (tinh bột).

Protein (đạm).

Fat (chất béo).

Vitamin & Khoáng chất.

BCAA, Creatine, Enzyme tiêu hóa.

Muốn tăng cân bạn cần ăn thật nhiều loại thực phẩm khác nhau, nhưng đây thật sự là rào cản với nhiều người.

Và không phải ai cũng có nhiều thời gian để chuẩn bị đủ dinh dưỡng cho bản thân mình.

Ưu điểm của sữa Mass là nó rất dễ dùng và rất tiện lợi, giúp bạn bổ sung dinh dưỡng tức thì. Nhờ vậy mà bạn không cần lo nghĩ chuyện ăn uống mỗi ngày.

Tác dụng của sữa Mass Gainer

Dưới đây là những tác dụng của sữa Mass được các chuyên gia thể hình công nhận:

1. Giàu Carbohydrate

Mass Gainers chứa một lượng carbohydrate phong phú. Những loại carbohydrate này cung cấp cho bạn năng lượng cần thiết, rất hữu ích cho một buổi tập luyện cường độ cao.

2. Chứa Whey Protein chất lượng cao

Mass Gainers chứa chất lượng cao Whey Protein, là một chất bổ sung tuyệt vời cho thể hình. Một số Mass Gainer cũng đi kèm với chất béo tốt. Chất béo trong chế độ ăn uống này có thể giúp bạn đạt được vóc dáng cân đối.

3. Hỗ trợ phục hồi và tăng trưởng cơ bắp

Mass Gainers hỗ trợ phục hồi và tăng trưởng cơ bắp. Điều này rất hữu ích khi bạn đang theo một chế độ tập thể hình thường xuyên vì bạn cần đạt được kết quả mong muốn, đòi hỏi quá trình phục hồi cơ bắp tốt để tập trung và đều đặn trong quá trình tập luyện của bạn.

4. Hỗn hợp Khoáng chất & Vitamin

Mass Gainer giữ cho bạn khỏe mạnh và cân đối. Chúng là sự kết hợp tốt của các khoáng chất và vitamin khác nhau, là nguồn dinh dưỡng quan trọng để cơ thể bạn luôn khỏe mạnh và cân đối.

5. Giàu chất xơ

Mass Gainers có chứa chất xơ. Điều này giúp bạn không bị đầy hơi và cải thiện tiêu hóa. Đó là một cách tuyệt vời để đạt được sức khỏe và thể chất tổng thể.

Cách chọn mua sữa Mass

Bạn sẽ bối rối vì hiện nay có rất nhiều sản phẩm khác nhau trên thị trường và chẳng biết chọn loại nào phù hợp cho mình. Hãy xem những gợi ý dưới đây để biết cách lựa chọn sản phẩm.

Thành phần dinh dưỡng

Calo:

Đây là yếu tố dinh dưỡng mà bạn cần chú ý.

Để tăng cân nhanh thì bạn nên chọn loại sữa có lượng calo 1000-1200 calo/liều dùng.

Còn nếu bạn muốn tăng cân chậm hơn thì có thể chọn loại sữa có lượng calo 600 – 800 calo/liều dùng.

Protein:

Đây là thành phần chính hỗ trợ cơ bắp phát triển.

Hãy chọn sản phẩm có trên 50 gam protein/liều dùng.

Nếu protein ít hơn thì trong sản phẩm sẽ chứa nhiều đường bột và chất béo.

Chất béo:

Bạn nên lựa chọn sản phẩm không chứa chất béo chuyển hóa (Trans Fat), vì đây là chất béo gây hại cho cơ thể.

Cholesterol

Đa phần sữa Mass đều chứa Cholesterol tốt.

Nhưng cần chú ý lượng Cholesterol trong sản phẩm không quá cao, tốt nhất là hơn 100mg/liều dùng.

Lượng Cholesterol được khuyến nghị nạp hàng ngày không quá 300mg.

Đường

Tốt nhất là chọn sản phẩm chứa ít đường.

Còn nếu muốn tăng thêm vị ngọt có thể thêm ít trái cây như chuối.

Vitamin và khoáng chất

Đây là những dưỡng chất thiết yếu hỗ trợ sức đề kháng cũng như giúp tăng cân lành mạnh.

Thương hiệu uy tín

Bạn nên chọn những thương hiệu uy tín bởi vì họ có đầy đủ công nghệ sản xuất tiến tiến và đội ngũ nghiên cứu dày dạn kinh nghiệm.

Đa phần những sản phẩm Mass Gainer hiện nay đều đến từ các quốc gia như Mỹ, Anh, Canada,… Bạn cũng có thể tra cứu thông tin trước khi quyết định chọn mua sản phẩm.

Hàng chính hãng

Hãy chọn sản phẩm được nhập khẩu chính hãng thay vì chọn hàng xách tay. Đó là bởi vì chúng có những ưu điểm sau:

Chế độ bảo hành từ nhà phân phối.

Đảm bảo an toàn vệ sinh.

Có những chương trình ưu đãi, khuyến mãi.

Còn đối với hàng xách tay thì sẽ có những rủi ro như khó kiểm chứng nguồn gốc. Nếu sản phẩm bị hư, hỏng cũng khó có thể khiếu nại và hỗ trợ từ người bán.

