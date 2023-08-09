Tổng hợp những thực phẩm đại kỵ với thịt bò, đừng dại mà kết hợp chung kẻo 'rước họa vào thân'

Dinh dưỡng 09/08/2023 10:10

Dưới đây là những thực phẩm đại kỵ với thịt bò, chị em nội trợ nhớ lưu ý nhé.

Cải xoăn

Cải xoăn bên trong có nhiều axit tanin - một hoạt chất có khả năng ngăn cản sự hấp thu sắt trong thịt bò.

Việc kết hợp thịt bò với cải xoăn cũng sẽ khiến đường ruột tích tụ vi khuẩn có hại, dẫn đến tình trạng rối loạn khi chuyển hóa.

Vì vậy, hãy hạn chế sử dụng cải xoăn nấu với thịt bò trong mỗi bữa ăn của gia đình.

Tổng hợp những thực phẩm đại kỵ với thịt bò, đừng dại mà kết hợp chung kẻo 'rước họa vào thân' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Lươn

Theo nhiều nghiên cứu, việc dùng thịt bò chung với lươn sẽ khiến cho đường tiêu hóa của người sử dụng gặp nhiều vấn đề như: Bị đầy bụng, khó tiêu, hấp thu dinh dưỡng kém. Không những thế, việc sử dụng hai loại thịt này với nhau gian dài sẽ làm cơ thể người ăn bị nhiễm độc, gây nguy hại đến sức khỏe và cả tính mạng.

Đặc biệt là bạn hoàn toàn không nên kết hợp để làm đồ ăn cho trẻ em.

Các sản phẩm từ đậu nành

Sở dĩ không nên kết hợp chung thịt bò với đậu nành vì cả thịt bò và đậu nành đều chứa hàm lượng cao purin. Hoạt chất này tồn tại trong cơ thể sẽ gây tình trạng tích tụ acid uric trong máu, là nguyên nhân gây nên bệnh gout cùng một số bệnh lý khác liên quan đến xương khớp rất nguy hiểm.

Các sản phẩm từ đậu nành như đậu phụ, sữa đậu nành không nên ăn với thịt bò bởi chúng chứa nhiều purin là nguyên nhân gây ra sự tích tụ axit uric trong cơ thể, dẫn đến bệnh gút.

Tổng hợp những thực phẩm đại kỵ với thịt bò, đừng dại mà kết hợp chung kẻo 'rước họa vào thân' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Lá hẹ

Các chuyên gia chăm sóc sức khoẻ cũng cảnh báo rằng, lá hẹ có nhiều dưỡng chất nhưng không nên kết hợp với thịt đỏ như thịt bò.

Kết hợp việc nấu thịt bò với lá hẹ có thể gây đầy hơi, khó tiêu và ngộ độc ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Hải sản

Mặc dù có thể thấy 2 thực phẩm này rất bổ dưỡng và rất tốt cho xương, nhưng khi kết hợp với nhau sẽ tạo kết tủa dạng muối gây cản trở hấp thu phốt pho và giảm cả tốc độ hấp thu canxi. Vì trong thịt bò có phốt pho còn hải sản rất giàu calci và magie. Khi ăn vào chẳng có chất dinh dưỡng nào được hấp thu vào cơ thể cả.

Tổng hợp những thực phẩm đại kỵ với thịt bò, đừng dại mà kết hợp chung kẻo 'rước họa vào thân' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thịt lợn

Sở dĩ nói thịt lợn là thực phẩm kỵ thịt bò vì thịt lợn có tính hàn, không sinh nhiệt, phù hợp với người có cơ địa nóng, dễ bị mụn nhọt, táo bón. Trong khi đó thịt bò có tính ôn, có tác dụng kích thích quá trình chuyển hóa, phù hợp với người có thể trạng yếu, bị suy giảm chức năng chuyển hóa.

Như vậy thịt lợn và thịt bò đối nghịch nhau. Nếu kết hợp nấu chung hoặc ăn chung hai loại thực phẩm này với nhau sẽ làm triệt tiêu tác dụng của nhau, không mang lại tác dụng cho sức khỏe của con người.

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