Theo Medlatec, sắt là một trong những khoáng chất cần thiết đối với cơ thể chúng ta. Sắt chiếm tỉ lệ 0.004% được phân bố ở mỗi tế bào của cơ thể. Sắt có vai trò hỗ trợ cho quá trình tổng hợp hemoglobin và myoglobin.

Cũng theo Vinmec, nhu cầu về sắt được áp dụng theo khuyến nghị của FAO/WHO 2004, SEA-RDAs 2005 được tính toán dựa trên bốn cấp độ giá trị sinh học của sắt trong khẩu phần ăn và thay đổi nhu cầu sắt ở phụ nữ có kinh nguyệt và hiệu chỉnh theo cân nặng nên có của người Việt Nam.

Trong đó, hemoglobin làm nhiệm vụ vận chuyển oxy đến các tế bào và myoglobin đóng vai trò dự trữ oxy cho cơ thể. Bên cạnh đó, sắt còn đóng vai trò nhân tố tạo thành nhân tế bào và các enzim xúc tác quan trọng, thúc đẩy hệ miễn dịch. Ngoài ra còn giúp cho trẻ em phát triển một cách khỏe mạnh, làm giảm cơn đau bụng kinh, giảm sự mệt mỏi, giải phóng năng lượng,… Đặc biệt phụ nữ mang thai cần phải bổ sung thuốc sắt đầy đủ mỗi ngày.

Trong cơ thể, nhu cầu sắt hàng ngày bình thường để tạo hồng cầu là 20-25mg sắt. Tuy nhiên hầu như toàn bộ lượng sắt cần thiết để sản xuất hồng cầu đều được tái sử dụng từ quá trình phân huỷ hồng cầu già. Do đó chỉ cần 1mg sắt/ngày là đủ bù lại lượng sắt mất đi qua phân, nước tiểu, mồ hôi và tế bào biểu mô bong ra. Nhu cầu sắt trong cơ thể sẽ tăng lên trong một số trường hợp mất máu qua các chu kỳ kinh nguyệt của phụ nữ, có thai, cho con bú, trẻ em tuổi dậy thì......

Thực hư ăn thực phẩm màu đỏ giúp bổ máu

Theo chuyên gia chia sẻ trên VietNamNet, nhiều người có quan niệm ăn củ dền, tiết canh, sẽ bổ máu vì có màu đỏ, "ăn gì bổ nấy". Thực tế, hai loại này đều chứa nhiều sắt, tiết canh cũng rất phổ biến và được nhiều người yêu thích.

Tuy nhiên, do bản chất tiết canh là máu động vật chưa được chế biến, có thể có ký sinh trùng hay ấu trùng nên người sử dụng có nguy cơ nhiễm giun, sán... Nhiều trường hợp bị viêm nhiễm đường tiêu hoá, một số người nhiễm liên cầu lợn gây ra viêm não, thậm chí có thể tử vong sau khi dùng món ăn phổ biến này.

Lưu ý khi ăn một số thực phẩm giàu sắt. Ảnh: Internet

Các loại thịt đỏ, nội tạng động vật, các loại rau có màu xanh đậm, các loại đậu… cũng chứa nhiều sắt. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu đã chỉ ra ăn nhiều thịt đỏ có nguy cơ dẫn đến bệnh tim mạch và ung thư đại trực tràng. Vì vậy, dù thịt đỏ tốt cho người thiếu máu do thiếu sắt nhưng chỉ nên ăn 1-2 lần/tuần. Những ngày còn lại nên thay bằng thực phẩm khác như thịt gà, cá, trứng…

Ngoài ra, những loại rau củ trái cây có màu đỏ như thanh long, củ dền… cũng tốt cho quá trình hấp thu sắt vì trong thành phần có chất caroten. Trái cây giàu vitamin C cũng tốt cho quá trình này.

Lưu ý là canxi ảnh hưởng đến quá trình hấp thu sắt. Do đó, nên uống sữa cách tối thiểu 2 tiếng khi uống thuốc sắt hoặc ăn thực phẩm giàu sắt.

Lưu ý về khẩu phần và tổng lượng calo cân bằng

Bác sĩ Nguyễn Tiến Dũng nhấn mạnh trên Báo Tuổi Trẻ, theo khuyến cáo về lối sống và chế độ ăn của hội tim mạch Hoa Kỳ: một chế độ ăn và lối sống lành mạnh là chìa khóa vàng để ngăn ngừa và kiểm soát các bệnh lý.

- Tiêu thụ calo ít nhất bằng số calo bạn nạp vào: Bạn phải biết mình nên ăn bao nhiêu calo để duy trì cân nặng của mình. Thông tin thành phần dinh dưỡng và số calo trên nhãn thực phẩm thường tính cho chế độ ăn 2.000 calo mỗi ngày. Cơ thể của bạn có thể cần ít hoặc nhiều calo hơn người khác tùy vào một số yếu tố bao gồm tuổi tác, giới tính và cường độ hoạt động thể chất.

- Đốt cháy nhiều calo hơn: Tăng về cả số lượng và cường độ hoạt động thể chất để đốt cháy nhiều calo hơn. Cố gắng dành ít nhất 150 phút cho hoạt động thể chất cường độ vừa phải hoặc 75 phút hoạt động thể chất cường độ mạnh (hoặc kết hợp cả hai) mỗi tuần.

- Hoạt động thể chất thường xuyên giúp duy trì cân nặng của mình, giữ được cân nặng lý tưởng và sức khỏe tốt nhất.

- Nếu khó duy trì lịch tập thể dục thường xuyên, hãy tìm cách xây dựng các hoạt động ngắn thành thói quen hằng ngày như: đỗ xe xa cơ quan hơn và đi cầu thang bộ thay vì thang máy, đạp xe đi làm thay vì đi xe máy, ô tô. Tốt nhất, hoạt động thể chất của bạn nên được trải đều trong cả tuần.