Giá bán

Đây cũng là điều được nhiều người quan tâm nhất. Trên thị trường thì có rất nhiều loại sản phẩm với giá thành khác nhau. Tùy vào điều kiện kinh tế và nhu cầu sử dụng, hãy cân nhắc chọn sản phẩm phù hợp với chính bạn.

Tuy vậy, bạn cũng đừng nên chọn những sản phẩm có giá thành quá rẻ, vì rất khó để đảm bảo chất lượng, thậm chí là gây hại cho sức khỏe.

Top 5 loại sữa Mass tốt nhất cho người gầy tập gym

1. Super Mass Gainer

Lượng calo: 1,280

Chất đạm: 52 gram

Nguồn protein: Whey, casein, trứng

Carbs: 246 gram

Chất béo: 9 gam

Kích thước lớn nhất có sẵn: 12lbs (5,4 kg)

Hương vị: Vani, Socola, Cookies & kem

Nó cũng chứa 1 gam creatine monohydrate cho mỗi khẩu phần.

Tuy nhiên, liều lượng này có thể thấp hơn mức cần thiết để đạt được lợi ích tối đa, vì vậy bạn có thể muốn bổ sung thêm creatine.

Tương tự như các loại sữa Mass tăng cân, Dymatize Super Mass Gainer có lợi thế là được phê duyệt bởi Informed-Choice.

2. Serious Mass Gainer

Lượng calo: 1,250

Chất đạm: 50 gram

Nguồn protein: Whey, casein, trứng

Carb: 252 gram

Chất béo: 4,5 gam

Kích thước lớn nhất có sẵn: 12lbs (5,4 kg)

Hương vị: Socola, Chuối, Bơ đậu phộng Socola

Sản phẩm Serious Mass có gần như gấp đôi lượng calo trong mỗi khẩu phần so với sản phẩm có lượng calo thấp hơn.

Serious Mass kết hợp các chất xây dựng cơ bắp của whey với casein và lòng trắng trứng để cung cấp thêm axit amin và bảo vệ chống lại sự phân hủy cơ theo thời gian, vì những protein này mất nhiều thời gian hơn để tiêu hóa và hấp thụ hơn whey.

Ngoài ra, loại sữa này tăng cường bổ sung hàm lượng vitamin và khoáng chất cao. Khi luyện tập chăm chỉ, bạn cần nhiều vi chất dinh dưỡng hơn, không chỉ là chất dinh dưỡng đa lượng, để cung cấp năng lượng cho cơ thể to lớn hơn và bổ sung những gì bạn đổ mồ hôi và sử dụng trong quá trình luyện tập nặng. Công thức này giúp đảm bảo bạn nhận được các chất dinh dưỡng cần thiết, không chỉ là calo.

3. Muscle Mass Gainer

Lượng calo: 1,265

Chất đạm: 52 gram

Nguồn protein: Whey, casein, trứng

Carbs: 264 gram

Chất béo: 9 gam

Kích thước lớn nhất có sẵn: 12lbs (5,4 kg)

Hương vị: Dâu, Socola, Vani

Muscle Mass Gainer đến từ thương hiệu nổi tiếng Labrada. Sản phẩm được tin dùng vì hỗ trợ tăng cân nhanh, xây đựng cơ bắp tối ưu nhờ thành phần dinh dưỡng cân bằng.

4. MuscleTech Mass Tech

Lượng calo: 840

Chất đạm: 63 gram

Nguồn protein: Whey

Carbs: 132 gram

Chất béo: 7 gam

Kích thước lớn nhất có sẵn:: 7lbs (3,2 kg)

Hương vị: Socola, Dâu

MuscleTech Mass Tech là một sản phẩm không chỉ chứa protein và carbs. Sản phẩm này cung cấp 10 gam creatine monohydrate cho mỗi khẩu phần, cũng như các axit amin chuỗi nhánh được bổ sung.

5. Mutant Mass

Lượng calo: 1100

Chất đạm: 56 gram

Nguồn protein: Whey, casein

Carbs: 192 gram

Chất béo: 12 gam

Kích thước lớn nhất có sẵn:: 5lbs (2,3 kg), 15lbs (6,8 kg)

Hương vị: Socola, Vani, Dâu, Dừa, Cookies

Mutant Mass kết hợp sáu loại protein để nuôi cơ bắp của bạn trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn: whey cô đặc, whey thủy phân, whey cô lập, hai loại protein sữa và casein.

Sữa tăng cân này cũng bao gồm một lượng chất xơ rắn từ các nguồn thực phẩm, chẳng hạn như khoai lang và yến mạch cán, để giúp bạn luôn khỏe mạnh và cảm thấy thoải mái trong suốt giai đoạn luyện tập và căng thẳng nhất của bạn.

Trên đây là những thông tin bạn cần biết về sữa tăng cân Mass dành cho người gầy. Muốn đạt hiệu quả tốt nhất bạn cần kết hợp việc tập luyện cùng dinh dưỡng một cách khoa học. Fit Store hi vọng bạn đã có sự lựa chọn phù hợp trong Top sữa tăng cân Mass Gainer.