Tim mạch khỏe mạnh, tinh thần phấn chấn lại giảm cân an toàn với 4 loại sinh tố yến mạch vừa dễ làm vừa thơm ngon

Bốn công thức sinh tố yến mạch này rất ngon, tốt cho sức khỏe và cũng giúp bạn no lâu. Nó sẽ mang lại nhiều hơn những gì bạn mong đợi. Vì vậy, hãy bắt tay vào làm những món ngon hấp dẫn này ngay nhé.

Những gì bạn cần:

Quả mọng đông lạnh là một phương pháp tiết kiệm để chuẩn bị một ly sinh tố bổ dưỡng dnahf cho bạn, hãy thêm yến mạch để làm cho nó càng hấp dẫn hơn.

450g quả mọng đông lạnh

450g sữa chua dâu tây

100ml sữa (sữa bò, sữa yến mạch, sữa óc chó, sữa hạnh nhân, sữa đậu nành, v.v.)

25g yến mạch

2 muỗng cà phê mật ong

Cách làm:

Sử dụng máy xay sinh tố xay kết hợp quả dâu, sữa chua và sữa cho đến khi mịn. Khuấy yến mạch cho thành dạng sệt như cháo, sau đó cho vào 4 ly với một giọt mật ong nếu muốn.

2. Sinh tố bơ đậu phộng

Ảnh minh họa: Internet

Với yến mạch cán mỏng và chuối, bạn có thể làm sinh tố bơ đậu phộng đơn giản và ngon miệng. Đây là thức uống lý tưởng cho bữa sáng, chuối có thể được đông lạnh để tăng thêm độ nhạy hương vị cho thức uống bổ dưỡng này.

Những gì bạn cần:

200 ml sữa (sữa bò, sữa yến mạch, sữa óc chó, sữa hạnh nhân, sữa đậu nành, v.v.)

1 quả chuối, bóc vỏ và cắt nhỏ (có thể để đông lạnh)

20g bơ đậu phộng

1 muỗng canh yến mạch

Một nhúm quế

Một nhúm hạt nhục đậu khấu

Một ít đá viên

Cách làm:

Xay tất cả các thành phần trong máy xay sinh tố cho đến khi mịn. Đổ đầy đá vào một nửa ly lớn và thưởng thức.

3. Sinh tố dứa bạc hà

Ảnh minh họa: Internet

Sinh tố không chỉ dành cho trái cây, sự kết hợp "xanh" này cũng bao gồm rau bina, yến mạch, hạt lanh và hạt điều nếu bạn thích.

Những gì bạn cần:

200g dứa, gọt vỏ, bào sợi và cắt thành miếng

4-5 lá bạc hà

50g lá rau bina non

25g yến mạch

Một muỗng cà phê hạt chia

Một số hạt điều chưa ướp muối và chưa rang

Nước cốt chanh tươi

Cách làm:

Cho tất cả hỗn hợp trên vào máy xay sinh tố xay nhuyễn với 200ml nước cho đến khi nhuyễn. Nếu nó quá đặc, hãy thêm nước bổ sung (tối đa 400ml) cho đến khi nó có độ sệt hoàn hảo.

4. Sinh tố cà rốt và cam

Ảnh minh họa: Internet

Đối với bữa sáng, hãy bắt đầu ngày mới với một ly sinh tố cam và cà rốt đầy màu sắc. Nó chứa vitamin C và giúp bạn có được món ăn sáng vừa hỗ trợ tim mạch khỏe mạnh lại giúp giảm cân hiệu quả.

Những gì bạn cần:

2 củ cà rốt vừa, gọt vỏ và cắt nhỏ hoặc nạo tùy thuộc vào máy xay sinh tố của bạn

2 quả cam, gọt vỏ

2cm gừng, gọt vỏ

2 muỗng canh yến mạch

100g đá

Cách làm:

Trộn hoặc trộn tất cả các thành phần trong máy xay sinh tố hoặc máy làm sinh tố cho đến khi mịn, thêm 150ml nước nếu quá đặc, điều chỉnh độ đặc để phù hợp với khẩu vị của bạn.

Theo Femina