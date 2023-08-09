Những công dụng tuyệt vời của nước cốt dừa đối với sức khỏe, chưa chắc bạn đã biết

Chắc chắn rằng bạn sẽ vô cùng bất ngờ khi biết được những công dụng tuyệt vời mà nước cốt dừa mang lại.
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Hỗ trợ tiêu hóa
Nước cốt dừa có hàm lượng lớn chất xơ hỗ trợ tiêu hóa bằng cách thúc đẩy nhu động ruột thường xuyên và ngăn ngừa táo bón. Chất béo trung tính chuỗi trung bình (MCT) trong nước cốt dừa cũng có đặc tính kháng khuẩn có thể giúp tiêu diệt những vi khuẩn có hại trong ruột và thúc đẩy sự phát triển của vi khuẩn có lợi.
Giúp tạo cơ bắp và giảm mỡ
Nghe có vẻ nghịch lí vì nước cốt dừa chứa rất nhiều chất béo. Tuy nhiên, chất béo của nước cốt dừa là chất béo tốt, tạo cho bạn cảm giác no và hạn chế việc bạn ăn quá nhiều cũng như ăn vặt suốt ngày.
Các axit béo làm gia tăng khả năng tiêu hao năng lượng và tăng cường những hoạt động của thể chất giúp bạn đốt cháy mỡ thừa và làm cơ bắp săn chắc hơn.
Có một số bằng chứng cho thấy chất béo MCT trong nước cốt dừa có thể có lợi cho việc giảm cân, thành phần cơ thể và sự trao đổi chất.
Thúc đẩy sức khỏe tim
Ngoài những lợi ích tuyệt vời trên, nước cốt dừa còn hỗ trợ và cải thiện sức khỏe tim đáng kể do sở hữu nhiều axit lauric. Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng và Trao đổi chất cho thấy, tiêu thụ sản phẩm này giúp làm giảm nồng độ cholesterol LDL (có hại) và tăng cholesterol HDL (có lợi) lên 18%.
Tăng cường miễn dịch
Các vitamin và khoáng chất có trong nước cốt dừa giúp tăng cường hệ thống miễn dịch. Nước cốt dừa chứa axit lauric - một axit béo chuỗi trung bình được chuyển hóa thành monolaurin trong cơ thể. Monolaurin có đặc tính kháng khuẩn, kháng virus và kháng nấm giúp tăng cường hệ thống miễn dịch và chống nhiễm trùng.
Ngăn ngừa mệt mỏi
Không chỉ chứa những axit béo có lợi cho sức khỏe, nước cốt dừa còn là một loại nước chứa nhiều khoáng chất quan trọng và thiết yếu cho cơ thể.
Chính vì thế, nó đóng vai trò trong việc duy trì thể tích máu, ngăn cơ thể mất nước gây tiêu chảy và đồng thời cũng cung cấp năng lượng cho não bộ.
Kiểm soát bệnh tiểu đường
Các axit béo chuỗi trung bình trong nước dừa có khả năng làm hạ lượng đường huyết trong máu. Công dụng này giúp đảm bảo chỉ số đường huyết duy trì ổn định, từ đó gián tiếp giảm nguy cơ tái phát bệnh tiểu đường.