7 cách ăn sô cô la hiệu quả để có thể tăng cường sức khỏe của bạn

Sống khỏe 09/04/2022 23:21

Đối với sự kết hợp của hương vị phong phú, thỏa mãn và các chất dinh dưỡng lành mạnh, thật khó món nào có thể đánh bại sô cô la. Cacao trong sô cô la cung cấp các lợi ích sức khỏe cũng như hương vị độc đáo của nó sẽ luôn thu hút được rất nhiều người.

7 cách ăn sô cô la hiệu quả để có thể tăng cường sức khỏe của bạn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

28 gam sô cô la đen (70 đến 85% hàm lượng cacao) cung cấp 42% sắt, 56% đồng, 24% mangan và 15% magiê bạn cần hàng ngày. Nó cũng chứa flavanols, chất chống oxy hóa và chất béo lành mạnh.

Đây là cách các chất dinh dưỡng có trong sô cô la có thể tăng cường sức khỏe của bạn

7 cách ăn sô cô la hiệu quả để có thể tăng cường sức khỏe của bạn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tyler Florek, một chuyên gia dinh dưỡng và chuyên gia dinh dưỡng tại Banner - Trung tâm Y tế Đại học Phoenix đã chia sẻ một số cách mà các khoáng chất và các chất dinh dưỡng khác trong sô cô la có thể giúp duy trì hoặc cải thiện sức khỏe của bạn:

  1. Sắt giúp cơ thể bạn sản xuất các tế bào máu khỏe mạnh.
  2. Đồng giúp giữ cho các tế bào thần kinh của bạn hoạt động bình thường.
  3. Mangan giúp chuyển hóa (phá vỡ, hấp thụ và sử dụng) carbohydrate, chất béo và protein bạn ăn và giúp bạn phát triển các mô liên kết.
  4. Magiê cho phép bạn duy trì huyết áp khỏe mạnh và giúp cơ bắp của bạn co lại đúng cách.
  5. Flavanol có thể giúp giảm huyết áp. Chúng khuyến khích cơ thể bạn sản xuất oxit nitric, giúp động mạch của bạn thư giãn, do đó huyết áp của bạn sẽ thấp hơn. Chúng cũng có thể giúp bảo vệ làn da của bạn khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời.
  6. Chất chống oxy hóa giúp giữ cho các tế bào của bạn khỏe mạnh. 
  7. Chất béo lành mạnh bao gồm axit oleic cũng được tìm thấy trong dầu ô liu, axit stearic và axit palmitic, có thể giúp giảm cholesterol và nguy cơ mắc bệnh tim của bạn .

Sô cô la đen cũng cải thiện lưu lượng máu đến não của bạn, vì vậy nó có thể cải thiện chức năng nhận thức của bạn. Thêm vào đó, sô cô la có thể cải thiện tâm trạng của bạn. Nó làm tăng giải phóng oxytocin, một loại hormone chịu trách nhiệm cho cảm giác thích thú.

Nếu bạn muốn cải thiện sức khỏe của mình với sô cô la, đây là những gì bạn nên chọn

7 cách ăn sô cô la hiệu quả để có thể tăng cường sức khỏe của bạn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Khi nói đến sô cô la, càng sẫm màu càng tốt. Sôcôla đen có xu hướng ít đường thêm vào hơn và có thể ít được bổ sung thêm lượng calo không cần thiết.

Bạn không cần phải ăn nhiều sô cô la để nhận được các chất dinh dưỡng trong nó. Một hoặc hai miếng sô cô la đen là đủ. Hãy nhớ rằng vì sô cô la có nhiều chất béo nên nó cũng chứa nhiều calo. Có khoảng 170 calo trong 28 gam sô cô la đen. 

Sô cô la sẽ giúp bạn tỉnh táo?

7 cách ăn sô cô la hiệu quả để có thể tăng cường sức khỏe của bạn - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù sô cô la có chứa caffeine, nhưng nó không có khả năng ảnh hưởng đến giấc ngủ của bạn. Nó có một lượng nhỏ caffein so với cà phê. Tuy nhiên, nếu bạn nhạy cảm với caffeine, bạn có thể muốn thưởng thức sô cô la đen vào lúc sớm hơn thay vì khi gần đi ngủ.

Nếu bạn đang tìm kiếm một món ăn giảm cân, hãy thử sô cô la đen. Nó ngon và tốt cho bạn, nó cung cấp các chất dinh dưỡng quan trọng có thể giúp bạn khỏe mạnh. 

Theo Banner Health

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