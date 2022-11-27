Thực phẩm thúc đẩy và làm giảm viêm hiệu quả mà gia đình nào cũng nên lưu lại

Dinh dưỡng 27/11/2022 08:21

Viêm là một cuộc tấn công trực tiếp vào cơ thể bởi hệ thống miễn dịch. Nó thường có thể nhìn thấy dưới dạng da đỏ, sưng lên và thường kèm theo đau.

Thực phẩm thúc đẩy và làm giảm viêm hiệu quả mà gia đình nào cũng nên lưu lại - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bản thân chứng viêm không phải là một điều xấu. Tuy nhiên, tình trạng viêm mãn tính hoặc đang diễn ra có thể chỉ ra các vấn đề sức khỏe. Có rất nhiều loại thuốc chống viêm được mọi người sử dụng hàng ngày để giảm bớt cơn đau.

Tuy nhiên, tự nhiên cũng tạo ra các chất chống viêm trong thực phẩm mà bạn có thể dễ dàng kết hợp vào chế độ ăn uống của mình.

Viêm là gì?

Thực phẩm thúc đẩy và làm giảm viêm hiệu quả mà gia đình nào cũng nên lưu lại - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tóm lại, viêm là một phản ứng đối với một mối đe dọa được nhận thức trong cơ thể. Nó xảy ra khi các tế bào miễn dịch tạo ra chất trung gian gây viêm có thể làm giãn mạch máu, cho phép máu đến các khu vực bị thương tốt hơn.

Máu có thể nhanh chóng mang các tế bào miễn dịch đến các bộ phận bị thương của cơ thể bạn và bắt đầu quá trình chữa lành. Các vùng bị viêm thường có thể sưng và nóng do lưu lượng máu và chất lỏng tích tụ từ các tế bào miễn dịch. 

Mối liên hệ giữa chế độ ăn uống và chứng viêm

Điều quan trọng là phải lưu ý đến chế độ ăn uống của bạn để giúp kiểm soát tình trạng viêm. Trong khi một số thực phẩm có thể làm trầm trọng thêm hoặc gây viêm thì một số nhóm thực phẩm khác lại giúp giảm viêm.

Thực phẩm có thể gây viêm

Chế độ ăn giàu chất béo bão hòa, chất béo chuyển hóa và đường tinh luyện có liên quan đến việc sản xuất cao hơn các phân tử chống viêm, đặc biệt ở những người đã thừa cân hoặc hiện đang mắc bệnh tiểu đường. 

Bạn nên hạn chế ăn các loại thực phẩm gây viêm, bao gồm:

  • Carbohydrate tinh chế, chẳng hạn như bánh rán, bánh quy, bánh nướng xốp và bánh mì trắng
  • Thực phẩm chiên, chẳng hạn như thịt tẩm bột cũng như khoai tây chiên
Thực phẩm thúc đẩy và làm giảm viêm hiệu quả mà gia đình nào cũng nên lưu lại - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet
  • Đồ uống có đường, chẳng hạn như soda, trà ngọt và nước tăng lực
  • Các loại thịt đã qua chế biến, chẳng hạn như xúc xích và thịt bò khô
Thực phẩm thúc đẩy và làm giảm viêm hiệu quả mà gia đình nào cũng nên lưu lại - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet
  • Thịt đỏ, chẳng hạn như bít tết và thịt hamburger
  • Chất béo đã qua chế biến, chẳng hạn như bơ thực vật 
Thực phẩm thúc đẩy và làm giảm viêm hiệu quả mà gia đình nào cũng nên lưu lại - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Thực phẩm có thể giảm viêm

Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng một số loại trái cây và rau quả tự nhiên có nhiều chất chống oxy hóa và polyphenol giúp bảo vệ cơ thể. Ngay cả các loại hạt cũng có liên quan đến việc giảm các dấu hiệu viêm và giảm nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến viêm.

Khi tìm kiếm trái cây và rau quả chống viêm, hãy nhắm đến những loại có màu xanh, tím và đỏ. Đây là những chất có hàm lượng cao nhất trong một số flavonoid hỗ trợ giảm viêm.

Thực phẩm chống viêm bao gồm: 

  • Các loại rau lá xanh, chẳng hạn như rau bina, cải xoăn và rau cải xanh
Thực phẩm thúc đẩy và làm giảm viêm hiệu quả mà gia đình nào cũng nên lưu lại - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet
  • Các loại rau như khoai lang tím, bắp cải đỏ, ngô tím, cà chua và gạo
  • Trái cây như dâu tây, quả việt quất, quả mâm xôi, quả nam việt quất, nho đỏ, anh đào và cam
  • Các loại hạt, bao gồm hạnh nhân và quả óc chó
  • Cá, chẳng hạn như cá hồi, cá ngừ và cá mòi
Thực phẩm thúc đẩy và làm giảm viêm hiệu quả mà gia đình nào cũng nên lưu lại - Ảnh 7
Ảnh minh họa: Internet
  • Dầu ô liu (loại nguyên chất)
  • Trà xanh
  • Ớt màu như ớt hiểm 
  • Nấm
  • Nghệ
  • Sô cô la đen và ca cao 
  • Tỏi 

Tập trung vào một chế độ ăn kiêng chủ yếu bao gồm thực phẩm toàn phần và giảm lượng thực phẩm chế biến sẵn là những cách dễ dàng để thúc đẩy phản ứng viêm bình thường và lành mạnh.

Chuẩn bị trước bữa ăn và bỏ qua đồ ăn mang về là những cách tốt để bắt đầu thực hành ăn uống giảm viên mà bạn nên áp dụng. Bạn cũng có thể thay thế thịt đỏ bằng các lựa chọn như gà tây, thịt gà hoặc đậu phụ. Ngoài ra, hãy ăn 5 phần rau mỗi ngày và ít nhất 2 phần trái cây nhiều màu sắc nhé.

theo Emedi Health

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