Tim mạch khỏe mạnh, tinh thần phấn chấn lại giảm cân an toàn với 4 loại sinh tố yến mạch vừa dễ làm vừa thơm ngon

Dinh dưỡng 14/04/2022 04:16

Một ly sinh tố cân bằng để phục hồi sau tập luyện, hoặc chỉ đơn giản là muốn một cách tiếp cận ngon miệng hơn, đầy đủ để cung cấp năng lượng cho cơ thể thig sinh tố yến mạch chắc hẳn là thức uống "thần kỳ" dành cho bạn. 

Tim mạch khỏe mạnh, tinh thần phấn chấn lại giảm cân an toàn với 4 loại sinh tố yến mạch vừa dễ làm vừa thơm ngon - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bốn công thức sinh tố yến mạch này rất ngon, tốt cho sức khỏe và cũng giúp bạn no lâu. Nó sẽ mang lại nhiều hơn những gì bạn mong đợi. Vì vậy, hãy bắt tay vào làm những món ngon hấp dẫn này ngay nhé.

1. Sinh tố Super Berry

Tim mạch khỏe mạnh, tinh thần phấn chấn lại giảm cân an toàn với 4 loại sinh tố yến mạch vừa dễ làm vừa thơm ngon - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Quả mọng đông lạnh là một phương pháp tiết kiệm để chuẩn bị một ly sinh tố bổ dưỡng dnahf cho bạn, hãy thêm yến mạch để làm cho nó càng hấp dẫn hơn. 

Những gì bạn cần:

  • 450g quả mọng đông lạnh
  • 450g sữa chua dâu tây
  • 100ml sữa (sữa bò, sữa yến mạch, sữa óc chó, sữa hạnh nhân, sữa đậu nành, v.v.)
  • 25g yến mạch
  • 2 muỗng cà phê mật ong 

Cách làm:

  1. Sử dụng máy xay sinh tố xay kết hợp quả dâu, sữa chua và sữa cho đến khi mịn.
  2. Khuấy yến mạch cho thành dạng sệt như cháo, sau đó cho vào 4 ly với một giọt mật ong nếu muốn.

2. Sinh tố bơ đậu phộng

Tim mạch khỏe mạnh, tinh thần phấn chấn lại giảm cân an toàn với 4 loại sinh tố yến mạch vừa dễ làm vừa thơm ngon - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Với yến mạch cán mỏng và chuối, bạn có thể làm sinh tố bơ đậu phộng đơn giản và ngon miệng. Đây là thức uống lý tưởng cho bữa sáng, chuối có thể được đông lạnh để tăng thêm độ nhạy hương vị cho thức uống bổ dưỡng này. 

Những gì bạn cần:

  • 200 ml sữa (sữa bò, sữa yến mạch, sữa óc chó, sữa hạnh nhân, sữa đậu nành, v.v.)
  • 1 quả chuối, bóc vỏ và cắt nhỏ (có thể để đông lạnh)
  • 20g bơ đậu phộng
  • 1 muỗng canh yến mạch 
  • Một nhúm quế
  • Một nhúm hạt nhục đậu khấu 
  • Một ít đá viên

Cách làm:

  1. Xay tất cả các thành phần trong máy xay sinh tố cho đến khi mịn.
  2. Đổ đầy đá vào một nửa ly lớn và thưởng thức.

3. Sinh tố dứa bạc hà

Tim mạch khỏe mạnh, tinh thần phấn chấn lại giảm cân an toàn với 4 loại sinh tố yến mạch vừa dễ làm vừa thơm ngon - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Sinh tố không chỉ dành cho trái cây, sự kết hợp "xanh" này cũng bao gồm rau bina, yến mạch, hạt lanh và hạt điều nếu bạn thích.

Những gì bạn cần:

  • 200g dứa, gọt vỏ, bào sợi và cắt thành miếng
  • 4-5 lá bạc hà
  • 50g lá rau bina non
  • 25g yến mạch
  • Một muỗng cà phê hạt chia
  • Một số hạt điều chưa ướp muối và chưa rang
  • Nước cốt chanh tươi

Cách làm:

  1. Cho tất cả hỗn hợp trên vào máy xay sinh tố xay nhuyễn với 200ml nước cho đến khi nhuyễn.
  2. Nếu nó quá đặc, hãy thêm nước bổ sung (tối đa 400ml) cho đến khi nó có độ sệt hoàn hảo.

4. Sinh tố cà rốt và cam

Tim mạch khỏe mạnh, tinh thần phấn chấn lại giảm cân an toàn với 4 loại sinh tố yến mạch vừa dễ làm vừa thơm ngon - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Đối với bữa sáng, hãy bắt đầu ngày mới với một ly sinh tố cam và cà rốt đầy màu sắc. Nó chứa vitamin C và giúp bạn có được món ăn sáng vừa hỗ trợ tim mạch khỏe mạnh lại giúp giảm cân hiệu quả.

Những gì bạn cần:

  • 2 củ cà rốt vừa, gọt vỏ và cắt nhỏ hoặc nạo tùy thuộc vào máy xay sinh tố của bạn
  • 2 quả cam, gọt vỏ
  • 2cm gừng, gọt vỏ
  • 2 muỗng canh yến mạch
  • 100g đá

Cách làm:

Trộn hoặc trộn tất cả các thành phần trong máy xay sinh tố hoặc máy làm sinh tố cho đến khi mịn, thêm 150ml nước nếu quá đặc, điều chỉnh độ đặc để phù hợp với khẩu vị của bạn.

Theo Femina

7 cách ăn sô cô la hiệu quả để có thể tăng cường sức khỏe của bạn

7 cách ăn sô cô la hiệu quả để có thể tăng cường sức khỏe của bạn

Đối với sự kết hợp của hương vị phong phú, thỏa mãn và các chất dinh dưỡng lành mạnh, thật khó món nào có thể đánh bại sô cô la. Cacao trong sô cô la cung cấp các lợi ích sức khỏe cũng như hương vị độc đáo của nó sẽ luôn thu hút được rất nhiều người.

Xem thêm
Từ khóa:   công thức sinh tố sinh tố tốt cho tim mạch thức uống tốt cho sức khỏe

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 24 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Video 1 giờ 54 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Dinh dưỡng 3 giờ 24 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Tâm sự 3 giờ 54 phút trước
Đang lái xe trong đêm, nữ tài xế gặp con gấu khổng lồ tấn công chiếc xe ô tô

Đang lái xe trong đêm, nữ tài xế gặp con gấu khổng lồ tấn công chiếc xe ô tô

Video 4 giờ 24 phút trước
Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 39 phút trước
Hành động bất ngờ của mẹ chồng khi biết chuyện con trai ngoại tình

Hành động bất ngờ của mẹ chồng khi biết chuyện con trai ngoại tình

Tâm sự gia đình 4 giờ 54 phút trước
Va chạm ở tốc độ cao khiến một đầu bếp của nhà hàng thiệt mạng khi đang ngủ

Va chạm ở tốc độ cao khiến một đầu bếp của nhà hàng thiệt mạng khi đang ngủ

Video 5 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

Công dụng của lá mơ lông với sức khoẻ ít người biết

Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Không ngờ loại quả bình dân ăn thường xuyên ngày càng khoẻ đẹp

Không ngờ loại quả bình dân ăn thường xuyên ngày càng khoẻ đẹp

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe